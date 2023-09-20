  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ПолитикаАрмения

Власти Карабаха сложили оружие: что теперь будет в Армении?

Аршалуйс Мгдесян
20 сентября 2023 г.

Армянская оппозиция обвиняет в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану премьера Никола Пашиняна и требует его отставки. Власти в акциях протеста видят "внешний след". О ситуации в Ереване - DW.

https://p.dw.com/p/4WcA2
Акция протеста в Ереване: противники премьера Пашиняна требуют его отставки, 19 сентября 2023 года
Акция протеста в Ереване: противники премьера Пашиняна требуют его отставки, 19 сентября 2023 годаФото: SNA/IMAGO

Окончание боевых действия в Карабахе спровоцировало политический кризис в Армении. В среду, 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявили о достижении договоренности о полном прекращении огня в регионе с 13:00 по местному времени. "Контртеррористическая операция" военных Азербайджана продлилась всего сутки.

В рамках соглашения, достигнутого при посредничестве российских миротворцев, оставшиеся армянские военнослужащие будут выведены из зоны развертывания миротворческого контингента РФ, а формирования "армии обороны Нагорного Карабаха" будут расформированы и полностью разоружены; тяжелая военная техника и вооружения будут выведены с территории Карабаха.

Столица Нагорного Карабаха Степанакерт после обстрелов азербайжданскими военными, 19 сентября 2023 года
Столица Нагорного Карабаха Степанакерт после обстрелов азербайжданскими военными, 19 сентября 2023 годаФото: TAR-TASS/IMAGO

Сообщение о том, что власти НКР прекратили сопротивление и пошли на указанные условия, а расформирование карабахской армии было основным требованием Азербайджана, в Армении вызвало противоречивую реакцию. Оппозиция организовывает митинг у здания правительства, требуя немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого обвиняет в "предательстве". Власти и сторонники премьера обещают жестко пресекать все попытки переворота и усматривают в протестах "внешний след".

"Такими темпами мы скоро будем терять и территории Армении"

Жители Еревана и прилегающих общин, разочарованные позицией премьера Пашиняна, решившего не вмешиваться в боевые действия в Нагорном Карабахе, с 18:00 начали собираться у здания правительства. В том, что Нагорный Карабах вынужденно прекратил сопротивление, они винят исключительно Пашиняна и требуют его отставки.

"За пять лет правления Никола Пашиняна мы потеряли Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. - Ред.) и поставили под вопрос безопасность самой Армении. Неприемлемо, чтобы он дальше руководил страной. Такими темпами мы скоро будем терять и территории Армении", - выразил в разговоре с DW общее мнение один из участников акции протеста, назвавшийся Суреном.

Оппозиция называет Пашиняна "угрозой" для Армении

Экс-депутат парламента, лидер оппозиционного блока "Мать Армения" Андраник Теванян считает непозволительным дальнейшее правление Никола Пашиняна после, по его выражению, "сдачи Арцаха" - региона, конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг которого длится уже больше 30 лет.

Никол Пашинян
Никол ПашинянФото: Karen Minasyan/AFP/Getty Images

"Мы еще вчера требовали, чтобы Пашинян отказался от признания территориальной целостности Азербайджана включая территорию Нагорного Карабаха, о чем он заявил после встречи в Праге в октябре 2022 года, что привело к этим печальным последствиям. Однако сейчас, после того как его действия привели к сдаче Арцаха, это уже неактуально. Он просто должен уйти в отставку", - заявил в интервью DW Теванян.

Для него отставка премьера Пашиняна важна в первую очередь для обеспечения безопасности Армении. Теванян, который с 19 сентября выступает на митингах оппозиции в центре Еревана, считает Пашиняна "главной угрозой для Армении". Нам нужно полностью пересмотреть политику Никола Пашиняна, подчеркнул лидер блока "Мать Армения".

"Попытки переворота будут пресечены самым строгим образом"

В команде премьера с Теваняном категорически не согласны. Сторонники Никола Пашиняна называют антиправительственные акции инспирированными "внешними центрами" и обещают их жестко пресекать. Таким мнением, в частности, на своей странице в Facebook поделился заммэра Еревана Тигран Авинян, близкий соратник Пашияна.

"Независимость и суверенитет Республики Армения для нас не подлежат обсуждению, и попытки насильственного переворота, осуществляемые параллельно с напряженностью на военном фронте, будут пресечены самым строгим образом", - пообещал Авинян еще вечером 19 сентября.

