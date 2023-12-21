В РФ ожидают с начала 2024 года роста цен на продукты до 20%

Цены на продовольственные товары в России с начала 2024 года повысятся на 5-20 процентов. Об этом уведомили ритейлеров производители и дистрибуторы, объяснив повышение ростом курса иностранных валют и значительным подорожанием перевозок внутри РФ, пишет в четверг, 21 декабря, газета "Коммерсант" со ссылкой на письма, направленные торговым сетям в ноябре и декабре.

Повысятся цены на широкий перечень продуктов

Речь идет о широком перечне товаров, в том числе молочной продукции, кофе, соков, риса и кондитерских изделий. В частности, компания "Вимм-Билль-Данн" предупредила ритейлеров, что цены на молочную продукцию вырастут в среднем на 4,9%, а на соки - на 16,1%. Производитель йогуртов Ehrmann повысит цены на 5%, а стоимость безалкогольных напитков "Мултон Партнерс" (бывшая Coca Cola) вырастет на 13%.

Nestle увеличит отпускные цены на кофе и напитки из него на 15%, на кондитерские изделия - на 8%, а на готовые завтраки - до 9,5%. Цены на печенье компании "Любятово" возрастут на 6%, цены на шоколад Ritter Sport и Ferrero Rocher - на 7-14%. Оптовая цена на рис от поставщика "Агроимпорта" повысится на 22%, сообщает далее "Коммерсант".

Минсельхоз: Ситуация "на особом контроле"

В министерстве сельского хозяйства РФ в ответ на запрос "Коммерсанта" сообщили, что держат ситуацию "на особом контроле". В ответе ведомства также указывается, что динамика цен на отдельные продукты, производимые вне РФ, зависят от курса валют. В случаях с кофе и рисом оказала влияние неблагоприятная ситуация на мировых рынках. В частности, стоимость фьючерсов на сорт "робуста" возросла в текущем году на 42% после неурожая кофе в Бразилии, вызванного засухой, отмечается в сообщении.

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