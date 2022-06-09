Мины в Черном море и Одесса без защиты: что мешает вывозу зерна?

Зернохранилища в Украине заполнены до отказа. Более 20 миллионов тонн зерна, предназначенного для продажи на мировом рынке, по данным Организации по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ООН, по-прежнему находятся в стране. Более половины экспорта зерна Украина осуществляла через свой крупнейший порт на Черном море - Одессу. Однако с начала российской агрессии в конце февраля портовые краны простаивают из-за морской блокады Украины российским Черноморским флотом. Кроме того, многочисленные мины у украинского побережья угрожают судоходству. Сколько мин установлено в Черном море, никто не знает. Румыния и Турция уже были вынуждены обезвреживать морские мины, которые сорвало с креплений и течением принесло в территориальные воды этих стран.

Сухогруз загружается украинским зерном в румынском порту Констанца

Мир нуждается в зерне - в ряде стран Африки, Ближнего и Среднего Востока запасы пшеницы почти истощены. А Украина срочно нуждается в доходах от продажи зерна. В прошедшие недели власти в Киеве пытались организовать вывоз зерна из страны по железной дороге в ближайшие порты в соседних странах, однако его значительно затрудняет разная ширина железнодорожной колеи в Украине и Европе, а также недостаток товарных вагонов в европейских странах.

Кто обезвредит мины в Черном море?

Поэтому уже не первую неделю лихорадочно предпринимаются попытки организовать экспорт украинского зерна по Черному морю. С этой целью 8 июня глава МИД России Сергей Лавров встречался в Анкаре с турецкими официальными лицами, и, как сообщают СМИ, была достигнута принципиальная договоренность. Согласно ей, турецкий военно-морской флот обезвредит мины у украинских портов и будет сопровождать торговые суда, обеспечивая их безопасность от возможных обстрелов.

"Мы готовы гарантировать безопасность судов, покидающих украинские порты", - заявил Лавров 8 июня на пресс-конференции в Анкаре, добавив, что это будет делаться "совместно с нашими турецкими партнерами". В Стамбуле ООН планирует открыть координационный пункт, который будет регулировать распределение экспорта украинского зерна на мировом рынке. Для отправки зерна предусмотрены три украинских порта: Одесса, а также Черноморск и Южное в Одесской области. Кроме того, обсуждается вывоз зерна из Николаева, неподалеку от которого идут бои, а также из оккупированных Россией Херсона и Мариуполя.

Зернохранилище в порту Мариуполя

Украина в целом заинтересована в подобной договоренности, однако она вызывает большие сомнения у властей в Киеве. Во встрече в Анкаре представители Украины не участвовали. ООН, в свою очередь, предложила создать четырехстороннюю контактную группу из представителей ООН, Турции, России и Украины, которая должна выработать контрольный механизм использования возможного "зернового коридора" в Черном море.

Турция обеспечит безопасность "зернового коридора"?

"Такой коридор можно создать, если этого хотят все", - говорит глава турецкого представительства немецкого Фонда имени Фридриха Наумана Беате Апельт (Beate Apelt). Однако не устранено множество спорных моментов, например, касающихся мин в Черном море. Украина с их помощью старается предотвратить попытку высадки российского десанта у Одессы, говорит Апельт. Чтобы суда с зерном могли покинуть Одессу, мины должны быть обезврежены. По турецким данным, это можно сделать в течение одной-двух недель. Турецкий ВМС является одним из самых опытных в НАТО в этой сфере, утверждает Йорюк Ишик, эксперт по вопросам безопасности Института Ближнего Востока в Стамбуле. По его словам, турецкий флот имеет 11 минных тральщиков и достаточно подготовленных для выполнения этой задачи моряков.

Порт в Одессе

Однако устранение мин сделает Одессу беззащитной. Киев опасается, что Россия воспользуется "зерновым коридором" для нападения на Одессу, и поэтому требует гарантий безопасности, например, поставок западных противокорабельных ракет, против чего, в свою очередь, выступает Москва. "Я с трудом могу себе представить, что после всех ужасов нынешней войны Украина поверит российским гарантиям безопасности", - говорит Беате Апельт. По ее словам, Турции, по всей видимости, придется не только создать коридор, но и обеспечивать его безопасность для Украины своими военными кораблями.

Сопровождение грузовых судов кораблями НАТО?

В целом Анкара выразила готовность, но неизвестно, посчитает ли Украина это достаточным. Чтобы Киев дал согласие, необходимы гарантии безопасности со стороны ряда государств, например Турции совместно с Великобританией и США, считает Йорюк Ишик. В этом однако кроется опасность вовлечения войск стран НАТО в конфликт, в который они до сих пор не вмешивались. Если торговые суда будут обстреляны, то сопровождающие их военные корабли НАТО будут напрямую вовлечены в военные действия, что может привести к эскалации войны.

Кроме того, Россия настаивает на праве досматривать грузовые суда на пути в Одессу, чтобы гарантировать, что в них не доставляется оружие в Украину. Киев выступает против подобных проверок. Еще один крайне спорный момент - кто будет получать доходы от продажи зерна, вывозимого из оккупированных Россией украинских портовых городов, в частности, Херсона и Мариуполя. Украина уже сейчас обвиняет Россию в краже зерна из хранилищ в оккупированных ею регионах и экспорте его, в частности, в Сирию. Украинское посольство в Анкаре безуспешно призывало турецкие власти проверять в Босфоре идущие из России суда на предмет краденных грузов.

Уборка зерновых в Киевской области, архивное фото

Для достижения полноценного соглашения по зерну предстоит решить еще множество спорных вопросов. "Предположительно Москва потребует снятия ряда санкций в обмен на согласие по "зерновому коридору", - говорит Беате Апельт. На совместной с Лавровым пресс-конференции глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уже намекнул на такую возможность: "Если мы говорим об открытии мирового рынка для украинского зерна, то считаем легитимным требование устранить барьеры для российского экспорта".

"Это непростая ситуация для Украины и западных партнеров", - говорит Апельт. Особенно с учетом того, что, по данным Организации по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ООН, остается всего несколько недель для ее разрешения. Поскольку уже в июле в Украине начнут собирать урожай зерновых, для которого нет места в заполненных хранилищах.

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