Военные эко-преступления РФ. Возможно ли правосудие?

Российские снаряды попадают в ядерные объекты, нефтебазы и продовольственные склады в Украине, вызывают лесные пожары. По мнению юристов, такие действия являются военными преступлениями против окружающей среды.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину под огнем армии РФ оказался Харьковский физико-технический институт на северной окраине города. Его директор Николай Шульга забил тревогу. "Институт имеет такой же статус, как и атомные станции в Украине - статус ядерного агента", - объяснял он в комментарии "Суспільне Харків". В институте расположена экспериментальная установка "Источник нейтронов" с топливными ядерными элементами.

Россияне утверждали, что в институте создают ядерное оружие. Директор возражал. По его словам, это невозможно из-за малого количества ядерного топлива в установке. Кроме того, его работу контролирует Международное агентство по атомной энергии. "Никаких замечаний на этот счет нет. Никаких ядерных взрывов. Это абсолютно безопасная установка", - уверял Шульга. Установку заглушили после первой атаки.

Этот обстрел был не последним. Атаки продолжались в течение весны и лета, пока украинская армия не отбросила россиян из пригорода Харькова. По информации прокуратуры, институт атаковали с применением 74 типов оружия - в том числе с самолетов, с использованием реактивных систем залпового огня и артиллерии. Снаряды ложились рядом с институтом, здание было повреждено и обесточено, возникали пожары. Тем не менее ядерную установку не задело.

"В рабочем состоянии установка не несет никакой опасности, в то же время, если по какой-то причине произойдет физическое разрушение этой установки, то возможен выброс топлива, радиоактивных элементов, - предупреждал директор института. - Тогда возможна такая же катастрофа, как с атомными станциями".

Преступление "экоцид"

Поэтому харьковская областная прокуратура возбудила уголовное дело об экоциде (по статье 441 Уголовного кодекса Украины). "Данные действия могли привести к масштабной экологической катастрофе", - отметили в прокуратуре. Всего правоохранители расследуют 14 дел об экоциде во время российско-украинской войны, сообщила заместительница генпрокурора Виктория Литвинова на конференции в Киеве United for justice, посвященной экологии. В этом списке также дело о разрушении дамбы Каховской ГЭС в июне этого года.

Последствия разрушения дамбы Каховской ГЭС, июнь 2023 года. Фото: Igor Burdyga/DW

Говоря об обстреле ядерной установки в Харькове, Литвинова заверила, что прокуратура собрала достаточно доказательств, чтобы объявить о подозрении командующему войсками Западного военного округа вооруженных сил РФ и его пяти подчиненным. "Для расследования нужно установить использовавшееся вооружение, все звено командования, получить квалифицированную экспертизу", - пояснила заместительница генпрокурора.

Экспериментальная ядерная установка является гражданским объектом, содержащим опасные элементы, подчеркнула Литвинова. Именно поэтому, по ее словам, это преступление подпадает под определение экоцида. "С начала полномасштабной агрессии никакие украинские силы не размещались в районе установки именно для того, чтобы она не стала легитимным объектом атаки", - рассказала заместительница генпрокурора.

Кроме того, информация об институте и установке общеизвестна и доступна на нескольких веб-сайтах. "Поэтому нельзя утверждать, что Россия не располагала информацией об угрозе, которую может повлечь за собой повреждение этой установки", - добавила Литвинова.

Международное право

Состав преступления "экоцид" по украинскому уголовному кодексу не предусматривает наличие "широкого, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей среде" как обязательного признака, пояснила в комментарии DW Виктория Литвинова. "Преступление "экоцид" будет налицо и в случае создания угрозы наступления экологической катастрофы", - подчеркнула она.

На международном уровне пока не существует отдельного международного преступления "экоцид", отметила Литвинова. "Его потенциальные границы и масштабы сейчас обсуждаются экспертами, - добавила заместительница генпрокурора. - Украина стала первым государством, начавшим расследование экоцида в условиях вооруженного конфликта".

На конференции United for justice исполнительный директор негосударственной правозащитной организации Climate Counsel Ричард Роджерс пытался объяснить более распространенный термин - "военное преступление против окружающей среды".

"Нет ни правового определения, ни простого перечня, - признал он. - Это преступление может включать прямые атаки, например, целенаправленное сожжение леса или загрязнение реки, атаки на объекты гражданской инфраструктуры, которые в свою очередь наносят ущерб природной среде - разрушение дамб, ядерных установок и продовольственных складов, использование запрещенных видов вооружений, в частности, химического оружия".

У следователей и прокуроров во всем мире нет опыта расследования преступлений против окружающей среды, совершенных во время войны, отметил на конференции Уэйн Джордаш, юрист, управляющий партнер международной правозащитной группы Global Rights Compliance. "Иногда украинские следователи и прокуроры работают наощупь. Украина прокладывает путь, и это не будет легко, - сказал он. - 25 лет назад мы были в похожем положении по отношению к сексуальному насилию".

