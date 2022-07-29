Экспорт зерна из Украины: путь свободен?

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

Обстрел вокзала в Краматорске

8 апреля в момент ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске на его территории находились сотни ожидавших эвакуации людей. Погиб 61 человек, в том числе семь детей, десятки получили ранения. Ракета "Точка-У" была выпущена с территории так называемой "ДНР". Минобороны РФ заявило, что ракет этого типа на вооружении России нет, что было опровергнуто международными расследователями.