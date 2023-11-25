ЕС выделяет Украине 50 млн евро на восстановление портов

Еврокомиссия (ЕК) выделит Украине 50 миллионов евро на восстановление и модернизацию ее портовой инфраструктуры. Такое заявление сделала в субботу, 25 ноября, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), приурочив его к открытию в Киеве Второго международного саммита по продовольственной безопасности.

"Даже в то время, когда Украина продолжает страдать от незаконной, неоправданной и неспровоцированной агрессии России, отважный народ вашей страны продолжил поставлять сельскохозяйственную продукцию миру, помогая бороться с глобальной продовольственной нестабильностью", - указала фон дер Ляйен в письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом она поблагодарила украинского лидера за создание "гуманитарного коридора" в Черном море для продолжения поставок зерна на мировой рынок и после отказа России от участия в "зерновой сделке".

Выделение ЕС 50 млн евро на восстановление и модернизацию портов призвано подержать усилия Киева по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, указала глава ЕК. "Спустя какое-то время наша инвестиция должна позволить Украине вернуться к довоенным объемам поставок", - следует из ее письма.

Военные корабли для "гуманитарного коридора" в Черном море

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 25 ноября заявил, что Киев считает создание "зернового коридора" без участия России одним из главных достижений за год. При этом он указал, что Украина работает над обеспечением безопасности кораблей, проходящих по этому коридору, и у нее "уже есть договоренности" с партнерами о получении военных кораблей для этой цели. "Это вопрос ближайшего будущего", - цитирует Зеленского в этой связи онлайн-издание "Украинская правда" .

Поддержка Украины со стороны Литвы и Швейцарии

Между тем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объвила, что ее страна выделит в текущем году еще 2 млн евро на инициативу Зеленского Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"). "И все же единственный способ гарантировать продовольственную безопасность и продолжительный мир в Европе - это помочь Украине победить в этой войне и разбить Россию как можно скорее", - написала Шимоните в соцсети X.

Со своей стороны, президент Швейцарии Ален Берсе, также приявший участие в саммите по продовольственной безопасности в Киеве, объявил, что его страна сделает вклад в поддержку Украины, объемы сельскохозяйственного производства которой на фона войны с Россией сократились на 45 процента, перечислив 3 млн франков (в пересчете: 3,1 млн евро) на счет Всемирной продовольственной программы ООН.

Ранее, в конце сентября, Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил выделение 100 млн франков (103 млн евро) на разминирование территории Украины, в том числе ее сельскохозяйственных угодий, напоминает пресс-служба правительства .

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