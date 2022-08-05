 Немецкие экономисты сомневаются в возможности вывезти морем украинское зерно | Новости из Германии об Украине | DW | 05.08.2022

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Украина

Немецкие экономисты сомневаются в возможности вывезти морем украинское зерно

Для вывоза всего остающегося в Украине зерна необходимо около 570 судов, заявили в Кильском институте мировой экономики (IfW).

Сухогруз Navistar покинул порт Одессы

Сухогруз Navistar покинул порт Одессы 5 августа

Вывоз миллионов тонн зерна из Украины на судах вряд ли возможен, уверены эксперты Кильского института мировой экономики (IfW). Для вывоза 20 миллионов тонн хранящегося в Украине зерна прошлогоднего урожая необходимо отправить около 570 судов, подсчитали они. "Сейчас снова начинается уборка зерна, для которого срочно нужны хранилища, поэтому необходимо полностью использовать и другие транспортные возможности, такие как поезда и грузовой автотранспорт", - заявил в пятницу, 5 августа, глава Кильского торгового индикатора IfW Винсент Штамер (Vincent Stamer).

Вывоз украинского зерна по Черному морю начался 1 августа

22 июля в Стамбуле заключено соглашение с РФ и Украиной при посредничестве ООН и Турции, целью которого является прекращение блокады украинских портов. Предполагается, что экспорт будет осуществляться из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного. На следующий день после заключения сделки, 23 июля, порт Одессы подвергся ракетному обстрелу с российской стороны.

1 августа из порта Одессы вышел первый сухогруз с украинским зерном, спустя два дня он прошел проверку в Стамбуле и направился в Ливан. 5 августа министерство обороны Турции сообщило, что еще три судна с украинским зерном вышли в море - стоявшие в Черноморске сухогрузы Polarnet и Rojen направились, соответственно,  в Карасу (Турция) и в британский Тизпорт, а Navistar вышел из одесского порта с кукурузой, предназначенной для выгрузки в Ирландии. В общей сложности на борту этих судов - более 58 тысяч тонн кукурузы.

По данным украинских властей, более 20 млн тонн из урожая прошлого года все еще ожидают экспорта. Он стал невозможен из-за блокады украинских черноморских портов в результате российского вторжения в Украину.

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    Автор: Клаудиа Ден


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