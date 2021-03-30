 Комментарий: Год Навального - год, изменивший Россию | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 20.08.2021

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Мнения

Комментарий: Год Навального - год, изменивший Россию

Неудачная попытка отравления Алексея Навального радикально изменила не только его жизнь, но и всю российскую политику на годы вперед, считает Федор Крашенинников.

Транспортировка Алексея Навального в Германию после отравления Новичком, 22 августа 2020 года

Транспортировка Алексея Навального в Германию после отравления "Новичком", 22 августа 2020 года

20 августа прошлого года Алексей Навальный был отравлен боевым химическим веществом группы "Новичок". Только ряд счастливых случайностей и усилия многих людей, в том числе лидеров государств, спасли ему жизнь.

Навальный прошел курс лечения в Германии, вернулся в Россию, где немедленно был взят под стражу, и уже много месяцев находится в заключении. Оценивая все эти события, нельзя не признать: этот год в России во всех смыслах стал годом Алексея Навального, а политическая жизнь в стране кардинально изменилась, причем не в лучшую сторону.

Сорванный план отравления Навального

Почему от Навального решили избавиться именно тогда и именно так? Ответ на этот вопрос теперь, спустя год, вполне очевиден.

Прошлым летом российские власти начали готовиться к выборам Государственной думы. К тому времени Навальный уже создал по всей России свои политические структуры и не скрывал, что готовится дать бой Владимиру Путину и его партии. Протесты в Хабаровске и начавшиеся после президентских выборов в Беларуси массовые уличные выступления должны были только укрепить заказчиков отравления во мнении, что от Навального как потенциального организатора массовых протестов в России необходимо избавиться.

Российский политолог и публицист Федор Крашенинников

Федор Крашенинников

План, судя по всему, был прост: Алексей Навальный умирает в самолете, смерть признают естественной, скандал быстро затихает, созданные политиком структуры разваливаются, и к думским выборам никто ни про какое "умное голосование" и не вспоминает.

Непредвиденные результаты отравления

К счастью, 20 августа 2020 года не стало последним днем жизни Навального. Из-за масштабов разразившегося международного скандала российские власти с явным неудовольствием позволили вывезти его на лечение в Германию. В результате Алексей Навальный сначала превратился в политика с мировой известностью, а после возвращения в Россию и ареста - в одного из самых знаменитых политических узников.

Покушение на Навального и его арест мобилизовали противников путинского режима на уличные акции протеста и привлекли дополнительное внимание к его политическим проектам, прежде всего к "умному голосованию".

Протесты были подавлены с невиданной ранее жесткостью, а на борьбу с предложенной Навальным стратегией голосования брошены значительные ресурсы. Главным же ответом властей на возросшую протестную активность стала небывалая в современной истории России атака на гражданское общество.

Год наступления на демократию и гражданские свободы

За годы правления Путина было много событий, которые казались - и даже были - поворотными точками во внутренней или внешней политике. Реакция на протесты 2011-2012 годов, аннексия Крыма, сбитый самолет "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом, убийство Бориса Немцова - каждый раз казалось, что уж теперь-то жизнь в России точно не будет прежней. Но жизнь шла своим чередом: кого-то судили и сажали, кто-то уезжал в эмиграцию, что-то запрещали, но при этом оппозиционные организации продолжали работу, оппозиционеры участвовали в выборах, готовили и проводили общероссийские политические кампании, относительно спокойно собирали деньги, арендовали офисы, подавали заявки на митинги.

Неудавшееся покушение на Алексея Навального стало первым звеном в цепи событий, которые кардинально изменили политическую жизнь России. За несколько месяцев от ставшего привычным давления на оппозицию и преследования отдельных ее представителей режим Путина перешел к законодательно оформленной зачистке российской политики от всех людей и структур, готовых и способных противостоять ему.

Государственная "корпорация убийств"

Алексей Навальный выжил, а расследование покушения на него раскрыло шокирующую правду о том, какими способами режим Путина борется со своими противниками.

Из опубликованных материалов следует, что по России много лет разъезжала бригада киллеров из спецслужб, выслеживавшая и методично травившая неугодных режиму граждан. Об этой истории написали ведущие СМИ мира, и российские власти должны были бы как-то реагировать, дать хоть сколько-нибудь убедительные ответы на прозвучавшие вопросы и обвинения. Например, они могли бы пойти по пути властей Саудовской Аравии, которые после убийства журналиста Джамаля Хашогги взяли на себя хотя бы часть ответственности, признали случившееся преступлением и наказали его непосредственных исполнителей. Но российские власти пошли другим путем. Они не только не попытались оправдаться и сделать хоть что-то для восстановления своей репутации, а наоборот - всеми способами принялись демонстрировать, что никому ни за что не стыдно и никакого расследования не будет.

Сидящий в тюрьме Алексей Навальный - это наглядная демонстрация нового курса российских властей и постоянное напоминание всем оппонентам и критикам, что церемониться больше ни с кем не будут. Но в то же время он - живой пример человека, который бросил вызов системе и готов идти до конца в борьбе за те ценности, которые исповедует.

Судьбой Навального власти пытаются запугать своих оппонентов, но для многих он - призыв продолжать борьбу и пример того, как даже один человек может сопротивляться жестокой и безжалостной системе.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodorkTwitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом

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