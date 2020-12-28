The Insider: Дмитрия Быкова могли отравить "Новичком" сотрудники ФСБ

По данным журналистов, на схожесть покушений на Дмитрия Быкова и Алексея Навального указывают сразу несколько обстоятельств. Судя по всему, за писателем, поддерживающим демократическое движение в России, в течение года перед отравлением велась слежка, в которой были задействованы предполагаемые сотрудники Второй службы ФСБ (она же: Служба по защите конституционного строя, призванная бороться с наиболее опасными экстремистами и террористами) Владимир Паняев и Валерий Сухарев (псевдоним: Николай Горохов), а также Иван Осипов из НИИ-2 ФСБ.
Данные регистрации на рейсы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, свидетельствуют о том, что в период с мая 2018 года по апрель 2019 года эти люди сопровождали Быкова как минимум в восьми поездках по России.
Когда и где отравили Дмитрия Быкова
Предположительно, отравление могло произойти в ходе поездки Быкова в Новосибирск в апреле 2019 года, где он должен был зачитывать текст "Тотального диктанта". По словам жены писателя Екатерины Кевхишвили, организаторы этого мероприятия очень настаивали на том, чтобы Быков прилетел в Новосибирск именно 13 апреля, и даже предложили оплатить ему авиабилеты бизнес-класса.
Организаторы "Тотального диктанта" выбрали и гостиницу для Быкова и его жены - отель Domina на улице Ленина. В этом месте расследования журналисты оговаривают, что именно в этом отеле в августе 2020 года должна была поселиться соратница Алексея Навального - глава отдела расследований ФБК Мария Певчих. Однако уже на пути к гостинице она заподозрила слежку, а после заселения, увидев, что ее номер имеет смежный балкон с соседним, Певчих тайком покинула отель.
Расследователи The Insider и Bellingcat предполагают, что отравители могли беспрепятственно проникнуть в номер Быкова, поскольку заранее знали, когда его там не будет (а именно: когда он будет зачитывать текст диктанта). Поскольку на всех этажах здания установлены камеры слежения, сложно представить себе, что злоумышленники могли проникнуть в номер писателя без содействия персонала отеля, отмечают журналисты.
"Новичок" на одежде?
Если предположить, что в случае Дмитрия Быкова, так же, как и при покушении на Алексея Навального, ядом был обработан некий предмет его одежды, можно сделать вывод, что на следующий день после выступления на "Тотальном диктанте" он надел не те вещи, которые обработали отравители. Ведь вплоть до утра 16 апреля писатель чувствовал себя хорошо. День 14 апреля он провел в Новосибирске, 15 апреля прилетел вместе с женой в Екатеринбург. Плохо стало Быкову лишь 16 апреля, когда он находился в аэропорту Екатеринбурга и готовился сесть на рейс в Уфу.
"Таким образом между моментом, когда Быков, проснувшись, оделся, и первыми симптомами прошло где-то 2,5 часа (примерно столько же прошло времени и в случае с отравлением Навального, чуть больше - около трех часов - в случае с первым отравлением Кара-Мурзы)", - констатируют расследователи The Insider.
Симптомы отравления Быкова и Навального
Симптомы отравления, которые начали проявляться у Быкова на борту самолета, очень напоминали случившееся с Навальным: он тяжело дышал, покрылся крупными каплями пота и в итоге лег на пол в проходе.
Уже находясь в скорой, Быков снял с себя футболку, и это, по мнению журналистов, могло спасти ему жизнь. Отдельно они отмечают тот факт, что, как и в случае с Навальным, власти пытались не допустить его транспортировки в Москву, где он мог бы пройти более тщательное обследование.
Осуществить доставку Быкова в столицу удалось лишь благодаря помощи главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова, не только организовавшего частный борт, но и задействовавшего свои связи, чтобы добиться отмены приказа о развороте самолета, направлявшегося за Быковым, на подлете к Уфе.
Паняев, Сухарев и Осипов не ответили на запросы The Insider и Bellingcat о комментарии. Дмитрий Быков заявил The Insider и Bellingcat, что у него нет никаких догадок о возможных мотивах убийц, уточняют журналисты.
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Самый известный критик Кремля
Ни на Западе, ни тем более в России Алексей Навальный в представлении не нуждается. За последние годы основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал десятки расследований о российских политиках, журналистах и других общественных фигурах - от экс-президента РФ Дмитрия Медведева до телеведущей Елены Малышевой.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Серия расследований в регионах РФ
В августе 2020 года Алексей Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Перелет из Томска в Москву
Алексею Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета в Москву из Томска, где он работал над очередной серией нового расследования о региональных чиновниках. Пилоты совершили экстренную посадку в Омске. Как пишут местные СМИ, буквально через несколько минут после того, как лайнер запросил посадку, в аэропорт поступили два звонка о минировании.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Госпитализация в Омске
В Омске Алексей Навальный был доставлен в бессознательном состоянии в городскую клиническую больницу № 1. Там врачи поместили его в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
В Омске следов отравления не нашли
Главврач омской больницы № 1, куда был помещен Навальный, Александр Мураховский заявил, что сначала его коллеги предполагали, что политик был отравлен, однако этот диагноз "не нашел своего подтверждения и был снят как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов".
