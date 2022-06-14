Три новых старых области в Казахстане: удар по наследию Назарбаева

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Президент Казахстана Токаев восстановил упраздненные 25 лет назад Нурсултаном Назарбаевым три области. Опрошенные DW эксперты говорят о продуманном шаге второго казахского президента.
С 8 июня на карте Казахстана к 17 уже существующим регионам добавились еще три административные единицы республиканского значения. Речь идет об Абайской области с центром в городе Семей (ранее Семипалатинск), Жетысуской (центр - Талдыкорган) и Улытауской (центр - Жезказган).
Одновременно из Талдыкоргана перенесен и административный центр Алматинской области. Теперь он находится в расположенном в 70 км от Алматы городе Кунаев (бывший Капчагай), который в рамках административно-территориальной реформы был специально переименован в честь Динмухамеда Кунаева, бывшего первого секретаря ЦК Компартии Казахстана и друга Леонида Брежнева.
Все вышеназванные изменения проведены согласно указу президента Касым-Жомарта Токаева от 4 мая 2022 года. Эксперты указывают, что значительная часть жителей Казахстана весьма позитивно восприняли этот документ. Считается, что президент восстановил историческую справедливость, прежде всего вернув статус областных центров городам Семей и Жезказган, которые сыграли огромное роль в становлении казахской государственности.
Нурсултан Назарбаев (фото из архива)
Произошло это ровно чрез четверть века после того, как первый президент страны Нурсултан Назарбаев своим указом упразднил Семипалатинскую, Жезказганскую и Талдыкорганскую области, передав их территории соответственно Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Алматинской областям. Несмотря на состоявшиеся тогда в Семипалатинске, Аягозе и Урджаре акции протеста местных жителей, обеспокоенных потерей регионом его статуса, Назарбаев пересматривать свое решение не стал, объяснив его необходимостью сокращения чрезмерно раздутого еще с советских времен госаппарата.
Сразу после появления на официальном сайте президента Токаева указа об административно-территориальных изменениях в стране экономист Кайрат Игбек принял решение о немедленном переезде со всей семьей из Нур-Султана, где они жили последние 10 лет, в административный центр Абайской области - город Семей. "Я сам из Семея. И, естественно, мы все рады, что Токаев восстановил историческую справедливость. После того как областной центр был перенесен в Усть-Каменогорск, наш Семей деградировал - уехало много молодежи, были остановлены практически все заводы, появились проблемы с финансированием, практически в полную негодность пришли дороги", - рассказал Игбек в интервью DW.
Он уверен, что указ Токаева позволит существенно увеличить финансирование региона, что поможет вернуть молодежь в города новой старой области: "В Семее уже ведется строительство микрорайона, который удобнее, чем столичные жилые комплексы. Много разговоров о возрождении местного мясокомбината, продукция которого поставлялась в спецмагазины Кремля".
Важным, по мнению Игбека, ранее занимавшего высокие посты на полугосударственных предприятиях, является и политическое значение указа Токаева. По наблюдениям экономиста, доля этнических казахов на востоке страны достигла 60% населения, а значит, нет опасности возникновения сепаратистских настроений, которые в регионе наблюдались вплоть до начала 2000-х годов. "Казахи стали доминирующей национальностью в большинстве крупных населенных пунктов Восточного Казахстана. Поэтому уже можно с уверенностью сказать, что Донецко-Луганский сценарий по созданию некой автономии у нас реализовать будет невозможно", - считает Кайрат Игбек.
Под иным иным углом зрения рассматривает нововведения политолог Данияр Ашимбаев. В беседе с DW он заметил, что для всего постсоветского пространства укрупнение и разукрупнение регионов - довольно частое явление, которое в большинстве случаев имеет чисто экономический характер.
"С одной стороны, большая территория позволяет лучше раскрыть ее потенциал за счет более значимых финансовых поступлений. С другой - власти постоянно отдаляются от населения, не успевая решать вопросы периферийных населенных пунктов и районов. Административно-территориальная реформа от 1997 года привела к тому, что как раз Семипалатинский, Жезказганский и Талдыкорганский регионы оказались заброшенными, что вызвало дисбаланс в развития между ранее равноценными по статусу городами", - пояснил Ашимбаев.
Он уверен, что основная цель нынешней реформы Токаева состоит в том, чтобы увеличить число областей-доноров госбюджета. "До 1997 года Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Кустанайская и Актюбинская области были донорами бюджета. Теперь же ими остались только Алматы, Атырау, Актау и отчасти Нур-Султан. Учитывая намеченный Токаевым комплекс реформ, есть вероятность, что при взаимодействии с системообразующими предприятиями новые старые регионы получат позитивное развитие", - прогнозирует политолог.
Между тем в минувшие выходные население Казахстана активно обсуждало и произведенные Касым-Жомартом Токаевым назначения акимов (губернаторов) новых областей. Впервые они были основаны на результатах конкурентного голосования - депутаты местных представительных органов (маслихатов) выбирали акимов из двух предложенных Токаевым кандидатов. Обращает на себя внимание, что во всех областях победу одержали представители местных элит, чего при Назарбаеве старались не допускать.
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