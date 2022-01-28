 В Казахстане переименована партия Назарбаева. На что это повлияет? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 02.03.2022

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Мир

В Казахстане переименована партия Назарбаева. На что это повлияет?

На съезде партии "Нур-Отан" поддержали инициативу Токаева о переименовании партии Нурсултана Назарбаева в "Аманат". Как это восприняли в Казахстане и на что это повлияет?

Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев (2019 год)

Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев (2019 год)

Прошедший внеочередной XXI съезд правящей партии "Нур Отан" (Свет Отечества - Ред.) нанес очередной "удар" по позициям Нурсултана Назарбаева в Казахстане. Еще вчера единодушно поддерживавшие елбасы члены его партии очень быстро согласились с новым названием пока еще "руководящей и направляющей". Отныне партия будет называться "Аманат". В своем выступлении перед делегатами съезда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который и стал одним из инициаторов ренейминга "Нур Отана", объяснил, почему было принято решение выбрать именно это название для правящей партии.

"Слово "Аманат" означает завет предков, наказ будущим поколениям. Аманат - глубокое понятие, обладающее особым символизмом в истории, культуре нашего народа. Оно олицетворяет немеркнущие идеалы независимости, ценности сильной государственности и общего национального единства. Бескрайние просторы нашей родины, которые завещали нам предки", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, заметив при этом, что говоря о будущем партии, нельзя забывать о ее реальных заслугах в прошлом. По мнению Токаева, по этой причине в партии должны "с благодарностью помнить труд всех преданных делу партии активистов".

Ради борьбы за голоса избирателей

Получивший еще 23 года назад партийный билет "Отана" (с 2013 года "Нур-Отан". - Ред.) председатель комитета мажилиса по экономическим реформам и региональному развитию Альберт Рау в своем комментарии DW заметил, что переименование "Нур-Отана" в "Аманат" напрямую связано с предстоящей конкуренцией за места в парламенте страны.

Столица Казахстана Нур Султан

Столица Казахстана Нур Султан

"За ребредингом стоит более глубокий смысл, чем просто название или изменение логотипа. Есть точка зрения, что партия забронзовела. Сейчас предстоят изменения в политической жизни страны, а значит, будет и борьба за голоса избирателей. В технологическом плане нам надо сделать как в Германии, где политические партии начинают работать на следующий же день после прошедших выборов", - поделился своей точкой зрения с DW Альберт Рау, который также является и председателем казахстанского общества немцев Wiedergeburt.

Только смена лейбла? 

При этом, по мнению мажилисмена Рау, очень важно, чтобы все еще доминирующая в парламенте Казахстана партия, которую в 1999 году основал Нурсултан Назарбаев, выполнила все свои предвыборные обещания. "Если это не делать на регулярной основе, постоянно встречаясь со своими избирателями, то все завершится лишь сменой лейбла", - подчеркнул собеседник DW.

Живущий в Караганде профессор истории и социологии Марат Утеубаев в разговоре с Deutsche Welle отметил, что из-за снижения популярности партии "Нур Отан" среди населения страны, как минимум надо было провести ее ребрендинг еще 2 года назад. "Я публично говорил об этом и публиковал свои предложения еще в сентябре 2020 года. На мой взгляд, "Нур Отану" надо было взять на вооружение опыт Германии или Японии, и стать политической организацией либерально-центристкого и патриотического типа, как например, ХСС/ХДС или японская либерально-демократическая партия. Другой вариант - через ребрендинг пойти по пути создания либерально-демократической партии социального типа. Однако мое мнение услышано тогда не было", - заметил Марат Утеубаев, вместе с тем выразив надежду, что правящая партия Казахстана все же сумеет трансформироваться и модернизироваться в текущих очень непростых внутриполитических и внешнеполитических условиях.

Причина отказа от прежнего имени не сообщалась

Впрочем, население Казахстана с изрядной долей скепсиса восприняло сообщение о переименовании "Нур Отана" в "Аманат". Не только в ныне политизированных социальных сетях, но и на улицах отмечают, что не верят в возможные изменения правящей партии, поскольку в ее рядах все еще очень много тех, кто недавно утверждал, что Нурсултан Назарбаев для них является кумиром и образцом для подражания. На этот факт обратил внимание и бывший генеральный секретарь оппозиционной общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Амиржан Косанов, который ныне находится в опале и у оппозиции, и у власти.

Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев

"Удивительно, но сама причина отказа от былого названия не была объяснена. Видимо, в партии избегают этой темы и не хотят открыто говорить о недостатках 30-летнего правления елбасы. Перефразируя известную фразу, можно сказать: "от перемены букв в названии сущность организации не меняется". К тому же в выступлении президента были обозначены только общие, зачастую общеизвестные подходы, которые трудно назвать реформенными и заслуживающими заявленных Токаевым намерений. Не было конкретики и новаций, которые партийцы могли бы претворять в жизнь сразу же после съезда", - заметил в своем комментарии DW Амиржан Косанов, добавив, что реальные изменения в политической системе Казахстана начнутся только тогда, когда зарегистрируют оппозиционные партии и в составы избирательных комиссий всех уровней войдут их представители.

Между тем все указывает на то, что в Казахстане продолжаются процессы по "деелбасизации" страны. Утром 2 марта из 101 присутствующего на заседании нижней палаты парламента 99 при одном воздержавшемся проголосовали за прекращение полномочий старшей дочери Дариги Назарбаевой, которая несколько дней заявила о своей отставке и номинально оставалась последним представителем семьи елбасы во властных структурах Казахстана. Несколько позже появилось и сообщение от руководителя пресс-службы президента Казахстана - Берика Уали. По его информации, Касым-Жомарт Токаев принял решение на месте сожжённой в дни "Трагического января" служебной резиденции президента в центре Алма-Аты, где ранее часто останавливался Нурсултан Назарбаев, разбить сквер для горожан. Как поступят с офисными зданиями "Нур-Отана" в центральных частях всех городов Казахстана, сообщений пока не поступало.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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