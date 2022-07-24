США резко осудили российский удар по порту Одессы

Соединенные Штаты решительно осуждают российскую атаку по морскому торговому порту Одессы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Ракетный удар "ставит под серьезное сомнение приверженность России подписанным накануне договоренностям" об организации поставок украинского зерна, подчеркнул он в субботу, 23 июля, в Вашингтоне.

"Это нападение подрывает работу ООН, Турции и Украины по доставке критически важных продуктов питания на мировые рынки. Россия несет ответственность за углубление мирового продовольственного кризиса и должна прекратить свою агрессию и полностью выполнить договоренности, на которые она согласилась", - указал глава американского внешнеполитического ведомства.

Зеленский назвал обстрел Одессы ударом по политическим позициям РФ

Между тем президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении назвал обстрел порта Одессы "вопиющим российским варварством". "Сегодняшний российский ракетный удар по Одессе, по нашему порту - это цинично, и это удар по политическим позициям самой России. Если кто в мире еще мог сказать, что нужен какой-то диалог с Россией, какие-то договоренности, посмотрите, что происходит. Сегодняшние российские ракеты "Калибр" уничтожили саму возможность подобных заявлений", - заявил он.

По словам украинского лидера, реакция мирового сообщества на ракетный удар по Одессе "абсолютно единодушна" и россиянам после этого "уже никого не обмануть". "Это очевидное российское варварство еще больше приближает нас к получению именно того оружия, которое нужно для нашей победы", - добавил Зеленский.

Обстрел порта Одессы через день после договоренностей в Стамбуле

23 июля российские войска нанесли удары по Одесскому морскому порту. По данным оперативного командования "Юг", две ракеты были сбиты украинскими силами ПВО, еще две попали в объекты портовой инфраструктуры. При этом в хранилище с зерном они не попали, в результате удара возник пожар в насосной станции, указало ОК "Юг". Россия официально не подтверждала обстрел Одессы, а в Минобороны Турции сообщили, что РФ заявила им о непричастности к атаке. Атака вызвала резкую реакцию мирового сообщества.

Днем ранее Россия и Украина подписали в Стамбуле при посредничестве главы ООН Антониу Гутерриша соглашения о решении проблемы экспорта миллионов тонн украинского зерна, заблокированного с начала войны в морских портах. Договоренность между Россией и Украиной не была заключена совместно, вместо этого каждая из сторон подписала по отдельному документу с Турцией и ООН. Речь идет о разблокировании трех портов - Одессы, Черноморска и Южного, с них в ближайшие недели предполагается возобновить экспорт украинского продовольствия. При этом в Турции будут созданы инспекционные группы в составе представителей всех сторон, они будут обеспечивать проверку грузов и экипажей судов.

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