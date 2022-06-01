Продовольственный кризис в мире

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Эксперты и политики опасаются резкого обострения проблемы голода в мире, вызванного российским вторжением в Украину и его последствиями. Подробности - в досье DW.
Эксперты и политики опасаются резкого обострения проблемы голода в мире из-за войны в Украине и ее последствий. Украина и Россия до войны были одними из главных производителей и экспортеров зерновых в мире. Многие страны, особенно в Северной Африке, зависят от их относительно дешевой пшеницы.
Невозможность вывоза зерна из Украины, сокращение посевных площадей, затруднение сбора урожая в Украине, санкции Запада в отношении импорта российской продукции и рост цен на энергоносители могут привести к катастрофическим последствиям. Богатые страны ожидает всплеск инфляции и удорожание продовольствия, а бедным государствам, предупреждают эксперты, грозят голод и, скорее всего, социальные волнения.
Подробности - в досье DW.
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