Каким будет "новый Казахстан": самое важное о референдуме по конституции

После трагических январских 2022 года событий в Казахстане и фактического отстранения от управления страной всех родственников и членов семьи Нурсултана Назарбаева, казахстанские власти во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым заявили о проведении в стране глубоких реформ путем внесения изменений в Конституцию РК. Будут ли приняты эти поправки или нет, решат граждане в ходе предстоящего голосования. Все, что нужно о нем знать, - у DW.

Какой вопрос вынесен на референдум

5 июня 2022 года в Казахстане пройдет республиканский референдум о внесении поправок в конституцию страны. Гражданам Казахстана предстоит ответить на один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?".

Зачем был объявлен референдум?

Инициатива проведения референдума принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В своем послании к народу он заявил, что целью внесения изменений в конституцию является построение "нового Казахстана".

Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнули участники круглого стола, проведенного 30 мая онлайн, организованного посольством Казахстана в Германии и посвященного предстоящему референдуму, необходимость реформ была продиктована трагическими событиями, случившимися в Казахстане в январе нынешнего года.

Тогда в ходе массовых протестов, переросших в беспорядки и вооруженные столкновения, погибли, по официальным данным, 230 человек, среди них 19 военных и силовиков; были захвачены правительственные здания, аэропорт Алматы, разграблены магазины.

Какие изменения предлагается внести в конституцию?

В Конституцию Казахстана предлагается внести 56 поправок. Изменения касаются трети статей Основного закона страны. Среди самых значимых - запрет на членство в какой-либо партии для президента страны, запрет на занятие государственных постов и публичных должностей для ближайших родственников президента, а также проведение выборов на национальном и региональном уровне по смешанной избирательной системе.

При этом 70 процентов членов парламента должны избираться по пропорциональной системе, а 30 процентов - по мажоритарной. Кроме того, предлагается ввести возможность для беспартийных граждан баллотироваться в парламент на национальном и региональном уровне, а также воссоздать Конституционный суд Казахстана.

Чего ждать после референдума

Как отметил во время круглого стола Даурен Карипов, посол Казахстана в ФРГ, в основе концепции "нового Казахстана" лежат реформы, которые сделают страну президентской республикой с сильным парламентом. Целью внесения поправок в Основной закон является "превращение суперпрезидентской системы правления в президентско-парламентскую", заявил, в свою очередь, региональный директор Фонда имени Фридриха Эберта в Казахстане и Узбекистане Кристоф Мор (Christoph Mohr).

Кристоф Мор

По словам Мора, на протяжении десятилетий в Казахстане наблюдался экономический рост, но пользу от этого извлекали только элиты. Неравномерное распределение ресурсов и социальных благ стало одной из главных причин произошедших в январе в ряде городов Казахстана массовых протестов, переросших в беспорядки. "Сейчас важно не просто принять поправки в конституцию, а начать имплементировать нововведения. И это должно проходить на фоне диалога государства и гражданского общества", - добавил Кристоф Мор.

В Казахстане все это время существовала жесткая закрытая политическая система, указал в ходе дискуссии казахстанский политолог Андрей Чеботарев. По его словам, одним из показателей этого стало сокращение числа партий - сейчас их зарегистрировано всего пять. Система, по его оценке, начала открываться лишь в 2018 года с принятием закона о мирных собраниях, и нынешний референдум - логическое продолжение этого процесса.

Одним из преимуществ его станет возможность для рядовых граждан участвовать в политических процессах, а партиям - развиваться, пояснил Чеботарев. Так, согласно предлагаемым поправкам в Конституцию Казахстана, с семи до пяти процентов сокращается барьер для прохождения партий в парламент, снижается - с 20 тыс. до 5 тыс. - число подписей избирателей, необходимых для регистрации партии, а также в целом упрощается вся процедура регистрации.

За что критикуют Казахстан

В Казахстане уже четырежды вносили изменения в конституцию, напомнил в ходе круглого стола общественный деятель, экс-депутат парламента Мурат Абенов. К сожалению, по его выражению, "те поправки всегда были направлены на укрепление централизованного государства, а регионы не имели свободы". Впервые конституцию хотят изменить в сторону децентрализации, чтобы простые казахстанцы могли участвовать в политике как на региональном, так и на национальном уровне, подчеркнул Абенов.

Если поправки будут одобрены на референдуме, то местная власть, по его мнению, станет более самостоятельной, изменятся отношения между палатами парламента и компетенция президента. Раньше все было направлено на расширение полномочий главы государства, но на этот раз - нет, считает Абенов. В частности, согласно предложенным поправкам, президент не имеет права самостоятельно отправлять в отставку акимов или отменять их решения.

Беате Эшмент

По выражению эксперта берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment), очень важна имплементация этих поправок. Особенно в части президентских полномочий, участия простых граждан в политических процессах, появления новых политических партий.

"Я не сомневаюсь, что народ Казахстана одобрит поправки, я сомневаюсь, что они будут в полной мере реализованы, например, что родственники президента действительно будут лишены возможности влиять на политику. Или что в Казахстане изменится ситуация с домашними насилием, жертвами которого становятся женщины", - отметила Беате Эшмент. По ее словам, после январских событий Токаев не сделал "большой шаг, которого от него ждали, но, возможно, ему удастся сделать множество мелких шагов, которые приведут Казахстан к необходимым переменам".

Тем не менее ряд критиков сомневаются, что принятие на референдуме предлагаемых поправок в конституцию действительно изменит авторитарную систему правления, выстроенную за десятилетия правления Назарбаева. В прошлом многие говорили, что Токаев правит Казахстаном в тени Назарбаева, однако теперь наблюдатели констатируют, что ему удалось усилить свои позиции после протестов в Казахстане в январе. Токаев тогда призвал на помощь страны-члены ОДКБ и после подавления беспорядков лишил Назарбаева и лиц из его окружения остатков власти. Три зятя первого президента Казахстана, его племянник и другие родственники были смещены с занимаемых ими должностей.

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