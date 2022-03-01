 В Казахстане переименована правящая партия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.03.2022

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Мир

В Казахстане переименована правящая партия

Созданная по инициативе Наразрбаева партия "Нур Отан" впредь будет называться "Аманат". Президент Казахстана Токаев заявил, что "ребрендинг партии" приведет к ее обновлению.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев надеется на обновление партии в результате переименования

В Казахстане переименована правящая партия: созданная по инициативе бывшего президента Нурсултана Назарбаева партия "Нур Отан" ("Свет Отечества") впредь будет называться "Аманат" ("Завет предков"). За это решение проголосовали делегаты внеочередного съезда правящей партии, который проходит во вторник, 1 марта, в казахстанской столице.

Глава государства, лидер партии Касым-Жомарт Токаев, выступая на съезде, отметил, что "ребрендинг партии - это не столько ее переименование, смена вывески, в первую очередь, нужно перестроить всю партийную работу". Он призвал сосредоточиться на "децентрализации и повышении эффективности партийного аппарата", констатировав, что в его работе "стали проявляться худшие качества бюрократии".

"Завет предков"

По словам Токаева, "в переводе слово "аманат" означает "завет предков", "наказ будущим поколениям", это глубокое понятие, обладающее особым символизмом в истории и культуре нашего народа". Правящая в Казахстане партия была основана в 1999 году по инициативе первого президента страны Назарбаева как партия "Отан".

Впоследствии она была переименована в "Нур Отан". В конце января партию "Нур Отан", лидером которой со дня ее основания являлся Назарбаев, возглавил Токаев. Это произошло после массовых протестов и беспорядков в Казахстане, подавленных при содействии войск ОДКБ.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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