 Продовольственный кризис в мире | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 03.06.2022

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Экономика

Продовольственный кризис в мире

Эксперты и политики опасаются резкого обострения проблемы голода в мире, вызванного российским вторжением в Украину и его последствиями. Подробности - в досье DW.

Элеватор в Херсонской области

Элеватор в Херсонской области

Эксперты и политики опасаются резкого обострения проблемы голода в мире из-за войны в Украине и ее последствий. Украина и Россия до войны были одними из главных производителей и экспортеров зерновых в мире. Многие страны, особенно в Северной Африке, зависят от их относительно дешевой пшеницы.

Невозможность вывоза зерна из Украины, сокращение посевных площадей, затруднение сбора урожая в Украине, санкции Запада в отношении импорта российской продукции и рост цен на энергоносители могут привести к катастрофическим последствиям. Богатые страны ожидает всплеск инфляции и удорожание продовольствия, а бедным государствам, предупреждают эксперты, грозят голод и, скорее всего, социальные волнения.

Подробности - в досье DW.

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    Автор: Сергей Гуща


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Резкий скачок цен на зерновые из-за войны: что будет с ценами на продовольствие? (11.03.2022)

Контекст

Эксперты опасаются резкого усиления голода в мире из-за войны в Украине

Украина до начала войны была одним из главных производителей зерновых в мире. Многие страны, особенно в Северной Африке, зависят от дешевой пшеницы из Украины, предупреждает гуманитарная организация Welthungerhilfe.  

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