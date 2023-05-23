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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол ПашинянФото: Karen Minasyan/AFP/Getty Images
КонфликтыАрмения

Пашинян готов признать Карабах частью Азербайджана: главное

Кирилл Букетов
7 мин. назад

Премьер-министр Армении Пашинян заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана и при определенных обстоятельствах выйти из ОДКБ. Подробности - у DW.

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Пресс-конференция Никола Пашиняна, состоявшаяся в Ереване 22 мая, может стать вехой. Выступая на ней, премьер-министр Армении заявил, что готов обсуждать признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана, если Баку гарантирует права армян на этой территории.

О возможном подписании мирного договора между двумя странами, находясь в Вильнюсе, сообщил и президент Азербайджана Ильхам Алиев: "Мы (азербайджанские власти. - Ред.) надеемся, что проведение мирных переговоров в конечном счете принесет на Кавказ долгосрочный мир". Все это происходит накануне переговоров между лидерами Армении и Азербайджана, которые должны состояться 25 мая в Москве.

Передача Карабаха Азербайджану

Завершение давнего конфликта вокруг Карабаха стало выглядеть заметно реальнее после пресс-конференции премьера Армении Никол Пашиняна. В своем выступлении он сделал особенный акцент на условиях, которые должны сопровождать переговоры Еревана и Баку. "86 600 квадратных километров территории Азербайджана включают Нагорный Карабах. Если мы правильно понимаем друг друга, то Армения признает территориальную целостность Азербайджана в названных пределах, а Баку - территориальную целостность Армении в 29 800 квадратных километров", - уточнил Пашинян.

Миротворческий контингент РФ на Южном Кавказе

Глава Центра изучения политики безопасности, ереванский политолог Арег Кочинян называет это заявление "прорывом" и "беспрецедентной уступкой". "Страны впервые четко признали территориальную целостность друг друга. Но нужно учитывать второй момент - Армения делает это с условием, что будет некий механизм обеспечения прав и безопасности армянского населения в Карабахе", - поясняет Кочинян.

На фоне продолжающейся блокады азербайджанскими активистами Лачинского коридора Пашинян в своей речи указал на важный пункт возможного будущего мирного договора: "Ереван заявляет о том, что вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку - Степанакер".

Реакция в Азербайджане

В Азербайджане к высказываниям Никола Пашиняна отнеслись сдержанно, если не сказать равнодушно: хотя СМИ и растиражировали эту новость, но реакции экспертов или общественности на нее не последовало. По мнению политического обозревателя, участника карабахских миротворческих проектов Шахина Рзаева, связано это с тем, что ничего действительно нового Пашинян не сказал.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам АлиевФото: picture-alliance/dpa

"Что же касается условий соблюдения прав и свобод карабахских армян, то президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что это внутреннее дело Азербайджана и Баку будет обсуждать эти гарантии лишь с самими карабахскими армянами без участия третьей стороны", - напоминает Рзаев.

Похожей позиции придерживается и руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде. Он считает, что Пашинян фактически признал Карабах частью Азербайджана, а значит, ставить какие-то дополнительные условия уже неуместно: "Если Армения признает территориальную целостность Азербайджана, это подразумевает невмешательство во внутренние дела друг друга. Противоречивая позиция армянского руководства является основным препятствием на пути переговорного процесса".

Возможный выход Армении из ОДКБ

Другим важным заявлением Никола Пашиняна стала озвученная им возможность выхода Еревана из ОДКБ. "Я не могу исключать, что Армения де-юре может выйти из ОДКБ или же заморозить свое членство. Но это произойдет только в том случае, если мы зафиксируем, что ОДКБ вышел из Армении", - подчеркнул Пашинян. Эта организация во главе с Россией, по мнению Еревана, никак не реагирует на ситуацию с блокадой Лачинского коридора, которая продолжается с декабря прошлого года.

С тех пор в Армении не раз говорили о том, что раз ОДКБ не выполняет своей роли, то стране там не место. Однако, отмечает Арег Кочинян, впервые такие слова сказал произнес армянский премьер-министр. "Если ОДКБ продолжит свою политику невмешательства и не будет давать политическую оценку агрессии Азербайджана уже на самой территории Армении, то мы можем увидеть перспективу выхода Армении из ОДКБ. Сейчас пока это не так, но это однозначно важная точка в дискуссии", - убежден Кочинян.

Перспектива прочного мира на Кавказе

"Заявления Пашиняна связаны с возобновлением процесса мирных переговоров между Баку и Ереваном. Он хочет добиться признания Азербайджаном армянской территориальной целостности, а также утвердить особый статус армян в Карабахе, но пока этого не получается сделать", - считает старший аналитик по Южному Кавказу неправительственной организации по предотвращению конфликтов "Международная кризисная группа" Олеся Вартанян.

Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев на переговорах по Нагорному Карабаху (фото из архива)
Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев на переговорах по Нагорному Карабаху (фото из архива)Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik Kremlin/AP/dpa/picture alliance

Если высказывания Пашиняна в итоге приведут к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, это может привести к реальному установлению мира в регионе, прогнозируют наблюдатели. Однако, предупреждает Арег Кочинян, говорить о скором завершении конфликта на Южном Кавказе пока не приходится.

"Пашинян четко выразился, что он не думает, что (на переговорах. - Ред.) в Москве будет какой-то прорыв или будет что-то подписано. Насколько я понимаю, где-то половина пунктов предполагаемого мирного договора уже согласована. Но это наименее сложная их часть. Все самые важные вопросы остались пока что нерешенными. Прогресс есть, он очевиден, но мы до сих пор довольно далеко от финального всеобъемлющего текста", - резюмировал Кочинян.

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