Bellingcat и The Insider - о жертвах агентов ФСБ, следивших за Навальным

Группа сотрудников НИИ-2 Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, которая которая следила за политиком Алексеем Навальным и предположительно организовала его отравление, отравила еще нескольких человек. Об этом говорится в опубликованном в среду, 27 января, новом расследовании групп Bellingcat и The Insider, проведенном совместно с немецким еженедельником Der Spiegel.



В частности, речь идет об убийствах журналиста Тимура Куашиева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева. "В команде работают не только сотрудники НИИ-2, но и Служба по защите конституционного строя ФСБ, известная среди прочего преследованием политических активистов", - отмечается в расследовании. Согласно нему, "жертвами" ФСБ могут оказаться не только активисты и журналисты, но и "вполне системные фигуры, выступающие на пропагандистских телешоу и критикующие Навального".

В середине декабря Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, основанное на анализе данных биллинга мобильных телефонов и базе данных авиапассажиров. Из него следовало, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ, сопровождавших его в поездках по РФ с 2017 года. Журналисты назвали имена и псевдонимы оперативников, которые, по их данным, участвовали в покушении на Навального. Из полученных данных следует, что покушение на него не могло быть совершено без разрешения главы ФСБ и лично президента РФ Владимира Путина, уверен Навальный.

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