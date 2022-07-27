Экспорт зерна из Украины: 5 фактов

В августе возобновился вывоз украинского зерна по Черному морю. DW собрала ответы на основные вопросы, касающиеся экспорта зерновых во время войны России против Украины.

Какую роль играет Украина в глобальной продовольственной безопасности?

Украина является одним из важнейших мировых производителей зерна. Страна выращивает и экспортирует в основном пшеницу, кукурузу и ячмень. По данным Европейской комиссии, на Украину приходится 10% мирового рынка пшеницы, 15% - кукурузы, 13% - ячменя. Она также является самым важным игроком на рынке подсолнечного масла. На украинское подсолнечное масло приходится более 50 процентов мирового рынка.

Кукуруза и пшеница - наиболее распространенные среди выращиваемых в мире зерновых культур. Если из ряда их экспортеров исчезнет Украина, то это может иметь серьезные последствия для глобальной продовольственной безопасности.

Кто является крупнейшим производителем пшеницы, кукурузы и ячменя?

Согласно статистике министерства сельского хозяйства США, в 2021-2022 годах Украина занимала седьмое место в мире по производству пшеницы - 33 миллиона тонн. Ее опередили Австралия, США, Россия, Индия, Китай. На первом месте ЕС, если учитывать совокупное производство пшеницы во всех государствах-членах Евросоюза.

По производству кукурузы Украина занимает шестое место. Больше кукурузы с середины 2021 года по середину 2022-го вырастили в Аргентине, ЕС, Бразилии, Китае и больше других - в США. По производству ячменя Украина находится на четвертом месте в мире. Ее опережают только Австралия, Россия и ЕС, который находится на первом месте по производству ячменя.

Кто покупает зерно из Украины?

Крупнейшими импортерами пшеницы в 2020 году, по данным Центра наблюдения за экономическими данными (Observatory of Economic Complexity, OEC), являются: Египет (5,2 млрд долларов США), Китай (3,47 млрд долларов), Турция (2,44 млрд долларов), Нигерия (2,15 млрд долларов) и Индонезия (2,08 млрд долларов). Крупнейшим покупателем пшеницы из Украины был Египет.

Что касается кукурузы, то ведущими импортерами в 2018 году были Мексика (3,14 млрд долларов США), Япония (2,94 млрд долларов), Южная Корея (1,92 млрд долларов), Вьетнам (1,85 млрд долларов) и Испания (1,72 млрд долларов). Более актуальных данных от ОЭС пока нет. Главными покупателями кукурузы из Украины были Нидерланды, Испания и Китай.

Основными странами, которые покупают ячмень, в 2020 году были Китай (1,77 млрд долларов США), Саудовская Аравия (1,38 млрд долларов), Нидерланды (512 млн долларов), Бельгия (369 млн долларов) и Германия (307 млн долларов). Крупнейшим потребителем украинского ячменя был Китай.

Как война России против Украины влияет на мировой рынок зерна?

Поставки зерна были прерваны из-за блокады украинских портов Россией. Это вызвало опасения возникнования продовольственного кризиса во всем мире и привело к резкому росту цен. К середине мая экспортные цены на пшеницу и кукурузу достигли небывалого до сих пор уровня. По данным ООН, это грозило серьезными последствиями странам Африки, Ближнего Востока и Азии, где ситуацию с обеспечением населения продовольствием существенно ухудшила пандемия COVID-19.

Однако с тех пор рынок зерна стабилизировался. Так, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), несмотря на войну РФ против Украины, мировой урожай зерна в этом году, вероятно, будет лишь несущественно меньше, чем в 2021 году. А перспективы, открывшиеся после соглашения между Киевом и Москвой о вывозе украинского зерна, породили надежду на его бесперебойный экспорт.

Что означает "зерновое соглашение" между Украиной и Россией?

22 июля в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции было подписано соглашение между РФ и Украиной, целью которого является прекращение блокады украинских портов для вывоза зерна. По этой договоренности, 20-25 миллионов тонн зерна, которые сейчас заблокированы в Украине, наконец-то можно экспортировать. В частности, соглашение предусматривает создание безопасных коридоров в Черном море от побережья Украины до Босфора. Суда, находящиеся в этих коридорах и соответствующих портах, не могут быть атакованы. За экспортом зерна следят в координационном центре в Стамбуле. В нем под руководством ООН работают представители России, Украины и Турции. Экспорт предусмотрен из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного.

1 августа из Одессы вышел первый сухогруз с украинским зерном, спустя два дня он прошел проверку в Стамбуле и направился в Ливан. 5 августа министерство обороны Турции сообщило, что еще три судна с украинским зерном вышли в море - стоявшие в Черноморске сухогрузы Polarnet и Rojen направились, соответственно, в Карасу (Турция) и в британский Тизпорт, а Navistar вышел из одесского порта с кукурузой, предназначенной для выгрузки в Ирландии. В общей сложности на борту этих судов - более 58 тысяч тонн кукурузы.

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