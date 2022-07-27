Экспорт зерна из Украины: 5 фактов

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Что нужно знать о том, как осуществляется экспорт зерна во время войны России против Украины? DW c ответами на самые важные вопросы.
В августе возобновился вывоз украинского зерна по Черному морю. DW собрала ответы на основные вопросы, касающиеся экспорта зерновых во время войны России против Украины.
Украина является одним из важнейших мировых производителей зерна. Страна выращивает и экспортирует в основном пшеницу, кукурузу и ячмень. По данным Европейской комиссии, на Украину приходится 10% мирового рынка пшеницы, 15% - кукурузы, 13% - ячменя. Она также является самым важным игроком на рынке подсолнечного масла. На украинское подсолнечное масло приходится более 50 процентов мирового рынка.
Кукуруза и пшеница - наиболее распространенные среди выращиваемых в мире зерновых культур. Если из ряда их экспортеров исчезнет Украина, то это может иметь серьезные последствия для глобальной продовольственной безопасности.
Согласно статистике министерства сельского хозяйства США, в 2021-2022 годах Украина занимала седьмое место в мире по производству пшеницы - 33 миллиона тонн. Ее опередили Австралия, США, Россия, Индия, Китай. На первом месте ЕС, если учитывать совокупное производство пшеницы во всех государствах-членах Евросоюза.
По производству кукурузы Украина занимает шестое место. Больше кукурузы с середины 2021 года по середину 2022-го вырастили в Аргентине, ЕС, Бразилии, Китае и больше других - в США. По производству ячменя Украина находится на четвертом месте в мире. Ее опережают только Австралия, Россия и ЕС, который находится на первом месте по производству ячменя.
Крупнейшими импортерами пшеницы в 2020 году, по данным Центра наблюдения за экономическими данными (Observatory of Economic Complexity, OEC), являются: Египет (5,2 млрд долларов США), Китай (3,47 млрд долларов), Турция (2,44 млрд долларов), Нигерия (2,15 млрд долларов) и Индонезия (2,08 млрд долларов). Крупнейшим покупателем пшеницы из Украины был Египет.
Что касается кукурузы, то ведущими импортерами в 2018 году были Мексика (3,14 млрд долларов США), Япония (2,94 млрд долларов), Южная Корея (1,92 млрд долларов), Вьетнам (1,85 млрд долларов) и Испания (1,72 млрд долларов). Более актуальных данных от ОЭС пока нет. Главными покупателями кукурузы из Украины были Нидерланды, Испания и Китай.
Основными странами, которые покупают ячмень, в 2020 году были Китай (1,77 млрд долларов США), Саудовская Аравия (1,38 млрд долларов), Нидерланды (512 млн долларов), Бельгия (369 млн долларов) и Германия (307 млн долларов). Крупнейшим потребителем украинского ячменя был Китай.
Поставки зерна были прерваны из-за блокады украинских портов Россией. Это вызвало опасения возникнования продовольственного кризиса во всем мире и привело к резкому росту цен. К середине мая экспортные цены на пшеницу и кукурузу достигли небывалого до сих пор уровня. По данным ООН, это грозило серьезными последствиями странам Африки, Ближнего Востока и Азии, где ситуацию с обеспечением населения продовольствием существенно ухудшила пандемия COVID-19.
Однако с тех пор рынок зерна стабилизировался. Так, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), несмотря на войну РФ против Украины, мировой урожай зерна в этом году, вероятно, будет лишь несущественно меньше, чем в 2021 году. А перспективы, открывшиеся после соглашения между Киевом и Москвой о вывозе украинского зерна, породили надежду на его бесперебойный экспорт.
22 июля в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции было подписано соглашение между РФ и Украиной, целью которого является прекращение блокады украинских портов для вывоза зерна. По этой договоренности, 20-25 миллионов тонн зерна, которые сейчас заблокированы в Украине, наконец-то можно экспортировать. В частности, соглашение предусматривает создание безопасных коридоров в Черном море от побережья Украины до Босфора. Суда, находящиеся в этих коридорах и соответствующих портах, не могут быть атакованы. За экспортом зерна следят в координационном центре в Стамбуле. В нем под руководством ООН работают представители России, Украины и Турции. Экспорт предусмотрен из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного.
1 августа из Одессы вышел первый сухогруз с украинским зерном, спустя два дня он прошел проверку в Стамбуле и направился в Ливан. 5 августа министерство обороны Турции сообщило, что еще три судна с украинским зерном вышли в море - стоявшие в Черноморске сухогрузы Polarnet и Rojen направились, соответственно, в Карасу (Турция) и в британский Тизпорт, а Navistar вышел из одесского порта с кукурузой, предназначенной для выгрузки в Ирландии. В общей сложности на борту этих судов - более 58 тысяч тонн кукурузы.
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