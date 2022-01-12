 Протесты и беспорядки в Казахстане: революция, бунт или госпереворот? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 12.01.2022

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Мир

Протесты и беспорядки в Казахстане: революция, бунт или госпереворот?

Жизнь в Казахстане постепенно нормализуется, а эксперты и рядовые граждане задаются вопросами - что на самом деле случилось в стране в начале января, кто стоит за беспорядками в Алма-Ате, и куда пропал Назарбаев?

Солдат и спецтехника на улицах Алма-Аты

Ситуация в Казахстане постепенно нормализуется

На состоявшемся в столице Казахстана утром в среду, 12 января, заседании Мажилиса (нижней палаты парламента) представители СМИ не увидели Даригу Назарбаеву, которая является депутатом от пока еще правящей партии "Нур Oтан" ("Свет отечества"). Заметив любопытство журналистов, пресс-служба Мажилиса отреагировала мгновенно: "Она на больничном, как и другие ее коллеги, которых тоже нет на заседании".

Однако, несмотря на то, что, по данным межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, 11 января в столице страны коронавирусом было инфицировано 3312 человека, в недомогание старшей дочери Нурсултана Назарбаева поверили далеко не все. В Казахстане довольно распространено мнение, что Дарига Нурсултановна, ее отец и другие члены самой влиятельной в стране семьи уже несколько дней находятся за границей.

Куда девался елбасы?

Поводов для разговоров на тему отъезда елбасы (лидера нации) и его ближайших родственников за пределы Казахстана несколько. Во-первых, с начала массовых волнений в стране его ни разу не показали по телевидению, а от имени первого президента в последнее время говорил только его пресс-секретарь Айдос Укибай. Во-вторых, возможно, сама того не желая, некоторую завесу над тайной приоткрыла Аида Алиева - супруга внука елбасы Нурали (сына Дариги Назарбаевой).

Нурсултан Назарбаев

Официальной информации, где сейчас Нурсултан Назарбаев, пока нет

Ввязавшись в полемику в Instagram, она написала, что короткий период без Нурсултана Абишевича показал неспособность протестующих управлять страной. И хотя позже свой комментарий Алиева удалила, довольно много пользователей сделали его скриншот, породив новый всплеск интереса к версии, что отъезд Назарбаева с одновременной сдачей всех своих полномочий и стал причиной для попытки организовать в стране госпереворот с целью отстранить президента Токаева от власти.

Заговор силовиков?

Надо заметить, что у населения страны эта версия, объясняющая случившееся в стране в первую неделю января текущего года, является одной из самых популярных. Ведь в ее русло хорошо укладывается целый ряд фактов, отмеченных в период трагических событий начала января. Среди них - отсутствие приказа силовым структурам отвечать на провокации так называемых "деструктивных элементов". О нем в коротких беседах с DW во время начавшихся 4 января в Алма-Ате волнений говорили сами полицейские. Сюда же относят странную сдачу силовиками на разграбление агрессивно настроенным лицам алма-атинского аэропорта.

Задержание в Алма-Ате участника беспорядков, 8 января

Задержание в Алма-Ате участника беспорядков, 8 января

По информации сотрудников аэропорта и представителей казахстанских авиакомпаний, охранявшие терминал и взлетно-посадочные полосы военизированные отряды, несмотря на существующий для экстренных случаев план "Дабыл" ("Тревога"), покинули свои посты за 40 минут до появления в аэропорту неизвестных, которые были вооружены автоматами. В пользу этой версии говорит и наличие у атаковавших Алма-Ату и другие города Казахстана боевиков большого количества боеприпасов, которые позволили им в течение трех дней оказывать упорное сопротивление отрядам полиции особого назначения и подразделениям нацгвардии.

Но больше всего версию о попытке госпереворота подкрепляет задержание теперь уже бывшего председателя КНБ Казахстана Карима Масимова, в прошлом дважды возглавлявшего правительство страны и на протяжении 20 лет считавшегося одним из самых приближенных к Назарбаеву людей.

Карим Масимов (фото из архива)

Карим Масимов (фото из архива)

Не сомневается в том, что Комитет нацбезопасности причастен к трагическим событиям января 2022 года, в ходе которых, по предварительным данным, погибли 164 человека, и бывший дипломат Казбек Бейсебаев. В интервью DW он заметил, что на КНБ были возложены не только функции обеспечения безопасности внутри страны и за ее пределами, но и охрана границ.

