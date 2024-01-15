  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыГлобальные темы

Атаки хуситов на корабли в Красном море и ответ на них

15 января 2024 г.

Атаки хуситов на коммерческие и военные суда в Красном море мешают международному судоходству. США при поддержке ряда стран наносят удары по объектам повстанцев-хуситов в Йемене. Досье DW.

https://p.dw.com/p/4bFPg
Хуситы открыто поддерживают палестинцев, 27 октября 2023 года, Сана
Хуситы открыто поддерживают палестинцев, 27 октября 2023 года, СанаФото: Mohammed Huwais/AFP

На фоне войны между Израилем и террористами ХАМАС йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года атакуют коммерческие и военные суда в Красном море - в том числе с помощью ударных беспилотников и ракет. Хуситы объявили, что вступили в войну в Газе на стороне ХАМАС и утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем.

Своими атаками хуситы существенно мешают международному судоходству: ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, один из самых важных судоходных путей в мире, который соединяет Аденский залив с Красным морем.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден заявил, что это стало прямым ответом на "беспрецедентные" нападения хуситов на иностранные морские суда в Красном море, поставившие под угрозу торговлю и свободу судоходства в регионе. Подробности - в досье DW.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Эсминец USS Laboon Военно-морских сил США

США сбили выпущенную по их эсминцу ракету хуситов из Йемена

Хуситы выпустили из Йемена ракету по американскому эсминцу USS Laboon в южной части Красного моря. Ракета была сбита.
Конфликты15 января 2024 г.
Атака хуситов на корабль в Красном море

Хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью

Ракетный удар был нанесен по судну под флагом Панамы, перевозившем российскую нефть. Жертв и разрушений нет.
Политика13 января 2024 г.
Момент взлета бомбардировщика с военного корабля во время массированного удара США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене, 12 января 2024 года

США нанесли новый удар по объектам хуситов в Йемене

США нанесли новый удар по хуситам в одностороннем порядке, сообщает CNN. Пентагон назвал целью атаки радарную установку.
Конфликты13 января 2024 г.
Самолет ВВС Великобритании Typhoon

США и Великобритания нанесли удары по хуситам в Йемене

Джо Байден и Риши Сунак назвали удары по объектам в Йемене ответом на нападения хуситов на международные морские суда.
Конфликты12 января 2024 г.
Хуситы в Йемене

На суда в Красном море нападают хуситы. А кто это?

Хуситы развязали гражданскую войну в Йемене, а сейчас нападают на суда в Красном море. Что о них известно?
Конфликты12 января 2024 г.
Атака хуситов на корабль в Красном море

Евросоюз планирует военную миссию в Красном море

Главы МИД стран ЕС обсудят возможность участия Евросоюза в миссии США по охране судоходства в Красном море.
Конфликты12 января 2024 г.
Грузовое судно Galaxy Leader

Атаки хуситов на суда в Красном море тормозят торговлю

Судоходные компании из-за атак хуситов избегают Красного моря, направляют суда в обход Африки, что заметно дороже.
Экономика и бизнес12 января 2024 г.
Заготовка древесины в Йемене

Йемен: Как война превращает страну в пустыню

Фотогалерея DW о том, как война в Йемене отражается на окружающей среде.
Политика30 декабря 2021 г.12 фото
Судно Galaxy Leader (фото из архива)

Атаки хуситов в Красном море: что ждет торговые перевозки?

Йеменские повстанцы все чаще угрожают торговым судам. Как это отразится на коммерческих перевозках в регионе - у DW.
Конфликты5 декабря 2023 г.
Авианосец США USS Dwight Eisenhower в Красном море

ВМС США потопили лодки хуситов, атаковавшие контейнеровоз

ВМС США в Красном море потопили лодки хуситов, которые атаковали датский контейнеровоз. Повстанцы обещают отомстить.
Конфликты31 декабря 2023 г.
external

Глава МИД Йемена о войне в стране, роли саудитов и хуситах

Conflict Zone: министр иностранных дел Мухаммед Абдалла аль-Хадрами ответил на вопросы DW о конфликте в Йемене.
Политика16 марта 2020 г.26:06 мин.
Американское военное судно USS Carter Hall в Красном море

США обвинили Иран в поддержке йеменских хуситов

Тегеран предоставил хуситам все необходимое для атак на суда в Красном море, заявили в Вашингтоне.
Политика23 декабря 2023 г.
Показать еще