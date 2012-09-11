В Казахстане задержан экс-председатель Комитета нацбезопасности Масимов

Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов задержан, сообщила пресс-служба ведомства в субботу, 8 января. Его и ряд других лиц, чьи фамилии не разглашаются, подозревают в государственной измене.

"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, - говорится в пресс-релизе КНБ. - В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит".

Максимальное наказание по этой части статьи - лишение свободы на срок до 15 лет с возможным лишением гражданства.

56-летний Масимов возглавлял КНБ с сентября 2016 года до 6 января 2022 года. Он был отправлен в отставку на фоне массовых протестов, начавшихся в Казахстане. До назначения на пост председателя КНБ Масимов в разные годы был премьер-министром Казахстана, руководителем администрации президента, помощником президента.

Протесты из-за цен на газ

Начавшиеся 2 января на западе Казахстана митинги за снижение цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев 5 января принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ответ на запрос президента о помощи направила в республику военный контингент. Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения.

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