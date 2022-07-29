Экспорт зерна из Украины: путь свободен?

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Украина намерена на днях возобновить экспорт зерна по морю. Но российский удар по Одессе после подписания Киевом и Москвой "зернового соглашения" показал, что говорить о безопасности поставок рано.
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