Шольц намерен сделать ФРГ гарантом европейской безопасности

Канцлер ФРГ заявил о новой стратегии национальной безопасности, включающую инвестиции в оборону и военную промышленность, усиление присутствия в Восточной Европе и помощь ВСУ.

Германия должна стать главным гарантом европейской безопасности, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), представивший новую стратегическую концепцию федерального правительства. "Новая роль Германии требует новую стратегическую культуру, и национальная стратегия в сфере безопасности, которую мы примем в ближайшие месяцы, будет учитывать это обстоятельство", - написал он в статье, опубликованной в понедельник, 5 декабря, американским изданием Foreign Affairs.

Для этого Берлин должен инвестировать в бундесвер, укреплять европейскую военную промышленность, увеличивать свое военное присутствие на восточном фланге НАТО, а также обучать и оснащать Вооруженные силы Украины, заявил глава немецкого правительства.

"Путин разрушил создававшуюся десятилетиями архитектуру мира"

По словам Шольца, национальная стратегия безопасности должна подготовить Германию к новой ситуации угрозы в Европе, которая возникла в результате полномасштабной войны РФ против Украины. Отдав приказ о нападении на Украину, президент РФ Владимир Путин "разрушил европейскую и международную архитектуру мира", создававшуюся десятилетиями, пишет он далее. РФ бросила вызов "основным принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН", заявил Шольц.

Он подчеркнул, что Россия стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния, но Германия и Европа могут помочь защитить основанный на правилах международный порядок. "Мир не должен допустить, чтобы Путин добился своего. Мы должны положить конец реваншистскому империализму России", - указал он. По словам немецкого канцлера, абсолютно ясно то, что война не закончится победой России, а миссия Путина провалилась уже сейчас.

Новая стратегия будет представлена на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2023 года.

Смотрите также: