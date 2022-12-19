  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
БМП Puma
БМП Puma Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Германия приостанавливает закупки БМП Puma

Ольга Лебедева
18 мин. назад

Ранее после учебных стрельб все 18 участвовавших в них БМП были полностью выведены из строя, причем чрезмерным нагрузкам они не подвергались.

https://p.dw.com/p/4LAKi

На фоне серьезных технических проблем в эксплуатации новейшей модели боевой машины пехоты Puma министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) объявила о приостановке закупок этих БМП для нужд бундесвера. "Пока эта машина не продемонстрирует стабильность, не будет второй партии", - заявила Ламбрехт в понедельник, 19 декабря, в Берлине.

По ее словам, у вооруженных сил страны должны быть надежные и устойчивые в бою системы вооружений, а НАТО по-прежнему может рассчитывать на ФРГ в рамках Объединенной оперативной группы повышенной готовности VJTF.

В свою очередь представитель министерства обороны сообщил, что из-за серии поломок БМП Puma решено заменить данные машины моделью БМП Marder, находящейся в эксплуатации более 40 лет.

Скандал вокруг БМП Puma

Ранее стало известно о масштабных проблемах с БМП Puma, в первую очередь дефектах электроники. По данным СМИ, после учебных стрельб все 18 участвовавших в них БМП были полностью выведены из строя, при этом они не подвергались чрезмерным нагрузкам. О подобных неполадках уже было известно, но они никогда не возникали так часто, написал командир 10-й бронетанковой дивизии бундесвера Рупрехт фон Бутлер (Ruprecht von Butler) командованию сухопутными войсками и министерству обороны ФРГ в письме, о котором сообщил еженедельник Der Spiegel.

По словам фон Бутлера, эксплуатационная готовность БМП Puma "превращается в лотерею", что "особенно отягощает войска". При этом предполагалось, что в начале 2023 года эти машины должны были войти в состав VJTF, входящей в структуру сил быстрого реагирования НАТО. Чтобы вернуть их в боевую готовность, потребуется не менее трех-четырех месяцев.

Минобороны ФРГ заказало 405 бронемашин Puma в июле 2009 года, предполагая потратить на это около 3,1 млрд евро. Впоследствии количество заказанных БМП сократилось до 350, причем цена одной машины, составлявшая первоначально около 7,6 млн евро, выросла примерно до 17 млн. Первая машина, разработанная и произведенная компаниями Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall Landsysteme GmbH (RLS), была передана бундесверу в июне 2015 года.

Смотрите также:

В Литву прибывают солдаты бундесвера

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

В Германии готовят резервистов на случай войны (30.05.2022)

В Германии готовят резервистов на случай войны (30.05.2022)

Вторжение России в Украину изменило отношение немцев к собственной обороноспособности и армии. Роль бундесвера выросла, а стать резервистами хотят теперь больше людей.
Конфликты30 мая 2022 г.02:38 мин.
external

Почему бундесверу не хватает денег на танки и палатки - DW Новости (20.02.2018)

Почему бундесверу не хватает денег на танки и палатки - DW Новости (20.02.2018)

В последние дни в немецких СМИ было много тревожных сообщений о состоянии бундесвера. Якобы, у немецких военных много неисправного вооружения, включая не только стрелковое оружие, но также танки, вертолеты и даже подводные лодки. И хотя в целом не все так уж плохо, наличие проблем признал и уполномоченный бундестага по делам военнослужащих.
20 февраля 2018 г.11:50 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Дрон Shahed-136 (фото из архива)

"Энергоатом": Над Южно-Украинской АЭС замечен дрон Shahed

Конфликты39 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Описание карикатуры DW: карикатурный Илон Маск держит в правой руке "синию птицу" - символ соцсети "Твиттер". Впавшие глазницы и зубы намекают на то, что "Твиттер" уже мертв. Маск спрашивает: "Уйти или не уйти?".

Как Маск голосованием в "Твиттере" сам себя уволил

Как Маск голосованием в "Твиттере" сам себя уволил

Общество2 ч. назад
Новогодняя елка в Киеве

В Киеве вернули теплоснабжение и все итоги 298-го дня войны

В Киеве вернули теплоснабжение и все итоги 298-го дня войны

Конфликты17 ч. назад
Сталилитейный завод в Нидерландах

Налог на СО2 в Евросоюзе: защита климата или протекционизм?

Налог на СО2 в Евросоюзе: защита климата или протекционизм?

Экономика и бизнес18 декабря 2022 г.
Киев без света

Украина после обстрела и другие события 297-го дня войны

Украина после обстрела и другие события 297-го дня войны

Конфликты17 декабря 2022 г.
Вильгельмсхафен, 17.12.2022. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дает пресс-конференцию на первом в Германии СПГ-терминале

В ФРГ вошел в строй первый СПГ-терминал. И это только начало

В ФРГ вошел в строй первый СПГ-терминал. И это только начало

Экономика и бизнес17 декабря 2022 г.
ЗРК Patriot на вооружении немецкого бундесвера (фото из архива)

Что известно о ЗРК Patriot, которых ждет от США Украина

Что известно о ЗРК Patriot, которых ждет от США Украина

Политика17 декабря 2022 г.
На главную страницу