"Президент Токаев говорил о действовавших во время беспорядков иностранных боевиках - но здесь вопрос, а как они прибыли? Все наземные границы из-за карантина закрыты с марта 2020 года. Прилетели самолетами? Хорошо, но у нас в каждом аэропорту есть погранслужба КНБ. Приехали до карантина и тренировались в специальных лагерях? Опять не состыковка - как КНБ, а вместе с ним и МВД их проглядели? У нас же много лет объявивших о намерении провести какой-нибудь митинг оппозиционеров и несогласных с политиков властей людей задерживали прямо при выходе из своих домов. Камеры наблюдения как в Китае везде установлены", - поянил Бейсебаев.

Неудавшаяся революция?

Другую не менее популярную у населения версию чаще всего озвучивают представители оппозиционных партий и движений, которых на протяжении многих лет под разными предлогами не только официально не регистрируют, но и фактически загнали в подполье. В частности, сторонники Демократической партии (ДПК) Казахстана, лидер которой Жанболат Мамай был жестоко избит штурмовавшими в ночь с 5 на 6 января алма-атинскую резиденцию президента людьми, считает, что начавшаяся в стране мирная революция против безграничной власти Назарбаева стараниями отдельных чиновников из окружения первого президента переросла в беспощадный бунт.   

Пылающее здание акимата Алма-Аты, 6 января

Пылающее здание акимата Алма-Аты, 6 января

"Мы не террористы! Мы благоразумные люди. Все эти поджоги и грабежи, которые наблюдались не только в Алматы, но и в других городах Казахстана, не отвечают интересам граждан страны. Зачем жечь акиматы (здания мэрии. - Ред.), уничтожать кареты "скорой помощи", пожарные и полицейские машины, если они уже скоро понадобятся? Это абсолютно неблагоразумно и с финансовой точки зрения, поскольку теперь на восстановление уничтоженного потребуется вынимать из бюджета, а точнее из нашего кармана, огромные суммы денег. Поджоги, грабежи и мародерство - дело рук предателей из числа чиновников, которые выпустили из тюрем уголовников, чтобы они превратили мирные митинги в страшный по своим последствиям бунт", - заявил DW один из сторонников ДПК, представившийся Болатом.

Что касается других политических партий и движений, то об участии их представителей в прокатившихся по всей стране со 2 по 7 января различных акциях протеста ничего неизвестно. Особенно много нареканий у населения к членам правящей "Нур Oтан", в рядах которой официально 835 тысяч человек. Ее представители, выступающие под лозунгом "с лидером нации к новым победам", появились в публичном пространстве только 8 января, когда ситуация в стране стала постепенно нормализоваться.

Война кланов?

Возможно, это и совпадение, но вместе с выходом из странной спячки активистов "Нур Oтан" популярность начала набирать и еще одна версия событий начала января. Согласно ей, подготовка к протестам в Казахстане началась задолго до их начала. И связана она отнюдь не с политикой, а с попыткой перераспределить доходы в нефтегазовом секторе страны.

Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев

"Я не могу прямо называть все имена, все-таки у нас ее неспокойно. Да и неизвестно, как себя поведет в будущем президент Токаев. Вдруг, опыт Беларуси решит перенять? Но суть в том, что один член главной семьи страны решил забрать себе у другого все, что связано с производством в западных областях Казахстана сжиженного газа. А чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от масштабного передела собственности, не без помощи своих знакомых в силовых и криминальных структурах, попытался дестабилизировать ситуацию в самой крупной городской агломерации страны. Вот только силы свои, похоже, не рассчитал, поскольку джин недовольства населения вырвался из бутылки", - изложил DW свое объяснение причин кризиса в Казахстане один из ранее заметных в публичном пространстве членов "Нур Oтан", пожелавший сохранить анонимность.

Как бы то ни было, но после трагических событий в Алма-Ате и других городах страны настроения в казахстанском обществе, похоже, сильно изменились. Все больше казахстанцев одновременно с получением доступа в интернет, который был заблокирован с 5 по 11 января, стали массово размещать в соцсетях обращения с требованиями к президенту Токаеву. Из них следует, что необходимо срочно вернуть прежнее название столицы страны, снести все существующие памятники Нурсултану Назарбаеву и переименовать все названные в честь елбасы улицы и проспекты.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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