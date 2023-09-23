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В Нагорный Карабах вошла первая колонна с гумпомощью МККК

Ольга Лебедева
23 сентября 2023 г.

В Нагорный Карабах доставлено 70 тонн продовольствия и гуманитарных грузов из Армении, передает AFP. Перевозка гуманитарных грузов является частью соглашения о прекращении огня.

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Российские миротворцы в Армении
Российские миротворцы в Армении (сентябрь 2023 года)Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

В Нагорный Карабах вошла первая колонна с гуманитарной помощью Международного Комитета Красного Креста (МККК) после окончания военной операции Азербайджана, сообщают информагентства. Колонна с помощью заехала в спорный регион через Лачинский коридор, передает в субботу, 23 сентября, AFP со ссылкой на своих корреспондентов. При этом населению будет доставлено 70 тонн гуманитарных грузов и продуктов питания, сообщила агентству представитель МККК Зара Аматуни на пункте пропуска Корнидзор.

Между тем в Ереване отметили, что условия прекращения огня, согласованные 20 сентября, по-прежнему выполняются. В свою очередь Reuters со ссылкой на "властей" непризнанной Нагорно-Карабахской республики пишет, что соглашение предусматривает эвакуацию серьезно раненых и находящихся в критическом состоянии в Армению сотрудниками МККК, а также перевозку гуманитарной помощи из Армении в Степанакерт.

Военные Нагорного Карабаха сдают оружие

Ранее Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы Нагорного Карабаха начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев. В Москве также заявили, что с момента заключения соглашения о прекращении огня 20 сентября было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня в Аскеранском районе, при этом никто не пострадал. В расположении российского миротворческого контингента остаются 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, не имеющих возможности вернуться в свои дома в настоящее время, добавило российское ведомство.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 сентября заявил о достигнутых договоренностях по доставке в Нагорный Карабах "больших объемов" гуманитарных грузов и выразил надежду на улучшение гуманитарной ситуации в регионе. Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев - сообщил о создании необходимых условий для доставки в Карабах из Лачина и Агдама медикаментов, продуктов питания и других товаров усилиями МККК.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Утром 19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористических мероприятиях" в Нагорном Карабахе и начал обстреливать территорию непризнанной Нагорно-Карабахаской республики (НКР), в том числе ее столицу - Степанакерт. Баку заявил, что требует вывода армянских войск и "смены режима" в регионе.

На следующий день стороны договорились о прекращении огня. Согласно достигнутому соглашению, армянские военные должны быть выведены из зоны развертывания миротворческого контингента России, формирования "армии обороны Нагорного Карабаха" - расформированы и полностью разоружены, а тяжелая военная техника и вооружения - выведены с территории Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о достижении целей Баку в регионе. По данным армянской стороны, в ходе обстрелов не менее 200 человек погибли, еще 400 получили ранения. Кроме того, погибли несколько российских миротворцев. В Ереване проходят массовые протесты с требованием отставки главы правительства Никола Пашиняна.

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