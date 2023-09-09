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ЕС не признал "президентские выборы" в Нагорном Карабахе

Марина Барановская
9 сентября 2023 г.

У кандидата в президенты, за которого проголосовал парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики, не было соперников. Канцлер ФРГ в разговоре с премьером Армении выразил озабоченность усилением военной эскалации.

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Лачинский коридор - единственная дорога, связывающая Армению с Нагорным Карабахом
Лачинский коридор - единственная дорога, связывающая Армению с Нагорным КарабахомФото: Gilles Bader/Le Pictorium/MAXPPP/dpa/picture alliance

Европейский Союз не признает легитимность выборов главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), прошедших 9 сентября в Степанакерте. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Европейской внешнеполитической службы.

"В связи с проведением так называемых "президентских выборов" в Ханкенди/Степанакерте 9 сентября 2023 года Европейский Союз вновь заявляет, что не признает конституционно-правовых рамок, в которых они были проведены", - сказано в коммюнике. В то же время ЕС считает, что "для армян Карабаха важно консолидироваться вокруг де-факто руководства, способного и желающего вести с Баку дискуссии, ориентированные на результат". Брюссель заверил в готовности "поддержать этот процесс".

Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на специальном заседании 9 сентября избрал нового президента НКР - 45-летнего Самвела Шахраманяна. "В закрытом голосовании приняли участие 23 депутата, из которых 22 проголосовали за кандидатуру Шахраманяна, один - против", - сообщил "Интерфакс" со ссылкой на парламент непризнанной республики. Шахраманян был единственным кандидатом на должность президента НКР.

Правительство ФРГ призвало Ереван и Баку отказаться от военной эскалации

В тот же день федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Темой беседы стала напряженная ситуация в приграничной зоне между Арменией и Азербайджаном. Глава правительства Германии выразил глубокую озабоченность в связи с неуклонным ростом напряженности в последние недели, в частности, в связи с развертыванием военных подразделений.

"Правительство Германии решительно призывает воздержаться от любой военной эскалации, - заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) после телефонного разговора глав правительств ФРГ и Армении. - Конфликт между Арменией и Азербайджаном может быть решен только дипломатическим путем - теперь все должны конструктивно работать в этом направлении без промедления".

В первую очередь, по словам Хебештрайта, необходимо быстро договориться о гуманитарных поставках для жителей Нагорного Карабаха, на который претендуют обе страны, и открытии Лачинского коридора - единственного выхода Армении к Нагорному Карабаху.

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