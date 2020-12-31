 Bellingcat расскажет о других жертвах вероятных отравителей Навального | Новости из Германии о России | DW | 01.01.2021

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Россия

Bellingcat расскажет о других жертвах вероятных отравителей Навального

Вероятные отравители Алексея Навального из ФСБ могут быть причастны к трем убийствам и двум покушениям, сообщил журналист Bellingcat Христо Грозев. Подробности будут известны до середины января.

Христо Грозев, расследователь из инвестигативной группы Bellingcat

Христо Грозев

Вероятные отравители российского оппозиционера Алексея Навального из Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ могут быть причастны к еще нескольким убийствам. Об этом журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в пятницу, 1 января.

"Три реальных убитых и две попытки", - отметил Грозев. По его словам, подробности будут обнародованы в ближайшие 2 недели. Расследователи пока не намерены называть имена конкретных пострадавших. Накануне Грозев выложил данные о 10 предполагаемых сотрудниках ФСБ и маршрутах их поездок.

Следы яда "Новичок" в анализах Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Россиянин находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в ноябре призвали Россию расследовать отравление политика.

Телефонный звонок Навального вероятному отравителю из ФСБ

Журналисты Bellingcat и The Insider 14 декабря опубликовали расследование о группе сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), причастных к отравлению Навального. Сам оппозиционер 21 декабря обнародовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании. Кудрявцев в почти часовой беседе рассказал подробности покушения на оппозиционера. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.

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