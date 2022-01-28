В Казахстане переименована партия Назарбаева. На что это повлияет?

Прошедший внеочередной XXI съезд правящей партии "Нур Отан" (Свет Отечества - Ред.) нанес очередной "удар" по позициям Нурсултана Назарбаева в Казахстане. Еще вчера единодушно поддерживавшие елбасы члены его партии очень быстро согласились с новым названием пока еще "руководящей и направляющей". Отныне партия будет называться "Аманат". В своем выступлении перед делегатами съезда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который и стал одним из инициаторов ренейминга "Нур Отана", объяснил, почему было принято решение выбрать именно это название для правящей партии.

"Слово "Аманат" означает завет предков, наказ будущим поколениям. Аманат - глубокое понятие, обладающее особым символизмом в истории, культуре нашего народа. Оно олицетворяет немеркнущие идеалы независимости, ценности сильной государственности и общего национального единства. Бескрайние просторы нашей родины, которые завещали нам предки", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, заметив при этом, что говоря о будущем партии, нельзя забывать о ее реальных заслугах в прошлом. По мнению Токаева, по этой причине в партии должны "с благодарностью помнить труд всех преданных делу партии активистов".

Ради борьбы за голоса избирателей

Получивший еще 23 года назад партийный билет "Отана" (с 2013 года "Нур-Отан". - Ред.) председатель комитета мажилиса по экономическим реформам и региональному развитию Альберт Рау в своем комментарии DW заметил, что переименование "Нур-Отана" в "Аманат" напрямую связано с предстоящей конкуренцией за места в парламенте страны.

Столица Казахстана Нур Султан

"За ребредингом стоит более глубокий смысл, чем просто название или изменение логотипа. Есть точка зрения, что партия забронзовела. Сейчас предстоят изменения в политической жизни страны, а значит, будет и борьба за голоса избирателей. В технологическом плане нам надо сделать как в Германии, где политические партии начинают работать на следующий же день после прошедших выборов", - поделился своей точкой зрения с DW Альберт Рау, который также является и председателем казахстанского общества немцев Wiedergeburt.

Только смена лейбла?

При этом, по мнению мажилисмена Рау, очень важно, чтобы все еще доминирующая в парламенте Казахстана партия, которую в 1999 году основал Нурсултан Назарбаев, выполнила все свои предвыборные обещания. "Если это не делать на регулярной основе, постоянно встречаясь со своими избирателями, то все завершится лишь сменой лейбла", - подчеркнул собеседник DW.

Живущий в Караганде профессор истории и социологии Марат Утеубаев в разговоре с Deutsche Welle отметил, что из-за снижения популярности партии "Нур Отан" среди населения страны, как минимум надо было провести ее ребрендинг еще 2 года назад. "Я публично говорил об этом и публиковал свои предложения еще в сентябре 2020 года. На мой взгляд, "Нур Отану" надо было взять на вооружение опыт Германии или Японии, и стать политической организацией либерально-центристкого и патриотического типа, как например, ХСС/ХДС или японская либерально-демократическая партия. Другой вариант - через ребрендинг пойти по пути создания либерально-демократической партии социального типа. Однако мое мнение услышано тогда не было", - заметил Марат Утеубаев, вместе с тем выразив надежду, что правящая партия Казахстана все же сумеет трансформироваться и модернизироваться в текущих очень непростых внутриполитических и внешнеполитических условиях.

Причина отказа от прежнего имени не сообщалась

Впрочем, население Казахстана с изрядной долей скепсиса восприняло сообщение о переименовании "Нур Отана" в "Аманат". Не только в ныне политизированных социальных сетях, но и на улицах отмечают, что не верят в возможные изменения правящей партии, поскольку в ее рядах все еще очень много тех, кто недавно утверждал, что Нурсултан Назарбаев для них является кумиром и образцом для подражания. На этот факт обратил внимание и бывший генеральный секретарь оппозиционной общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Амиржан Косанов, который ныне находится в опале и у оппозиции, и у власти.

Нурсултан Назарбаев

"Удивительно, но сама причина отказа от былого названия не была объяснена. Видимо, в партии избегают этой темы и не хотят открыто говорить о недостатках 30-летнего правления елбасы. Перефразируя известную фразу, можно сказать: "от перемены букв в названии сущность организации не меняется". К тому же в выступлении президента были обозначены только общие, зачастую общеизвестные подходы, которые трудно назвать реформенными и заслуживающими заявленных Токаевым намерений. Не было конкретики и новаций, которые партийцы могли бы претворять в жизнь сразу же после съезда", - заметил в своем комментарии DW Амиржан Косанов, добавив, что реальные изменения в политической системе Казахстана начнутся только тогда, когда зарегистрируют оппозиционные партии и в составы избирательных комиссий всех уровней войдут их представители.

Между тем все указывает на то, что в Казахстане продолжаются процессы по "деелбасизации" страны. Утром 2 марта из 101 присутствующего на заседании нижней палаты парламента 99 при одном воздержавшемся проголосовали за прекращение полномочий старшей дочери Дариги Назарбаевой, которая несколько дней заявила о своей отставке и номинально оставалась последним представителем семьи елбасы во властных структурах Казахстана. Несколько позже появилось и сообщение от руководителя пресс-службы президента Казахстана - Берика Уали. По его информации, Касым-Жомарт Токаев принял решение на месте сожжённой в дни "Трагического января" служебной резиденции президента в центре Алма-Аты, где ранее часто останавливался Нурсултан Назарбаев, разбить сквер для горожан. Как поступят с офисными зданиями "Нур-Отана" в центральных частях всех городов Казахстана, сообщений пока не поступало.

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