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США призвали Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

Александра Иванова
7 мин. назад

Глава Госдепартамента США в беседе с президентом Азербайджана указал на необходимость найти компромисс по альтернативным маршрутам, чтобы жители Нагорного Карабаха получали гуманитарные грузы.

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Азербайджанский КПП "Лачин"
Азербайджанский КПП "Лачин" (май 2023 года)Фото: Tofik Babayev/AFP/Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 июля в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил глубокую озабоченность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов в воскресенье, 30 июля.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул срочную необходимость обеспечить свободный проезд через Лачинский коридор коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств и найти компромисс по альтернативным маршрутам, чтобы гуманитарные грузы могли достигать жителей Нагорного Карабаха", - передал содержание этого разговора официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, глава американской дипломатии также указал на важность "сохранения всеми сторонами положительной динамики мирных переговоров" по Нагорному Карабаху.

Перекрытие Азербайджаном Лачинского коридора

Лачинский коридор - единственная дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом. 12 декабря 2022 года она была перекрыта людьми с азербайджанскими флагами, которые называли себя экоактивистами. Баку запретил использовать аэропорт в Нагорном Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион. Многие международные и гуманитарные организации безуспешно пытались урегулировать ситуацию. Председатель Международного суда ООН Джоан Донохью отметила, что блокада привела к нехватке продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых товаров.

Баку 23 апреля установил КПП на мосту Хакари, обосновав это необходимостью "предотвратить незаконную перевозку живой силы, оружия и мин". В свою очередь Армения категорически отвергла подобные обвинения, заявив, что Азербайджан грубо нарушает соглашение о прекращении огня 2020 года. При этом Ереван призвал Россию выполнить свои обязательства, согласно которым Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев.

Госпогранслужба Азербайджана 11 июля заявила о приостановке деятельности КПП "Лачин" из-за "неоднократных попыток контрабанды посредством транспортных средств, принадлежащих Международному комитету Красного Креста".

В Ереване и Степанакерте 26 июля одновременно прошли митинги в поддержку населения Нагорного Карабаха.

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