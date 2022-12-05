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Военнослужащие бундесвера, фото из архиваФото: Ralf Hirschberger/dpa/picture-alliance
ПолитикаГермания

ФРГ не удаcтся выполнить требования по расходам на оборону

Сергей Ромашенко
29 мин. назад

Германия планирует израсходовать 100 млрд евро на закупку вооружений. Тем не менее ей в ближайшие годы не удастся выполнить требование НАТО выделять не менее 2 процентов ВВП на оборону.

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Германия, несмотря на спецбюджет на перевооружение бундесвера в размере 100 млрд евро, не удастся выполнить требование НАТО выделять на оборону не менее двух процентов ВВП ни в 2023 году, ни с 2026 года. Достижение этой цели "откладывается на длительный срок, при этом необходимых закупок техники не удастся осуществить даже в краткосрочной перспективе ", сообщила в понедельник, 5 декабря, газета Rheinische Post со ссылкой на копию доклада Института немецкой экономики (IW).

Эксперты института связывают задержки с закупкой военной техники и проблему недофинансирования бундесвера в рамках планирования регулярного бюджета с ростом цен.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ответ на российское вооруженное вторжение в Украину подтвердил намерение Германии увеличить размер расходов на оборону до 2 процентов ВВП. В то же время Институт немецкой экономики прогнозирует, что для выполнения этой задачи Германии даже с учетом выделения спецсредств в размере 100 млрд евро пришлось бы наращивать регулярный бюджет на оборону не менее чем на 5 процентов в год.

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