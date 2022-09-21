  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на 77-й сессии Генассамблеи ООНФото: Eduardo Munoz/REUTERS
КонфликтыГермания

Шольц в ООН обвинил Путина в "неприкрытом империализме"

Александр Дельфинов
47 мин. назад

Россия начала войну с единственной целью - завладеть Украиной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Нью-Йорке. Он призвал мир к мультилатерализму, а ООН - к реформам.

https://www.dw.com/ru/solc-v-oon-obvinil-putina-v-neprikrytom-imperializme/a-63188667

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) обвинил президента РФ Владимира Путина в империалистических устремлениях, выступая в Нью-Йорке на Генассамблее ООН во вторник, 20 сентября.

По словам Шольца, "захватническая война России против Украины ничем не оправдана. Президент Путин ведет ее с одной единственной целью - завладеть Украиной", не считаясь с такими ценностями, как "самоопределение и политическая независимость". "Для этого существует только одно слово: неприкрытый империализм", - подчеркнул канцлер.

Шольц указал, что государства-члены ООН не могут позволить себе "сидеть сложа руки, пока вооруженная до зубов ядерная держава, - которая, ко всему прочему, еще и числится среди основателей Объединенных Наций, - желает раздвинуть границы насилия". Он призвал международное сообщество встать на защиту целей и базовых положений устава ООН.

"Не допустить победы России"

Обращаясь к участникам Генассамблеи ООН, Олаф Шольц призвал их не допустить, чтобы Россия победила в войне против Украины. Международное сообщество не может принять мирное соглашение на условиях, которые диктует Россия, уверен канцлер ФРГ. "Именно по этой причине Украина должна быть способной отразить нападение России. Мы поддерживаем Украину в этом всеми нашими силами: финансово, экономически, гуманитарно, а также оружием", - заверил глава германского кабинета.

Мультилатерализм и реформа ООН

Кроме того, в своем выступлении Олаф Шольц призвал реформировать Совет Безопасности ООН, одним из пяти постоянных членов которого наряду с Великобританией, КНР, США и Францией является Российская Федерация, также имея право вето.

По мнению канцлера, правила и институции должны быть приведены в соответствие "с реалиями XXI столетия", а после реформы ООН к участию в составе Совбеза должны быть допущены другие страны, "прежде всего государства глобального Юга". "Германия также готова взять на себя увеличенную долю ответственности" - сначала как непостоянный, а впоследствии и как постоянный член Совбеза ООН, подытожил канцлер.

Кроме того, Шольц высказался в поддержку мультилатерализма - многополярной системы деловых и торговых отношений в мире, оказавшейся под угрозой в результате многочисленных новых кризисов. По мнению немецкого лидера, "национализм и изоляционизм не способны дать ответ на вызовы нашей эпохи".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и генсек ООН Антониу Гутерриш
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и генсек ООН Антониу ГутерришФото: Bebeto Matthews/Pool/AP/dpa/picture alliance

"Больше сотрудничества, больше партнерства, больше участия - это единственный разумный ответ, будь то борьба против изменения климата или глобальных рисков здравоохранения, против инфляции и нарушения цепочек поставок, или то, как мы справляемся с проблемой беженцев и миграцией", - заявил Олаф Шольц в Нью-Йорке.

Шольц на саммите по продовольственной безопасности

Ранее в тот же день, выступая на саммите по глобальной продовольственной безопасности на полях Генассамблеи, Олаф Шольц отметил, что "агрессивная война России вызвала и усугубила многоаспектный глобальный кризис", грозящий голодом и недоеданием, от чего особенно страдают страны глобального Юга.

"Следующий год может быть еще хуже, учитывая рост цен на энергоносители и удобрения", - предостерег канцлер, призвав принять меры "для спасения жизней".

Смотрите также:

Жизнь в оккупированных РФ селах под Харьковом

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Российский военный в захваченном Херсоне (фото из архива)

"Референдумы" в оккупированных районах Украины: главные события 209-го дня войны

"Референдумы" в оккупированных районах Украины: главные события 209-го дня войны

В захваченных регионах Украины выбрали даты "референдумов". В Киеве и на Западе заявили, что не признают "фиктивное" голосование. Дума ввела в УК понятия "мобилизация" и "военное положение".
Конфликты
5 ч. назад
external

Украинский народ получил немецкую медиапремию (16.09.2022)

Украинский народ получил немецкую медиапремию (16.09.2022)

Экс-боксер Владимир Кличко на вручении немецкой премии в области СМИ попросил у Германии больше военной помощи для Украины. На церемонии выступил канцлер Германии Олаф Шольц.
Политика
16 сентября 2022 г.
03:15 мин.
external

Что пишут немецкие СМИ о контрнаступлении ВСУ

Что пишут немецкие СМИ о контрнаступлении ВСУ

Немецкие СМИ пишут о переломном моменте в войне России с Украиной и призывают Германию предоставить Киеву больше вооружений.
Политика
12 сентября 2022 г.
02:35 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Шольц в ООН обвинил Путина в "неприкрытом империализме"

Конфликты
47 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW. Турист стоит с пластиковой картой перед банкоматом. На экране банкомата - мужчина с черными усами и в турецкой феске. Он говорит туристу: "Ай, дорогой, карту "Мир" больше не принимаем".

Карта "Мир" в Турции: деньгам россиян больше не рады?

Карта "Мир" в Турции: деньгам россиян больше не рады?

Экономика и бизнес
11 ч. назад
Танк Т-34 - советский памятник в Берлине, покрытый украинским национальынм флагом

В Германии спорят и о танках, что не для Украины

В Германии спорят и о танках, что не для Украины

Политика
12 ч. назад
Испытание французской атомной бомбы на атолле Муруроа в 1971 году

Рискнет ли Путин применить против ВСУ ядерное оружие?

Рискнет ли Путин применить против ВСУ ядерное оружие?

Конфликты
17 ч. назад
Алла Пугачева

"Бросила вызов Кремлю". Немецкие СМИ о Пугачевой и ее посте

"Бросила вызов Кремлю". Немецкие СМИ о Пугачевой и ее посте

Политика
19 сентября 2022 г.
Плющев и Фельгенгауэр ведут DW Новости Шоу

Пугачева против войны. Зэки на фронте. DW Новости Шоу

Пугачева против войны. Зэки на фронте. DW Новости Шоу

Политика
19 сентября 2022 г.
62:48 мин.
Территория Южно-Украинской АЭС после ракетного удара

Удары по АЭС во время войны. Что говорит международное право

Удары по АЭС во время войны. Что говорит международное право

Политика
19 сентября 2022 г.
На главную страницу