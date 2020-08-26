Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского бизнесмена

В деле, связанном с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального, просматривается сходство с покушением на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева. К такому выводу пришли журналисты-расследователи из группы Bellingcat, интернет-портала Insider и немецкого еженедельника Der Spiegel. Об этом сообщается в статье, опубликованной Der Spiegel вечером в среду, 26 августа.

По сведениям журналистов, специалисты берлинской клиники "Шарите", куда Навального доставили для прохождения лечения из Омска, запросили у своих болгарских коллег данные об отравлении софийского бизнесмена Гебрева.

Отравление болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева

Емельян Гебрев, занимающийся торговлей оружием, был госпитализирован 24 апреля 2015 года, после того как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно в то же время стало плохо его сыну и одному из топ-менеджеров компании Гебрева. Всех их госпитализировали с признаками тяжелого отравления. Впоследствии специалисты лаборатории в Хельсинки, специализирующейся на изучении химического оружия, обнаружили в организме Гебрева следы двух органофосфатов (пестицидов).

Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев

На основании этого был сделан вывод, что Емельяна Гебрева пытались отравить нервно-паралитическим веществом семейства "Новичка" - яда, который, по мнению британских следователей, был задействован сотрудниками российского Главного управления Генерального штаба (спецслужба, ранее известная как ГРУ) при покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери в марте 2018 года.

По словам самого Гебрева, он мог представлять интерес для российских спецслужб, так как занимался поставками оружия в Украину либо в связи с тем, что Россия хотела получить оружейный завод, контролируемый его компанией.

Возможная связь ГРУ с покушениями на Гебрева

После покушения на его жизнь Гебрев провел около месяца в больнице. Спустя месяц после выписки он снова был госпитализирован с признаками отравления, но пережил и это, второе покушение. Услышав об отравлении Скрипалей в Солсбери, Емельян Гебрев сообщил прокуратуре, что заметил сходство симптомов, которые наблюдались у Скрипалей, с его собственными, пишет Der Spiegel.

В результате следователям удалось установить, что один из агентов ГРУ, которого подозревают в покушении на Скрипалей, въезжал в Болгарию незадолго до отравления Гебрева. В начале 2020 года прокуратура Болгарии выдвинула против трех агентов ГРУ обвинение в покушении на Гебрева.

Связь между покушениями на Навального и Гебрева

"Тот факт, что немецкие врачи связались со своими болгарскими коллегами по делу Навального, - информация настолько же логичная, насколько и щекотливая", - пишет Der Spiegel. "Очевидно, они (врачи клиники "Шарите". - Ред.) считают возможным, что в обоих случаях использовалось или то же, или очень похожее вещество", - продолжают журналисты.

Согласно первой информации, поступившей из клиники "Шарите", Алексей Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. В нее входят как органофосфаты, так и другие субстанции.

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