Военное преступление против окружающей среды

В Украине преступления против окружающей среды расследуют так же, как нарушение законов и обычаев войны (по статье 438 Уголовного кодекса), рассказала Виктория Литвинова. Эта статья, в отличие от экоцида, имеет другой пороговый критерий - экологическую катастрофу, а не ее угрозу, уточнила Литвинова.

По ее информации, таких дел сейчас 265. "Из-за отсутствия практики и прецедентного права Украина как государство впервые в мировой истории пытается преследовать нападения на природную среду как военное преступление", - указала заместительница генпрокурора.

Тем не менее, расследования продвигаются. Сообщено о подозрении трем лицам по двум уголовным делам по статье 438, ответили на запрос DW в Офисе генпрокурора и уточнили, что оба дела касаются обстрелов украинских нефтебаз.

Российский снаряд попал в нефтебазу в Чернигове, март 2022 года. Фото: Emergency Service of Ukraine/ZUMA/imago images

Кроме того, этой весной суд в Днепропетровской области вынес приговор по делу о подрыве сооружений Северо-Крымского канала Каховской ГЭС 27 февраля прошлого года. Двое военных были заочно приговорены к 12 годам лишения свободы - за нарушение законов и обычаев войны. "Обвиняемые объявлены в международный розыск. Для его организации, в порядке международного полицейского сотрудничества, материалы направлены в Интерпол", - сообщила Литвинова, отвечая на вопросы DW.

"Преступления против окружающей среды расследуются в связи с международными конфликтами. Они, как и проводимые в Украине расследования, продолжаются, поэтому пока невозможно сказать, привели ли они к уголовным приговорам", - пояснил в комментарии DW Аонгус Келли, старший советник Консультативной миссии ЕС по судебному преследованию международных преступлений. Эксперты этой миссии консультируют правоохранителей по расследованию международных преступлений. По словам Келли, заочные судебные решения по этим делам, вынесенные украинскими судами, "имеют большой вес в Украине и были бы ценной судебной практикой для изучения и потенциального использования другими странами".

Заочные приговоры

Заочные приговоры создают механизмы дополнительного давления на военных преступников, объяснила в комментарии DW София Шутяк, адвокат, заместительница председателя Комитета по аграрному, земельному и экологическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"Решение суда переводится на английский язык, рассылается по всем международным структурам для того, чтобы вручить приговор и начать процедуру его исполнения. Дополнительно это способствует применению в отношении осужденных специальных санкций, ведь информация становится доступной и является источником внутренних процедур каждой страны. В частности, Украина может потребовать применения непосредственного исполнения приговора или экстрадиции осужденного", - говорит Шутяк.

Последствия разрушения дамбы Каховской ГЭС, июнь 2023 года. Фото: Igor Burdyga/DW

В то же время у нее нет информации о применении санкций по результату заочных украинских приговоров по делам о военных преступлениях, в частности против окружающей среды. Однако, по ее словам, такие осужденные могут быть задержаны в других странах - по крайней мере, для вручения приговора. Выдадут ли иностранные страны Украине осужденных или будут выполнять судебное решение у себя - зависит от национального законодательства и международной практики. "Например, Австрия заявила, что не будет выдавать Украине осужденных, потому что во время войны существует риск для таких людей", - добавила адвокат.

"На мой взгляд, заочные приговоры по делам о военных преступлениях - это важный кирпичик для построения нашего дела в Международном уголовном суде, ведь они способствуют формированию способности страны по расследованию уголовных правонарушений во время войны", - подытожила Шутяк.

Международный уголовный суд

Причастных к военным преступлениям могут судить не только на национальном уровне, но и в Международном уголовном суде. Полевой офис суда был открыт в Украине в сентябре этого года. Его представители проводят расследование по делу о депортации украинских детей, по результату которого суд уже выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и его уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Выступая на конференции United for justice, главный юрист офиса Бренда Голлис говорила о возможности международного правосудия в делах о преступлениях против окружающей среды. "Мы работаем в правовых рамках Римского статута, в котором нет ничего об экологических преступлениях как таковых. Но в 8-й статье о военных преступлениях упоминается умышленное нападение - когда сторона знала, что это приведет к длительному ущербу, который был чрезмерным по отношению к ожидаемым военным преимуществам", - объяснила Голлис.

Неразорвавшийся снаряд в поле в Демидове Киевской области, апрель 2022 года. Фото: Andre Luis Alves/AA/picture alliance

Кроме того, в 8-й статье описано преступление, запрещающее целенаправленные атаки против гражданского населения или отдельных гражданских лиц, отметила юрист. Римский статут также запрещает целенаправленные удары по гражданским объектам, разрушение без военной надобности имущества противника и целенаправленное использование принудительного голодания гражданских лиц как инструмента войны.

Военные преступления против окружающей среды могут подпадать под все эти определения. Но доказать это будет непросто, считает Голлис. Для этого, поясняет она, необходимо доказать преднамеренность атаки: "Что она не была случайной, что именно эту цель хотели поразить, зная, что это приведет к чрезмерному вреду".

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