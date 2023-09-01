Берлин призвал Степанакерт и Баку возобновить диалог

Правительство Германии обеспокоено нестабильной ситуацией на азербайджано-армянской границе, и особенно - нерешенными гуманитарными проблемами. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу, 1 сентября, заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner). "Поэтому немецкое правительство призывает всех ответственных лиц обеспечить доставку жителям Нагорного Карабаха продовольствия, медикаментов и прочих необходимых товаров" - добавил Бюхнер. Для этого, как считают в Берлине, требуется открыть Лачинский коридор для пропуска людей и грузов.

Правительство ФРГ в контакте с Ереваном и Баку

Правительство Германии призвало Баку и представителей Степанакерта возобновить переговоры о нерешенных вопросах и в первую очередь договориться о способах и процедурах транспортировки важных гуманитарных грузов, включая открытие дополнительных каналов снабжения местного населения жизненно необходимыми товарами. "Такой диалог очень важен, он должен быть начат", - заявил Вольфганг Бюхнер и заверил, что в "этой критической ситуации правительство ФРГ находится в контакте как с Ереваном, так и с Баку, прилагая усилия для улучшения ситуации".

Представитель правительства ФРГ в связи с этим напомнил о недавней встрече в Кишиневе, в которой участвовали канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), президенты Франции и Азербайджана Эмманюэль Макрон и Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а таже председатель Европейского совета Шарль Мишель. Следующая встреча в таком же составе запланирована в начале октября в испанской Гранаде.

Смотрите также: