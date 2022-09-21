Шольц в ООН обвинил Путина в "неприкрытом империализме"

Россия начала войну с единственной целью - завладеть Украиной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Нью-Йорке. Он призвал мир к мультилатерализму, а ООН - к реформам.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) обвинил президента РФ Владимира Путина в империалистических устремлениях, выступая в Нью-Йорке на Генассамблее ООН во вторник, 20 сентября.

По словам Шольца, "захватническая война России против Украины ничем не оправдана. Президент Путин ведет ее с одной единственной целью - завладеть Украиной", не считаясь с такими ценностями, как "самоопределение и политическая независимость". "Для этого существует только одно слово: неприкрытый империализм", - подчеркнул канцлер.

Шольц указал, что государства-члены ООН не могут позволить себе "сидеть сложа руки, пока вооруженная до зубов ядерная держава, - которая, ко всему прочему, еще и числится среди основателей Объединенных Наций, - желает раздвинуть границы насилия". Он призвал международное сообщество встать на защиту целей и базовых положений устава ООН.

"Не допустить победы России"

Обращаясь к участникам Генассамблеи ООН, Олаф Шольц призвал их не допустить, чтобы Россия победила в войне против Украины. Международное сообщество не может принять мирное соглашение на условиях, которые диктует Россия, уверен канцлер ФРГ. "Именно по этой причине Украина должна быть способной отразить нападение России. Мы поддерживаем Украину в этом всеми нашими силами: финансово, экономически, гуманитарно, а также оружием", - заверил глава германского кабинета.

Мультилатерализм и реформа ООН

Кроме того, в своем выступлении Олаф Шольц призвал реформировать Совет Безопасности ООН, одним из пяти постоянных членов которого наряду с Великобританией, КНР, США и Францией является Российская Федерация, также имея право вето.

По мнению канцлера, правила и институции должны быть приведены в соответствие "с реалиями XXI столетия", а после реформы ООН к участию в составе Совбеза должны быть допущены другие страны, "прежде всего государства глобального Юга". "Германия также готова взять на себя увеличенную долю ответственности" - сначала как непостоянный, а впоследствии и как постоянный член Совбеза ООН, подытожил канцлер.

Кроме того, Шольц высказался в поддержку мультилатерализма - многополярной системы деловых и торговых отношений в мире, оказавшейся под угрозой в результате многочисленных новых кризисов. По мнению немецкого лидера, "национализм и изоляционизм не способны дать ответ на вызовы нашей эпохи".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и генсек ООН Антониу Гутерриш Фото: Bebeto Matthews/Pool/AP/dpa/picture alliance

"Больше сотрудничества, больше партнерства, больше участия - это единственный разумный ответ, будь то борьба против изменения климата или глобальных рисков здравоохранения, против инфляции и нарушения цепочек поставок, или то, как мы справляемся с проблемой беженцев и миграцией", - заявил Олаф Шольц в Нью-Йорке.

Шольц на саммите по продовольственной безопасности

Ранее в тот же день, выступая на саммите по глобальной продовольственной безопасности на полях Генассамблеи, Олаф Шольц отметил, что "агрессивная война России вызвала и усугубила многоаспектный глобальный кризис", грозящий голодом и недоеданием, от чего особенно страдают страны глобального Юга.

"Следующий год может быть еще хуже, учитывая рост цен на энергоносители и удобрения", - предостерег канцлер, призвав принять меры "для спасения жизней".

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