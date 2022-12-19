Германия приостанавливает закупки БМП Puma

Ранее после учебных стрельб все 18 участвовавших в них БМП были полностью выведены из строя, причем чрезмерным нагрузкам они не подвергались.

На фоне серьезных технических проблем в эксплуатации новейшей модели боевой машины пехоты Puma министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) объявила о приостановке закупок этих БМП для нужд бундесвера. "Пока эта машина не продемонстрирует стабильность, не будет второй партии", - заявила Ламбрехт в понедельник, 19 декабря, в Берлине.

По ее словам, у вооруженных сил страны должны быть надежные и устойчивые в бою системы вооружений, а НАТО по-прежнему может рассчитывать на ФРГ в рамках Объединенной оперативной группы повышенной готовности VJTF.

В свою очередь представитель министерства обороны сообщил, что из-за серии поломок БМП Puma решено заменить данные машины моделью БМП Marder, находящейся в эксплуатации более 40 лет.

Скандал вокруг БМП Puma

Ранее стало известно о масштабных проблемах с БМП Puma, в первую очередь дефектах электроники. По данным СМИ, после учебных стрельб все 18 участвовавших в них БМП были полностью выведены из строя, при этом они не подвергались чрезмерным нагрузкам. О подобных неполадках уже было известно, но они никогда не возникали так часто, написал командир 10-й бронетанковой дивизии бундесвера Рупрехт фон Бутлер (Ruprecht von Butler) командованию сухопутными войсками и министерству обороны ФРГ в письме, о котором сообщил еженедельник Der Spiegel.

По словам фон Бутлера, эксплуатационная готовность БМП Puma "превращается в лотерею", что "особенно отягощает войска". При этом предполагалось, что в начале 2023 года эти машины должны были войти в состав VJTF, входящей в структуру сил быстрого реагирования НАТО. Чтобы вернуть их в боевую готовность, потребуется не менее трех-четырех месяцев.

Минобороны ФРГ заказало 405 бронемашин Puma в июле 2009 года, предполагая потратить на это около 3,1 млрд евро. Впоследствии количество заказанных БМП сократилось до 350, причем цена одной машины, составлявшая первоначально около 7,6 млн евро, выросла примерно до 17 млн. Первая машина, разработанная и произведенная компаниями Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall Landsysteme GmbH (RLS), была передана бундесверу в июне 2015 года.

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