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Армения без Карабаха: что это значит для России?

17 ч. назад

Армения и Азербайджан как никогда близки к заключению мира по Нагорному Карабаху. Ереван готов признать право Азербайджана на спорную территорию. Но верят ли в самой Армении, что мирное соглашение принесет мир? Какую роль в исходе войны сыграла Россия и какую она играет сегодня? И может ли Армения рассчитывать на более решительную помощь Запада в урегулировании конфликта?

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Арменияи Азербайджанкак никогда близки к заключению мира по Нагорному Карабаху. Причем с выполнением главного условия Баку: Ереван готов признать право Азербайджана на Карабах. Но верят ли в самой Армении, что мирное соглашение принесет мир? Какую роль в исходе войны сыграла Россия и какую она играет сегодня? И может ли Армения рассчитывать на более решительную помощь Запада в урегулировании конфликта?

Гости в студии:

🔵Олеся Вартанян, старший аналитик по Южному Кавказу неправительственной организации по предотвращению конфликтов Crisis Group

🔵Борис Навасардян, почетный президент Ереванского пресс-клуба

🔵Михаил Бушуев, редактор DW

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