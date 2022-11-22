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На учениях коллективных миротворческих сил государств-участниц ОДКБ (фото из архива)
На учениях коллективных миротворческих сил государств-участниц ОДКБ (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/K. Kallinikov
КонфликтыРоссия

Саммит ОДКБ: организация теряет значение при слабеющей РФ?

Сергей Сатановский
1 ч. назад

В Ереване пройдет саммит ОДКБ с участием президента РФ Путина и лидеров других стран-участниц организации. О том, что на повестке дня и как проявила себя ОДКБ в конфликтах этого года - DW.

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В среду, 23 ноября, в столице Армении пройдет саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Ереване соберется высший ее орган - Совет коллективной безопасности, в который входят лидеры стран-участниц соглашения. DW - об ожиданиях от очередного саммита, роли России на постсоветском пространстве, а также о достижениях и провалах ОДКБ за последний год.

ОДКБ критикуют за непартнерские отношения

На сайте ОДКБ сообщается, что руководители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в Ереване будут обсуждать "проблемы международной и региональной безопасности, совершенствование системы кризисного реагирования организации и совместные меры по оказанию помощи Армении". Кроме того, Совет коллективной безопасности выберет генерального секретаря ОДКБ на следующий год.

Начиная с 1992 года постсоветские государства ставили подписи под Договором о коллективной безопасности, чтобы избегать вооруженных конфликтов между собой и защищать друг друга от внешних врагов. За это время несколько стран - Азербайджан, Грузия и Узбекистан - успели выйти из договора, а представители шести оставшихся не раз высказывали сомнения в эффективности функционирования ОДКБ.

Никол Пашинян (на фото в центре) с армянскими военными, май 2022 года
Никол Пашинян (на фото в центре) с армянскими военными, май 2022 годаФото: Tigran Mehrabyan/PAN/AP/dpa/picture alliance

Тлеющий в Нагорном Карабахе конфликт между участницей договора Арменией и Азербайджаном неоднократно доходил до стадии вооруженных столкновений. На саммите ОДКБ в мае этого года армянский премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал действия своих коллег. "К сожалению, мы не можем сказать, что организация реагировала так, как ожидала Республика Армения", - заявил тогда Пашинян. В частности, он возмутился тем, что в 2020 году члены ОДКБ проигнорировали призывы Армении не продавать оружие Азербайджану.

В середине сентябре 2022 года Ереван заявил, что ВС Азербайджана открыли огонь по территории Армении. Премьер Пашинян обратился за помощью к ОДКБ и непосредственно к РФ в рамках двустороннего договора. На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности было принято решение направить в Армению миссию из-за обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. В Ереване многие остались недовольны такой реакцией, сочтя ее недостаточной.

Успехи и провалы ОДКБ

В середине сентября нынешнего года вновь вспыхнул застарелый конфликт уже между двумя членами ОДКБ - Кыргызстаном и Таджикистаном, имеющими 984 км общей границы, около половины которой до сих пор не демаркировано. В боевых столкновениях на границе, продолжавшихся пять дней, по данным властей, погибли 62 гражданина Кыргызстана и 59 граждан Таджикистана. ОДКБ, за помощью к которой ни Бишкек, ни Душанбе не обратились, тогда ограничилась призывом к мирному урегулированию противостояния.

Граница Кыргызстана и Таджикистана (фото из архива)
Граница Кыргызстана и Таджикистана (фото из архива)Фото: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP/Getty Images

На предстоящем саммите ОДКБ, в которой занятая войной с Украиной Россия неформально играет роль лидера, вряд ли будут даны ответы на существующие для организации вызовы, прогнозируют эксперты. "Вопросов перед ОДКБ сейчас стоит немало, от карабахского до кыргызско-таджикского конфликта, - комментирует эксперт Фонда Карнеги Темур Умаров. - За все это время организация продемонстрировала себя довольно пассивно по всем этим вопросам. Поэтому больших ожиданий от этой встречи у меня нет".

Владимир Путин и лидеры других стран-членов ОДКБ на экстренном саммите из-за ситуации в Казахстане
Владимир Путин и лидеры других стран-членов ОДКБ на экстренном саммите из-за ситуации в КазахстанеФото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin/Sputnik/imago images

В недавней истории ОДКБ Умаров видит и удачный пример исполнения членами организации взятых на себя обязательств. "В реальности ОДКБ строилась исключительно для того, чтобы поддерживать стабильность дружественных России политических режимов, - считает эксперт. - И главный пример успеха в этом направлении - естественно, Казахстан".

В январе 2022 года Совет коллективной безопасности ОДКБ впервые в своей истории задействовал коллективные миротворческие силы. Реагируя на массовые протесты, начавшиеся после резкого повышения цен на сжиженный газ и переросшие в беспорядки и мародерство на улицах казахстанских городов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к Совету ОДКБ за поддержкой, чтобы "оказать помощь в преодолении террористической угрозы".

Киргизские военные возвращаются домой после миссии в Казахстане
Киргизские военные возвращаются домой после миссии в КазахстанеФото: Vladimir Voronin/AP/dpa/picture alliance

В ночь на 6 января Совет ОДКБ согласился направить коллективные миротворческие силы в Казахстан, и все прочие пять стран-членов организации предоставили для этого своих военных. К 10 января их численность в Казахстане составила в общей сложности более 2 тысяч человек.

Армения и Казахстан - кандидаты на выход?

После вторжения России в Украину ни один из членов ОДКБ, кроме Беларуси, не поддержал действия Москвы. При этом, несмотря на помощь ОДКБ, оказанную Астане в январе, в июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публично отказался признать независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". "Конечно же, это будет хаос", - объяснил Токаев причину свой позиции.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт ТокаевФото: Gavriil Grigorov/Tass/dpa/picture alliance

А 14 ноября при голосовании в Генассамблее ООН по резолюции о репарациях Украине, которая предусматривала создание механизмов для компенсации Киеву ущерба, "нанесенного агрессией со стороны России", против документа из членов ОДКБ выступили только сама РФ и Беларусь, а остальные участники организации воздержались.

"Сейчас, когда идет сильное военное и экономическое ослабление России, снизится и роль России в Центральной Азии и на постсоветском пространстве, как минимум, на ближайшие десять лет, - прогнозирует казахский политолог Димаш Альжанов. - Поэтому и сама ОДКБ, которая создавалась Москвой, будет терять в весе".

Одним из возможных последствий этих процессов Альжанов видит выход некоторых стран из ОДКБ. Армения, по его оценке, может решиться на разрыв договорных отношений, если получит достаточную поддержку и гарантии со стороны США в конфликте с Азербайджаном. Казахстану, по словам политолога, за неимением сильной армии выйти из договора сложнее - в случае притязаний на ее территориальную целостность страна пока может рассчитывать только на своих партнеров по ОДКБ.

Тем не менее, убежден Альжанов, и в Казахстане общественные настроения меняются: "Если будет серьезный запрос со стороны общества и давление на режим Токаева, то встанет вопрос о перестройке казахстанской армии. Это также будет влиять и на потребность членства в ОДКБ для Казахстана".

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