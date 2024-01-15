Атаки хуситов на корабли в Красном море и ответ на них

Атаки хуситов на коммерческие и военные суда в Красном море мешают международному судоходству. США при поддержке ряда стран наносят удары по объектам повстанцев-хуситов в Йемене. Досье DW.

На фоне войны между Израилем и террористами ХАМАС йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года атакуют коммерческие и военные суда в Красном море - в том числе с помощью ударных беспилотников и ракет. Хуситы объявили, что вступили в войну в Газе на стороне ХАМАС и утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем.

Своими атаками хуситы существенно мешают международному судоходству: ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, один из самых важных судоходных путей в мире, который соединяет Аденский залив с Красным морем.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден заявил, что это стало прямым ответом на "беспрецедентные" нападения хуситов на иностранные морские суда в Красном море, поставившие под угрозу торговлю и свободу судоходства в регионе. Подробности - в досье DW.