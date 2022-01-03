 Единственный аккредитованный в Москве украинский журналист покинул РФ | Новости из Германии о России | DW | 03.01.2022

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Россия

Единственный аккредитованный в Москве украинский журналист покинул РФ

Роман Цимбалюк покинул Москву после появления сообщений о том, что его вызывают на допрос в прокуратуру по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам.

Роман Цимбалюк на пресс-конференции Владимира Путина (Фото из архива)

Роман Цимбалюк на пресс-конференции Владимира Путина (Фото из архива)

Единственный аккредитованный в Москве украинский журналист, корреспондент агентства УНИАН Роман Цимбалюк выехал из России после вызова на допрос в прокуратуру РФ. Об этом он рассказал в интервью украинскому интернет-телеканалу "Громадское" в понедельник, 3 января. "Я уехал из РФ, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности". - заявил Цимбалюк.

По его словам, в последнее время было много сигналов, что власти РФ "взялись" за него. "Кто-то хотел, чтобы меня осудили, кто-то говорил, что я шпионю...", - рассказал он. В декабре Цимбалюка пригласили на большую пресс-конференцию Владимира Путина. Однако позднее телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что журналиста вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по административному производству о возбуждении вражды и ненависти к россиянам.

"Не хочу становиться заложником Кремля"

В день пресс-конференции стало известно, что прокуратура пока отказалась от допроса журналиста, но, видимо, он решил не рисковать. При этом, по словам Цимбалюка, ему неизвестно, заведено ли вообще в России дело против него. "Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых надо вытащить", – рассказал журналист.

Роман Цимбалюк известен жесткой проукраинской позицией и активно участвовал в популярных политических ток-шоу на российском ТВ, а также в пресс-конференциях Владимира Путина.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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