Провал Puma. Почему ВСУ вряд ли скоро получат БМП Marder

Новые немецкие БМП Puma ни на что не годятся. Это "удар" не только для бундесвера. Пока дыры в обороне НАТО приходится латать старыми БМП Marder, как Германия может отдать их Украине?

Хороших новостей для бундесвера, хронически страдающего от недофинансирования, хватило буквально на пару дней: в минувшую среду бундестаг одобрил выделение армии ФРГ нескольких миллиардов евро на покупку новейшего истребителя F-35 и другой техники. Но плохие дни не заставили себя долго ждать: на выходных стало известно, что модернизированные немецкие боевые машины пехоты Puma ни на что не годятся. И вот уже во вторник, 20 декабря, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) открыто грозит разрывом контракта производителям Puma - тех самых машин, что должны заменить старые Marder, которые у Берлина для отражения российских атак просит Киев.

Что именно случилось: в субботу, 17 декабря, благодаря еженедельнику Der Spiegel стало известно, что во время недавних учебных стрельб одновременно вышли из строя все 18 участвовавших в них БМП "Пума". Это далеко не первый случай проблем с эксплуатацией "Пумы", но самый значимый и, вероятно, самый скандальный. Вышедшие из строя БМП с января 2023 года должны были войти в состав Объединенной оперативной группы повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), входящей в структуру сил быстрого реагирования НАТО. Более того, именно Германия возглавит эти силы в следующем году.

БМП "Пума" во время транспортировки в ходе военных учений Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

И плохие новости на этом не закончились: газета Bild со ссылкой на секретный доклад добавила, что из 105 гаубиц PzH2000 к эксплуатации готова едва ли треть. То, что бундесверу не хватает не только надежной военной техники, но и боеприпасов - секрет Полишинеля, и это положение пока мало соответствует "смене эпох", объявленной канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) сразу после начала российской агрессии против Украины.

БМП "Пума": самая дорогая, самая ненадежная

"Пума" считается самой дорогой БМП в мире, ценник колеблется в районе 17 миллионов евро за штуку. Эта гусеничная БМП могла бы стать и лучшей в мире: 1000 л.с., скорость до 70 километров в час, масса вооружения, хайтек на борту, бесперебойная связь с экипажем, даже если экипаж покинул БМП… Но с начала поставок в 2015 году проблемы с этой техникой не заканчиваются, за что она получила кличку "аварийная БМП". Машины слишком тяжелы, и для транспортировки по стандартам НАТО на грузовом самолете А400 42 из имеющихся на вооружении 350 Puma пришлось подвергнуть дорогостоящей модернизации. Уже тогда встал вопрос о будущем "Пум", и бундесвер организовал проверку годности БМП.

БМП "Мардер" Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Считалось, что проверка скрупулезная - под пристальным надсмотром инспектора сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант Альфонса Майса (Alfons Mais). Не сразу, но в марте 2021 года бундесвер счел БМП Puma годной к эксплуатации - тем непонятнее нынешний выход из строя сразу 18 бронированных машин.

Судя по просочившемуся в прессу письму командующего 10-й бронетанковой дивизией генерал-майора Рупрехта фон Бутлера (Ruprecht von Butler), речь идет прежде всего о дефектах электроники, но причин поломок много: в одной БМП загорелся электрический кабель, в двух последних годных экземплярах после полутора часов стрельбы просто перестали двигаться башни. Никаким "чрезмерным нагрузкам" технику не подвергали, добавил фон Бутлер.

БМП Puma грозит конец. Быстрый разбор полетов

В ответ на ЧП Ламбрехт объявила о заморозке закупок новых БМП Puma, и об остановке модернизации уже стоящих на вооружении БМП. Изначально бундесвер собирался докупить еще до 200 экземпляров. Но "пока эта машина не продемонстрирует стабильность" в эксплуатации, второго заказа не будет, дала понять глава оборонного ведомства. Отступать министру, которую и без того преследуют скандалы, некуда, поэтому она потребовала от производителей предоставить анализ поломок в кратчайшие сроки, забыв про отдых на Рождество. Уже до конца следующей недели Минобороны ФРГ пообещало проинформировать бундестаг о причинах поломок и путях выхода из ситуации.

Объяснений в германском парламенте ждут с нетерпением: новость о провале БМП Puma вызвала предсказуемую волну критики. "Это кошмар, - заявил эксперт по безопасности фракции ХДС Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) в эфире телеканала ARD. - "Пума" должна быть главной системой вооружений бундесвера. Если она не функционирует, значит, армия не функционирует". "Шесть миллиардов евро на свалку", - заявил глава партии Die Linke Дитмар Барч (Dietmar Bartsch). У экспертов фракций бундестага по вопросам безопасности вызвало недоумение, почему не удалось быстро починить хотя бы несколько машин, ведь цеха одного из производителей, Rheinmetall, находятся рядом с военным полигоном Берген в Нижней Саксонии, где проходили испытания Puma. Ни Rheinmetall, ни KMW - второй производитель - не дали комментариев по поводу масштабной поломки, попросив дождаться официального доклада Минобороны ФРГ.

Альтернатива "Пуме"? БМП Boxer Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Производители молчат. У них есть замена Puma

Непрямо, но через прессу ранее доносилась ответная критика производителей в адрес властей, мол, Минобороны ФРГ постоянно требовал новых "наворотов" от БМП "Пума", не считаясь с практическими соображениями. Не исключено, что сами производители не очень заинтересованы в будущем этой сложной машины и надеются получить заказ бундесвера на куда менее дорогостоящий вариант, например, БМП Lynx. Он разрабатывался без учета пожеланий закупщиков бундесвера, но в отличие от Puma у него есть заказчики на международных рынках. Еще одной альтернативой может быть колесная БМП Boxer: еще один более дешевый и более успешный вариант, чем Puma.

Ответственность за будущее "Пумы" Ламбрехт переложила на производителей, от которых, по ее словами, ждет "надежной перспективы долгосрочной эксплуатации". Ну а пока "Пума" на ремонте, частью сил быстрого реагирования НАТО станут старые БМП "Мардер", вынужденно решила глава германского Минобороны. Это потенциально плохие новости для Украины, так как еще до скандального выхода из строя Puma Берлин отказывался давать Киеву машины Marder и тяжелые танки типа Leopard, ссылаясь на то, что они по-прежнему необходимы бундесверу.

Тем не менее, оппозиция в бундестаге призвала власти ФРГ принять решение о предоставлении ВСУ машин типа Marder вне зависимости от проблем с Puma. "Этот метод ведомства канцлера - создавать все новые и новые псевдоаргументы - мы уже знаем", - заявил депутат бундестага от партии христианских демократов Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). На вооружении армии ФРГ сегодня находятся порядка 340 БМП Marder, еще часть находится на хранении.

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