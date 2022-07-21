Пресса ФРГ об ударе по Одессе: Путин издевается над мировым сообществом

Немецкие газеты широко комментируют ракетный удар, который российские войска нанесли 23 июля по порту Одессы. Это произошло на следующий день после подписания в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции соглашения об экспорте зерна из Украины, которое, в частности, предусматривает гарантии безопасности ее портов.

Власти в Киеве заявили, что две крылатые ракеты попали "в объекты инфраструктуры порта". В свою очередь, Минобороны РФ утверждает, что в результате ракетного удара был "уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль", а также склад с противокорабельными ракетами Harpoon, поставленные США.

"Москва понимает, что Украине крайне нужно это соглашение"

"Стороны не совершают нападений на торговые суда, а также другие гражданские корабли и портовую инфраструктуру, которая является частью этого соглашения", - цитирует подписанный в Стамбуле документ Frankfurter Allgemeine Zeitung, указывая на немедленное нарушение его Россией, нанесшей удар по порту Одессы уже 23 июля.

Заключенное в Стамбуле соглашение регулирует вопросы экспорта украинского зерна

"Это в достаточной степени характеризует, насколько можно доверять режиму Владимира Путина и его приверженность подписанным соглашениям", - пишет обозреватель издания. И уточняет: "Москва и дальше будет делать все, чтобы препятствовать экспорту украинского зерна. Вероятно, Кремль при этом будет использовать пропагандистскую дымовую завесу - Запад не должен попасть в ловушку и взвешенными формулировками призывать обе стороны к сотрудничеству. Перспектива помочь с решением проблемы продовольственного кризиса за счет украинского зерна существует только в том случае, если каждое нарушение соглашения со стороны России и каждая ее провокация будут находить громкую публичную реакцию".

Мюнхенское издание Süddeutsche Zeitung в этой связи пишет, что обстрел Одессы был совершен преднамеренно, и он доказывает, что Владимир Путин откровенно издевается над мировым сообществом и манипулирует общественным мнением. "Москва понимает, что Украине крайне нужно это соглашение. Но нескольких ракет по Одессе, запуск которых Кремль сначала отрицал, а впоследствии признал, достаточно, чтобы посеять среди украинцев максимальную неуверенность, чтобы возмутить Запад, опозорить ООН, держать на дистанции Эрдогана и, возможно, шантажом добиваться дальнейшей отмены санкций", - отмечает газета.

"Вызывающая демонстрация силы"

Die Tageszeitung из Берлина также констатирует прямое и дерзкое нарушение Москвой подписанного в Стамбуле "зернового" соглашения и называет удар по порту Одессы "демонстрацией силы", за счет которой Кремль хочет показать, что подписи под документами не связывают ему руки.

"До сих пор есть люди, которые считают возможным достичь мира с Россией благодаря переговорам. Ракеты по Одессе в очередной раз свидетельствуют, что это - ошибочный путь. Ни одна договоренность с нынешним режимом в Москве не является надежной. Циничная игра Москвы известна еще с Сирии и войны в Донбассе 2014-15 годов. За дипломатическими гарантиями Москвы незамедлительно следует наглядная военная демонстрация прямо противоположного тому, о чем было договорено, прекрасно понимая, что за это ничего не будет - ведь другая сторона стремится к миру", - добавляет обозреватель берлинского издания.

Зерновой терминал в порту Одессы

И приходит к выводу, что у украинской стороны как у заложницы ситуации нет иного выбора, кроме как надеяться на это соглашение, хотя Россия им и пренебрегает. "ООН допускает в Украине ту же ошибку, что и в Сирии: организация добивается путем переговоров гуманитарных договоренностей, но в вопросе их реализации полагается на добрую волю России. А если Россия такой доброй воли не демонстрирует, то они не реагируют.

Так и в случае Одессы представители ООН мямлят что-то невнятное. Не стоит сомневаться, что вскоре мы услышим очередные просьбы в адрес Путина, не мог бы он по доброте своей душевной воздержаться от того или иного военного преступления", - иронизирует обозреватель Die Tageszeitung.

"Украина не будет в безопасности, пока не остановят Путина"

Leipziger Volkszeitung также предостерегает от иллюзий. "Путин издевается над мировым сообществом. Украина никогда не будет в безопасности, пока в Кремле нынешний его хозяин. Если его не остановить", - считает обозреватель издания. И прогнозирует: "Он (Путин. - Ред.) будет и дальше ставить всех перед фактом с помощью бомб. Именно поэтому Украине для самозащиты нужны дополнительные поставки оружия. То, что Германия не смогла до сих пор поставить Польше в рамках согласованного "кругового снабжения" танки в качестве компенсации за польских поставки Украине, позорно.

У страны, на которую напала Россия, просто нет времени на такой водевиль. Федеральное правительство должно как можно скорее выполнить свои обязательства перед Польшей, а также незамедлительно подготовить и отправить в Украину каждый танк бундесвера, который пока не нужен немецкой армии", - читаем в комментарии на страницах Leipziger Volkszeitung.

"Хватит мнимого нейтралитета"

Der Tagesspiegel из Берлина, рассматривая удар по порту Одессы в контексте "зернового" соглашения, размышляет над тем, как еще можно усилить давление на Кремль. Обозреватель издания обращает внимание на страны, которые до сих пор делали вид, что они в вопросе российской агрессии сохраняют нейтралитет и воздерживаются от ее осуждения.

"Немецкая и европейская внешняя политика до сих пор слишком сильно руководствовалась принципом, что страны из лагеря "ни вашим, ни нашим" лучше переманивать на свою сторону разными "плюшками", чтобы они не отвернулись окончательно и не встали на сторону оппонента.

В рамках такой политики остерегаются оказывать давление на тех, кто лавирует. Россия или Китай могут предложить меньше выгод (государствам, которые демонстрируют нейтралитет. - Ред.), чем Берлин или Брюссель. Зато они угрожают открыто оппонирующим им странам негативными последствиями. Почему бы не отвечать на это давление?", - вопрошает обозреватель берлинского издания.

В качестве примера страны, которая до сих пор продолжает лавировать, чтобы не потерять выгодное сотрудничество с Россией, Der Tagesspiegel приводит прежде всего Индию. Однако и с европейскими странами стоит ставить вопрос жестче, читаем на страницах столичной газеты. "Таким кандидатам на вступление в ЕС, как Сербия, надо говорить: кто на стороне Путина, с теми мы не ведем переговоров о вступлении", - резюмирует Der Tagesspiegel.

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