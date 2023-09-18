В блокадный Карабах доставили гумпомощь по двум маршрутам

В Степанакерт прибыли гуманитарные грузы, доставленные из Армении по Лачинскому коридору и из Азербайджана по Агдамской дороге. Ранее власти Карабаха согласились на это предложение российских миротворцев и МККК.

В Нагорный Карабах в понедельник, 18 сентября, доставлена гуманитарная помощь на машинах Международного комитета Красного Креста (МККК). Это произошло впервые после того, как в декабре 2022 года азербайджанские активисты заблокировали Лачинскую дорогу - единственный транспортный коридор, связывающий Карабах с Арменией. Весной этого года Азербайджан установил в Лачине КПП, и дорога оказалась закрыта.

Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщили о синхронном запуске Лачинского коридора и Агдамской дороги (через Агдамский район Азербайджана) в Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди) днем 17 сентября. Ранее многие политики в Карабахе категорически отвергали возможность использования дороги через Агдам, на чем настаивал Баку, и требовали исключительно открытия магистрали через Лачинское горное ущелье.

Нынешнее решение принято в свете ухудшающейся гуманитарной ситуации в регионе, объяснили власти Нагорного Карабаха. Сталкиваясь с кризисом, они согласились "на совместное предложение Степанакертского офиса МККК и командования российской миротворческой группировки о синхронной транспортировке гуманитарных грузов иностранного происхождения" по Лачинской и Агдамской дорогам.

Также указывается, что посредники (без уточнения, кто именно) в настоящее время работают над организацией "встречи между официальными представителями Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. - Ред.) и Азербайджана с целью смягчения напряженной гуманитарной ситуации в республике".

Что доставили в Карабах

Доставка гуманитарного груза в Нагорный Карабах служит поддержке местного населения, которое остро нуждается в продуктах первой необходимости. По данным информационного штаба Нагорного Карабаха, около 23 тонн муки было перевезено из Армении в Степанакерт через Лачинский коридор, контроль над которым, согласно условиям договоренности о прекращении военных действий от ноября 2020 года, осуществляют дислоцированные там российские миротворцы.

Кроме того, по дороге через Агдамский район в Степанакерт доставлены медицинские и гигиенические принадлежности зарубежного производства, включая продукцию из России и Швейцарии. "После экспертизы эти материалы будут переданы соответствующим ведомствам для обеспечения медицинских и гигиенических потребностей населения", - говорится в сообщении информштаба Нагорного Карабаха. В нем также отмечается, что на ближайшие дни запланированы новые гуманитарные конвои из российского Ростова-на-Дону по тем же направлениям, чтобы "продолжить поддержку населения в регионе".

Армянское население Нагорного Карабаха остро нуждается в продуктах и товарах первой необходимости из-за гуманитарного кризиса, вызванного блокадой региона Азербайджаном. Запасы муки и хлеба, как указывали власти самопровозглашенной НКР, были на исходе и не всегда удавалось обеспечить выдачу хлеба жителям региона "по талонам в 200 грамм на каждого человека".

Первая партия гуманитарной помощи весом 15 тонн в Нагорный Карабах - через Агдам - была доставлена Российским Красным Крестом 12 сентября, когда Азербайджан согласился одновременно открыть дороги в Степанакерт через Агдам и Лачин.

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