Акция протеста в Ереване
Представители армянских властей говорят, что попытки переворота будут пресечены самым строгим образомФото: Karen MINASYAN/AFP

Азербайджан вместе с Россией против Пашияна?

Лидер партии "Во имя республики" Арман Бабаджанян находит вполне вероятной дестабилизацию внутриполитической обстановки в Армении вплоть до отставки премьер-министра, если к этому приложат руки "Россия и Азербайджан".

Он выдвигает такую версию дальнейшего развития событий. "Если посредством акций протеста людям, требующих отставки Никола Пашияна, не удастся достичь этой цели, будет задействован второй сценарий. Вполне возможно, что Азербайджан с подачи России начет боевые действия против Армении и в этом случае, думаю, смена власти в Армении станет более вероятной". - сказал в беседе с DW Бабаджанян, который не разделяет требование оппозиции по отставке Пашиняна, рассматривая его как прямую угрозу суверенитету Армении.

Со своей стороны, ереванский политаналитик Армен Багдасарян полагает, что шансы Никола Пашиняна удержаться у власти остаются высокими до тех пор, пока и если не произойдет эвакуация армянского населения из Нагорного Карабаха.

"Только в случае эвакуации 120 тыс. населения из Арцаха в Армению в стране может подняться мощная протестная волна, которая способна привести к смене власти. Пока эти процессы не стали столь трагичными, думаю, что вероятность такого сценария невысокая", - отметил Багдасарян в беседе с DW. Более того, по его мнению, оппозиция, требующая отставки Пашиняна, лишь фиксирует драматичность ситуации, не предлагая альтернативного плана действий: "С этой повесткой добиться смены власти практически невозможно".

Смотрите также:

Азербайджан начал обстрел Нагорного Карабаха

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Пороховая бочка Карабах. Готова ли Армения арестовать Путина? Удар по Крыму. DW Новости (14.09.23)

Пороховая бочка Карабах. Готова ли Армения арестовать Путина? Удар по Крыму. DW Новости (14.09.23)

С каждым днем в Нагорном Карабахе нарастает напряженность, кадры, эксклюзивно полученные DW, могут свидетельствовать о серьезных лишениях людей вследствие блокады, которую Азербайджан, однако, отрицает. Армения же идет на дальнейшее отдаление от Москвы - премьер Никол Пашинян подтвердил, что Ереван ратифицирует Римский статут о создании Международного уголовного суда.
Политика14 сентября 2023 г.32:07 мин.
external

Ждать ли новой войны за Карабах, и как Армения дрейфует прочь от России. DW Новости (07.09.2023)

Ждать ли новой войны за Карабах, и как Армения дрейфует прочь от России. DW Новости (07.09.2023)

В районе Нагорного Карабаха резко ухудшилась обстановка. Сообщается, что у разделительной линии и на границе с Арменией Азербайджан сосредоточил свои войска. На этом фоне Ереван отдаляется от России.
7 сентября 2023 г.30:20 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Зеленский выступает на заседании Совета Безопасности ООН

Зеленский призвал лишить РФ права вето в Совбезе ООН

Политика20 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Novosti Show Olga Teaser

Баку и Ереван на пороге войны? Подоляк о бунте в РФ. DW Шоу

Баку и Ереван на пороге войны? Подоляк о бунте в РФ. DW Шоу

Политика20 сентября 2023 г.60:05 мин.
Суд в Санкт-Галлене

Что экс-собровец рассказал суду о похищении политиков в РБ

Что экс-собровец рассказал суду о похищении политиков в РБ

Правосудие и закон19 сентября 2023 г.
Степанакерт, 20 сентября 2023 года

Что будет с Нагорным Карабахом после прекращения огня?

Что будет с Нагорным Карабахом после прекращения огня?

Конфликты20 сентября 2023 г.
Акция протеста в Ереване: противники премьера Пашиняна требуют его отставки, 19 сентября 2023 года

Власти Карабаха сложили оружие: что теперь будет в Армении?

Власти Карабаха сложили оружие: что теперь будет в Армении?

Политика20 сентября 2023 г.
Тина Вюншман

Переводчица с белорусского: "Я в авангарде, а не динозавр"

Переводчица с белорусского: "Я в авангарде, а не динозавр"

Литература20 сентября 2023 г.
Пожарная служба

Гибель ребенка привела к введению номеров спасения в ФРГ

Гибель ребенка привела к введению номеров спасения в ФРГ

Культура20 сентября 2023 г.
На главную страницу