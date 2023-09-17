Пашинян: Договор о мире с Баку не будет подписан 5 октября

В Ереване надеются на подписание мирного соглашения в конце нынешнего или в начале будущего года. На пятисторонней встрече в Гранаде в октябре это не произойдет, сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян развеял надежды на то, что соглашение о мире с Азербайджаном будет подписано на пятисторонней встрече в Гранаде в начале октября, но выразил надежду на заключение мира с Баку до конца текущего или в начале следующего года.

"К сожалению, нет. Если бы было предусмотрено подписание документа, это бы означало, что мы считаем, что этот документ соответствует сбалансированному интересу Армении, и мы готовы его подписать", - заявил Пашинян журналистам в воскресенье, 17 сентября.

Переговоры в Гранаде

"Мы заявили, что повестка мира - наш приоритет, и мы хотим по возможности быстро, к примеру, до конца года или в начале года подписать соглашение о мире с Азербайджаном, и мы все делаем для этого. Надеемся, интенсивные переговоры продолжатся, и мы достигнем решения проблемы", - сказал Пашинян.

При этом он отметил, что "углубляющийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе и незаконное блокирование Лачинского коридора негативно влияет на мирный процесс".

В испанской Гранаде 5 октября запланирована пятисторонняя встреча с участием Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэль Макрон, канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и главы Евросовета Шарля Мишеля.

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