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Отправка на лечение в Германию
В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет с реанимационным оборудованием и немецкими врачами на борту, чтобы по желанию родственников Алексея Навального забрать его на лечение в Берлин. Однако руководство омской больницы, где находился политик, заявило, что он "нетранспортабелен". Лишь после длительной задержки, 22 августа, Навального удалось доставить на лечение в ФРГ.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Клиника "Шарите"
Клиника "Шарите", куда был помещен российский оппозиционер, пользуется всемирной известностью. Ранее здесь проходили лечение такие фигуры, как экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и издатель "Медиазоны", член группы Pussy Riot Петр Верзилов. Последний, также как и Алексей Навальный, имел диагноз отравления.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Наличие яда "Новичок" в анализах
2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сделал заявление о том, что токсикологическая спецлаборатория бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Через несколько часов после этого канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила эти выводы, заявив, что мир ждет от России "ответов на очень серьезные вопросы".
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Будущее "Северного потока - 2"
После подтверждения факта отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком" мировые политики заговорили о введении новых санкций против России. Под вопрос стало, в частности, завершение строительства газопровода "Северный поток - 2". Канцлер ФРГ Ангела Меркель завила, что связывать проект с отравлением Навального не нужно. Однако другие немецкие политики это делают.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Реакция России
В Москве на заявление Берлина об отравлении Навального "Новичком" отреагировали сдержанно, заявив, что немецкие партнеры не предоставили "какой-либо фактуры". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не видит оснований обвинять Кремль в причастности к отравлению Навального. Говоря об оппозиционере, Песков предпочел не называть его фамилию, употребив эвфемизм "берлинский пациент".
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Упреки в затягивании расследования Германией
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 сентября обвинила Германию в том, что она преднамеренно затягивает ход расследования по делу об отравлении Навального, и допустила, что в ФРГ "ведут двойную игру". Ранее Захарова утверждала, что послу РФ в Берлине Сергею Нечаеву на встрече в МИД не предоставили никакой информации о состоянии здоровья Алексея Навального.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Российские версии произошедшего
Тем временем российские СМИ начали выдвигать свои версии случившегося с Навальным: диеты, перегрев на солнце, недостаток глюкозы. Последнюю версию поддержала глава телеканала RT Маргарита Симоньян, написав в интернете, что на такой случай всегда носит с собой рафаэлку. В свою очередь главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что основным диагнозом является нарушение обмена веществ.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
"Подпись Путина"
Соратники Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией не сомневаются, что за покушением на политика стоят люди, тесно связанные с Кремлем. После заявления Ангелы Меркель о результатах анализов Навального директор ФБК Леонид Волков сравнил отравление Навального в 2020 году "Новичком" с подписью президента РФ Владимира Путина, оставленной на месте преступления.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Яд мог быть подмешан в чай?
Перед вылетом из Томска Алексей Навальный выпил в здании аэропорта стаканчик черного чая. Его спутники - пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и помощник Илья Пахомов - пили другие напитки (кофе и воду). Об этом говорится в запросе генпрокуратуры РФ, направленном в Минюст Германии. Впоследствии соратники Навального высказали предположение, что яд мог быть подмешан в чай.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Акции в поддержку Алексея Навального
После отравления Алексея Навального участники массовых акций за освобождение экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали выходить и с плакатами в поддержку отравленного оппозиционера. На одном из них была надпись "Вова, выпей чаю! Хабаровск угощает".
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Юлия Навальная о диагнозе ее супруга
Супруга оппозиционера, Юлия Навальная, прокомментировала предложение Главы Национальной медицинской палаты РФ Леонида Рошаля создать совместную группу для определения причины состояния политика. "Генезис комы моего супруга известен - это отравление ФОС", - заявила она. По мнению Навальной, Рошаль выступает "не как врач, а как голос государства" и хочет "выведать информацию и выслужиться".
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Другие нападения на Алексея Навального
Инцидент в Томске - не первое нападение на оппозиционера Алексея Навального. В марте 2017 года неизвестный в Барнауле брызнул ему в лицо "зеленкой", а летом 2019 года Навальный, находившийся в СИЗО в связи с участием в акции за свободные выборы в Москве, был госпитализирован, после того, как у него воспалились глаза. Его сторонники предполагают, что аллерген был нанесен на его полотенце.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Возможные последствия для здоровья
7 сентября клиника "Шарите" сообщила, что Алексей Навальный был выведен из искусственной комы. Кроме того, в этот день его постепенно начали отключать от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Навальный реагирует на обращения к нему, однако долгосрочные последствия нахождения в коме по-прежнему оценить нельзя, сообщили врачи.