Власти Карабаха сложили оружие: что теперь будет в Армении?

Армянская оппозиция обвиняет в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану премьера Никола Пашиняна и требует его отставки. Власти в акциях протеста видят "внешний след". О ситуации в Ереване - DW.

Окончание боевых действия в Карабахе спровоцировало политический кризис в Армении. В среду, 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявили о достижении договоренности о полном прекращении огня в регионе с 13:00 по местному времени. "Контртеррористическая операция" военных Азербайджана продлилась всего сутки.

В рамках соглашения, достигнутого при посредничестве российских миротворцев, оставшиеся армянские военнослужащие будут выведены из зоны развертывания миротворческого контингента РФ, а формирования "армии обороны Нагорного Карабаха" будут расформированы и полностью разоружены; тяжелая военная техника и вооружения будут выведены с территории Карабаха.

Столица Нагорного Карабаха Степанакерт после обстрелов азербайжданскими военными, 19 сентября 2023 года Фото: TAR-TASS/IMAGO

Сообщение о том, что власти НКР прекратили сопротивление и пошли на указанные условия, а расформирование карабахской армии было основным требованием Азербайджана, в Армении вызвало противоречивую реакцию. Оппозиция организовывает митинг у здания правительства, требуя немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого обвиняет в "предательстве". Власти и сторонники премьера обещают жестко пресекать все попытки переворота и усматривают в протестах "внешний след".

"Такими темпами мы скоро будем терять и территории Армении"

Жители Еревана и прилегающих общин, разочарованные позицией премьера Пашиняна, решившего не вмешиваться в боевые действия в Нагорном Карабахе, с 18:00 начали собираться у здания правительства. В том, что Нагорный Карабах вынужденно прекратил сопротивление, они винят исключительно Пашиняна и требуют его отставки.

"За пять лет правления Никола Пашиняна мы потеряли Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. - Ред.) и поставили под вопрос безопасность самой Армении. Неприемлемо, чтобы он дальше руководил страной. Такими темпами мы скоро будем терять и территории Армении", - выразил в разговоре с DW общее мнение один из участников акции протеста, назвавшийся Суреном.

Оппозиция называет Пашиняна "угрозой" для Армении

Экс-депутат парламента, лидер оппозиционного блока "Мать Армения" Андраник Теванян считает непозволительным дальнейшее правление Никола Пашиняна после, по его выражению, "сдачи Арцаха" - региона, конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг которого длится уже больше 30 лет.

Никол Пашинян Фото: Karen Minasyan/AFP/Getty Images

"Мы еще вчера требовали, чтобы Пашинян отказался от признания территориальной целостности Азербайджана включая территорию Нагорного Карабаха, о чем он заявил после встречи в Праге в октябре 2022 года, что привело к этим печальным последствиям. Однако сейчас, после того как его действия привели к сдаче Арцаха, это уже неактуально. Он просто должен уйти в отставку", - заявил в интервью DW Теванян.

Для него отставка премьера Пашиняна важна в первую очередь для обеспечения безопасности Армении. Теванян, который с 19 сентября выступает на митингах оппозиции в центре Еревана, считает Пашиняна "главной угрозой для Армении". Нам нужно полностью пересмотреть политику Никола Пашиняна, подчеркнул лидер блока "Мать Армения".

"Попытки переворота будут пресечены самым строгим образом"

В команде премьера с Теваняном категорически не согласны. Сторонники Никола Пашиняна называют антиправительственные акции инспирированными "внешними центрами" и обещают их жестко пресекать. Таким мнением, в частности, на своей странице в Facebook поделился заммэра Еревана Тигран Авинян, близкий соратник Пашияна.

"Независимость и суверенитет Республики Армения для нас не подлежат обсуждению, и попытки насильственного переворота, осуществляемые параллельно с напряженностью на военном фронте, будут пресечены самым строгим образом", - пообещал Авинян еще вечером 19 сентября.

Представители армянских властей говорят, что попытки переворота будут пресечены самым строгим образом Фото: Karen MINASYAN/AFP

Азербайджан вместе с Россией против Пашияна?

Лидер партии "Во имя республики" Арман Бабаджанян находит вполне вероятной дестабилизацию внутриполитической обстановки в Армении вплоть до отставки премьер-министра, если к этому приложат руки "Россия и Азербайджан".

Он выдвигает такую версию дальнейшего развития событий. "Если посредством акций протеста людям, требующих отставки Никола Пашияна, не удастся достичь этой цели, будет задействован второй сценарий. Вполне возможно, что Азербайджан с подачи России начет боевые действия против Армении и в этом случае, думаю, смена власти в Армении станет более вероятной". - сказал в беседе с DW Бабаджанян, который не разделяет требование оппозиции по отставке Пашиняна, рассматривая его как прямую угрозу суверенитету Армении.

Со своей стороны, ереванский политаналитик Армен Багдасарян полагает, что шансы Никола Пашиняна удержаться у власти остаются высокими до тех пор, пока и если не произойдет эвакуация армянского населения из Нагорного Карабаха.

"Только в случае эвакуации 120 тыс. населения из Арцаха в Армению в стране может подняться мощная протестная волна, которая способна привести к смене власти. Пока эти процессы не стали столь трагичными, думаю, что вероятность такого сценария невысокая", - отметил Багдасарян в беседе с DW. Более того, по его мнению, оппозиция, требующая отставки Пашиняна, лишь фиксирует драматичность ситуации, не предлагая альтернативного плана действий: "С этой повесткой добиться смены власти практически невозможно".

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