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Боевая машина пехоты Puma
БМП Puma (фото из архива)Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Неполадки в работе 17 из 18 БМП Puma бундесвера устранены

Екатерина Венкина
31 мин. назад

По версии представителя концерна Rheinmetall, почти все изъяны в работе БМП Puma были незначительными и устранены. "Из 18 машин - 17 на ходу", - заявили в компании.

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Из 18 германских боевых бронированных машин пехоты (БМП) Puma ("Пума"), вышедших из строя во время учебных стрельб бундесвера, 17 отремонтированы и "снова работают". Об этом сообщил представитель одного из производителей - концерна Rheinmetall. Его слова привело в понедельник, 2 января, агентство dpa.

Устранение неполадок завершено в конце прошлой недели. "Почти все изъяны были незначительными. Из 18 машин - 17 на ходу", - заявил сотрудник компании. По его словам, только одна БМП, где произошло возгорание кабеля, нуждалась в обширном ремонте.

В Минобороны ФРГ уточнили, что отчет о степени ущерба уже готов, однако не привели деталей. В настоящее время изучается, как Puma "может быть использована в долгосрочной перспективе, в том числе - и в боевых условиях", указали в оборонном ведомстве. "Это, безусловно, займет еще несколько дней", - добавили там.

Министр обороны ФРГ пригрозила разрывом контракта

Боевая машина пехоты Puma была признана боеспособной в 2021 году. Она выпускается совместно оборонными компаниями Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) 20 декабря пригрозила производителям Puma разрывом контракта. Машины должны заменить БМП Marder, которые у Берлина для отражения российских атак просит Киев.

Puma с января 2023 года должны были войти в состав Объединенной оперативной группы повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), входящей в структуру сил быстрого реагирования НАТО. Германия возглавляет VJTF в этом году. После инцидента Ламбрехт распорядилась отстранить Puma от использования в этой миссии.

Заморозка закупок новых Puma

Кристине Ламбрехт также объявила о заморозке закупок новых Puma и об остановке модернизации уже стоящих на вооружении БМП. Изначально бундесвер собирался докупить еще до 200 экземпляров. Однако "пока эта машина не продемонстрирует стабильность" в эксплуатации, второго заказа не будет, дала понять глава оборонного ведомства ФРГ.

Ответственность за будущее Puma Ламбрехт переложила на производителей, от которых, по ее словами, ждет "надежной перспективы долгосрочной эксплуатации".

Оппозиция в бундестаге критикует Ламбрехт

Оппозиционный блок в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге уже раскритиковал Ламбрехт за слишком медленное, по их мнению, разъяснение причин проблем.

Спикер фракции ХДС/ХСС по вопросам оборонной политики Флориан Хан (Florian Hahn) выразил уверенность, что "для обладательницы командно-административных полномочий устроить рождественский отдых, похоже, важнее, чем наконец-то разобраться и навести порядок".

Хан запросил у министерства обороны информацию о текущем состояние дел и результатах объявленной комплексной оценки ситуации, однако ответа, по своим словам, до сих пор не получил.

Ранее, 17 декабря 2022 года, благодаря еженедельнику Der Spiegel стало известно, что во время учебных стрельб одновременно вышли из строя все 18 участвовавших в них БМП Puma. Это - далеко не первый случай проблем с эксплуатацией машин, но самый значимый и, по оценке экспертов, вероятно, - самый скандальный. С начала поставок в 2015 году проблемы с этой техникой не заканчиваются, за что она получила кличку "аварийная БМП".

Puma считается самой дорогой БМП в мире, ее стоимость колеблется в районе 17 миллионов евро за машину.

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