Президент Токаев: реформатор или лишь наследник Назарбаева?

На досрочных выборах президента Казахстана уверенную победу одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Теперь у него есть 7 лет для проведения обещанных реформ. О них и о Токаеве - DW.

Победивший на внеочередных президентских выборах 2022 года Касым-Жомарт Токаев сильно отличается от себя образца 2019 года, когда с подачи неожиданно ушедшего в отставку первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стал главным человеком в стране. С тех пор от его пиетета Токаева перед Елбасы (лидера нации) практически ничего не осталось.

Прежнее название - Астана - возвращено столице РК, которую по предложению самого же Токаева ранее переименовали в Нур-Султан. По всей стране идет активный поиск новых имен для центральных улиц и проспектов, получивших в марте-апреле 2019 года имя Назарбаева.

Наемный менеджер

Сегодня второй президент Казахстана имя первого не упоминает вообще. Более того, говорит о необходимости масштабных политических и экономических реформ, направленных на создание справедливого государства, подчеркивая, что "люди устали от пустых деклараций и бесконечных презентаций светлого будущего".

Столица Казахстана Астана Фото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Иначе Касым-Жомарт Токаев видит и роль президента, воспринимая ее как роль менеджера, нанятого на определенный период. "Тот, кто занимает высший государственный пост в стране в результате свободного волеизъявления граждан, фактически подписывает контракт, скрепленный голосами миллионов соотечественников", - заявил он накануне выборов на встрече с общественностью Алматы.

Токаев после январских событий

До января 2022 года, когда в Казахстане фактически наблюдалось двоевластие Назарбаева и Токарева, последний подобных высказываний не допускал. "Кантар" - так в Казахстане называют трагические события начала года, унесшие, по официальным данным, жизни 238 человек, - кардинально изменил расклад сил на политическом Олимпе страны. Отстранив Елбасы от руководства Советом безопасности (самым влиятельным на тот момент органом госвласти, которому подчинялись все силовые структуры Казахстана) и позвав на помощь войска государств-членов ОДКБ, Касым-Жомарт Токаев полностью взял власть в свои.

Нурсултан Назарбаев (фото из архива) Фото: Press Office Of Nursultan Nazarb/TASS/dpa/picture alliance

Вскоре последовали отставки с руководящих должностей и даже задержания лиц из ближайшего окружения Назарбаева. На шесть лет за коррупцию в колонию отправлен племянник первого президента Кайрат Сатыбалды. Под стражей по подозрению в хищении средств у квазигосударственных структур находится сват Дариги Назарбаевой Кайрат Боранбаев. Начался судебный процессе по делу бывшего премьер-министра Карима Масимова, которого обвиняют в госизмене и в попытке организации захвата власти и которого много лет считали "личным банкиром" Елбасы.

Впрочем, сам Нурсултан Назарбаев и близкие члены его семьи никаким гонениям не подверглись. Хоть и значительно реже, чем прежде, но они продолжают периодически участвовать в общественных мероприятиях в Казахстане.

В ожидании больших перемен в госаппарате

И это в некоторой степени раздражают оппозиционно настроенную часть общества, что особенно заметно в соцсетях и в публикациях негосударственных СМИ. В них довольно распространена точка зрения, что президент Токаев все еще находится под влиянием семьи Назарбаева, которая располагает огромными финансовыми средствами и имеет немало сторонников в органах госвласти. Отсюда и опасения о возможности повторения массовых протестов и беспорядков января 2022 года.

Резиденция президента Казахстана Фото: Anatolij Weißkopf/DW

"Такая вероятность существует, ибо сторонники экс-президента не сидят сложа руки. Они делают все от них зависящее, чтобы вернуть прежнюю власть. Именно они хотели бы повторить "Кантар", чтобы сместить Токаева. Но с каждым днем его авторитет растет, его стали поддерживать не только рядовые граждане, но и представители крупного и среднего бизнеса", - пояснил в беседе с DW президент казахстанского ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин. Отсидевший при первом президенте более двух месяцев в тюрьме "за публикацию намеренных нелестных материалов о госчиновниках" Габдуллин считает, что теперь, победив на выборах, "Токаев решительно возьмется за чистку "авгиевых конюшен", доставшихся от Назарбаева.

Допускает серьезные изменения во властных структурах и лично знакомый с Токаевым член Национального курултая при президенте Казахстана, экс-председатель активного в 90-х годах общественного движения "Орлеу" ("Подъем". - Ред.) Сейдахмет Куттыкадам. Правда, при этом он полагает, что обновлять госаппарат президент будет с присущей ему осторожностью, выверяя каждый свой шаг.

"Токаев - очень опытный государственник. Был министром иностранных дел, премьер-министром, возглавлял верхнюю палату парламента - то есть, знает, кто на что способен. Да, раньше он не был сторонником командной работы, но мне кажется, что "Кантар" сильно изменил его взгляды. Будет новый премьер, появятся новые министры. Думаю, он сможет собрать команду единомышленников", - отметил в интервью DW Куттыкадам. По его выражению, Токаеву это необходимо, поскольку он стал избавляться от влияния не только Назарбаева, но и Путина.

Многовекторная внешняя политика Астаны не изменится

В Казахстане до сих пор положительно воспринимается отказ Касым-Жомарта Токаева признавать независимость самопровозглашенных "республик Донбасса", о чем он прямо заявил в присутствии Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Впрочем, это не значит, что Токаев отказывается от сотрудничества с Россией или другими важными партнерами Астаны.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, июнь 2022 года Фото: Gavriil Grigorov/TASS/SPIEF

По мнению политолога Данияра Ашимбаева, Казахстан при Токаеве, как и при Назарбаеве, продолжит проводить многовекторную внешнюю политику. Сам президент по этому поводу на днях высказал так: "Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, стратегического партнерства с США, всестороннего сотрудничества с братскими центрально-азиатскими государствами … и, конечно же, с Турцией, развивая взаимовыгодные связи со всеми заинтересованными государствами, будь то в Азии, на Ближнем Востоке или в Европе".

Россия и Китай, по словам Ашимбаева, сейчас в клинче с Западом, но Казахстан тесно интегрирован в мировую экономику, прежде всего через нефтегазовый комплекс, и портить отношения ни с кем не намерен: "Поэтому Токаев все время применяет очень дипломатичные формулировки, стараясь, чтобы пророссийская позиция не вызвала раздражение в Америке, а проамериканская - в Москве". При этом политолог напомнил о дипломатическом опыте второго президента Казахстана, ранее занимавшего пост заместителя Генерального секретаря ООН.

На упомянутой ранее встрече с общественностью Алматы Токаев объяснил, на каких принципах строится внешняя политика Казахстана. По его словам, она нацелена "на укрепление безопасности страны, привлечение инвестиций, развитие транспортно-транзитного потенциала, продвижение экспорта". При этом Астана в международных вопросах "всегда будет твердо придерживаться универсальных принципов Организации Объединенных Наций". Сама же ООН, добавил Токаев, нуждается в реформах с точки зрения ее преобразования в более инклюзивную глобальную структуру, учитывающую интересы всех государств.

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