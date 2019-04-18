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Дмитрий Быков
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Тематическая страница DW "Дмитрий Быков"
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Новости
06.02.2024
6 февраля 2024 г.
Быкову назначили штраф из-за интервью с Гребенщиковым
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Контекст
Дмитрий Быков: Путину нужна война - это его легитимация
Дмитрий Быков: Путину нужна война - это его легитимация
Дмитрий Быков в программе DW #вТРЕНДde рассказал о конце режима Путина, будущем РФ и Украины и российском обществе.
Конфликты
06.12.2023
6 декабря 2023 г.
The Insider: Дмитрия Быкова могли отравить сотрудники ФСБ
The Insider: Дмитрия Быкова могли отравить сотрудники ФСБ
Расследователи The Insider и Bellingcat выяснили, что за писателем Быковым в течение года следила ФСБ.
Политика
09.06.2021
9 июня 2021 г.
Каминер: Германия разочаровывает, а офицеры КГБ несчастны
Каминер: Германия разочаровывает, а офицеры КГБ несчастны
Популярный немецкий писатель рассказал DW о влиянии пандемии на культуру, наследии СССР и будущее России.
Культура
22.01.2021
22 января 2021 г.
Дмитрий Быков счел причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков счел причиной своей госпитализации отравление
У российского писателя и журналиста пока нет версий, чем было вызвано его отравление.
Общество
26.04.2019
26 апреля 2019 г.
Дмитрий Быков пришел в сознание
Дмитрий Быков пришел в сознание
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание. Ранее в тот же день его перевели на самостоятельное дыхание.
Общество
21.04.2019
21 апреля 2019 г.
Дмитрия Быкова перевезли на лечение в Москву
Дмитрия Быкова перевезли на лечение в Москву
Специальный борт, оплаченный "Новой газетой", перевез Дмитрия Быкова в Москву из Уфы.
Культура
18.04.2019
18 апреля 2019 г.
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