Протесты в Казахстане: сотни российских граждан просят МИД об эвакуации

В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения (ЧП). В ряде городов сохраняется напряженная обстановка. ОДКБ в ответ на запрос президента о помощи направила в республику военный контингент. Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения. DW следит за событиями субботы, 8 января (время московское).

++23.20++

В Казахстане четверо миллиардеров в совокупности потеряли около 3 млрд долларов из-за обрушения курса акций на фоне протестов. В частности, как пишет журнал Forbes в пятницу, 7 января, дочь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев, которые контролируют Народный банк (Халык-банк, JSC Halyk Bank), стали беднее в совокупности на 200 млн долларов.

++22.30++

Власти Казахстана не видят прямых указаний на иностранное вмешательство во внутренние дела республики, заявил в субботу посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев. "На дипломатическом уровне я не могу сказать, что идет явное вмешательство. Как такового его нет. Если это есть, то на уровне идеологическом ... Официально, на государственном уровне ничего такого не происходит", указал дипломат.

Российское консульство приостанавливает прием граждан

++21.40++

Консульский отдел посольства РФ в Нур-Султане приостанавливает прием граждан. Мера будет действовать с 10 по 19 января. Приостановка связана с введенным в Казахстане ЧП.

++21.00++

Сотни российских граждан обратились в Министерство иностранных дел с просьбой об эвакуации из Казахстана, сообщили РИА "Новости" в департаменте ситуационно-кризисного центра ведомства.

++20.00++

В Алма-Ате в 23.00 по местному времени (20.00 мск) наступил комендантский час, жителей просят оставаться дома. Как передает корреспондент "Интерфакса", мобильная связь и интернет в городе по-прежнему работают с перебоями, дозвониться из-за границы невозможно.

500 человек задержаны на востоке Казахстана

++19.15++

Не менее 3 тысяч человек участвовали в протестах на востоке Казахстана, 500 - задержаны и дают показания, сообщает гостелеканал "Хабар 24". Правоохранительные органы заявляют, что большинство участников находились под воздействием наркотических веществ и в состоянии алкогольного опьянения. В регионе, как и по всей стране, объявлен "красный" уровень террористической опасности.

++18.45++

Ситуация в казахстанском Актау, где проходили массовые протесты, нормализуется, сообщает гостелеканал "Хабар 24". По словам корреспондентов телеканала, протестующие разошлись с центральной площади Ынтымак, разобрав юрты и ограждения, возобновлено движение по ранее перекрытой автодороге. Кроме того, в городе заработал общественный транспорт.

++18.20++

В Атырауской области Казахстана во время беспорядков погиб один человек и еще 49 пострадали, сообщил гостелеканал "Хабар 24" со ссылкой на местные власти. Пострадавшие, в числе которых 36 сотрудников правоохранительных органов, доставлены в больницы с различными травмами. В сообщении отмечается, что в настоящее время все социальные объекты региона работают в штатном режиме.

МИД РФ отметил постепенное улучшение ситуации в Казахстане

++18.00++

В министерстве иностранных дел РФ заявили о постепенном улучшении обстановки и нормализации хозяйственно-экономической деятельности в Казахстане. "Полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы. Стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. Анонсированы меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародеров. В Мангистауской области возобновлена работа общественного транспорта, а также международного аэропорта Актау", - сообщает пресс-служба российского МИД.

++17.30++

Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш продолжает занимать должность первого замглавы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой пресс-службу ведомства. Ранее в соцсетях появилась информация о задержании Абиша. В КНБ опровергли эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности и носит провокационный характер.

Из Казахстана эвакуировали 25 российских туристов

++17.00++

Самолет военно-транспортной авиации Минобороны России доставил в Москву из Алма-Аты 25 российских туристов, которые приехали в Казахстан на новогодние праздники. Сообщается, что 9 января будут организованы еще два рейса из Алма-Аты для россиян. Пунктами назначения этих перелетов являются города Иваново и Оренбург.

++16.30++

Аэропорт Алма-Аты

Аэропорт Алма-Аты останется закрытым до 10 января. Об этом проинформировали в эфире казахстанского телеканала "Хабар 24" со ссылкой на пресс-службу. Ранее сообщалось, что воздушная гавань не будет работать как минимум до 9 января.

++16.00++

Казахстан открыл четыре из семи контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Кыргызстаном. Как сообщило агентство КазТАГ, кыргызстанцы временно не могут въехать в Казахстан, зато могут выехать из страны. Сами граждане Казахстана могут вернуться на родину. Грузовому транспорту разрешено въезжать в Казахстан без ограничений. Ранее по инициативе Казахстана были закрыты пять из семи КПП на границе двух стран.

++15.45++

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совбеза Азамата Абдымомунова. Тот занимал этот пост с июня 2015 года. Токаев назначил себя главой Совета безопасности вместо Нурсултана Назарбаева вечером 5 января.

++15.25++

В регионах и городах Казахстана со стабильной обстановкой возобновляется работа сетей АЗС. Как сообщили в министерстве энергетики республики, поставки горюче-смазочных материалов и сжиженного газа стабилизированы, нефтеперерабатывающие предприятия работают в штатном режиме.

В Казахстане на полгода заморожены тарифы на услуги ЖКХ

++15.10++

Власти Казахстана заморозили на полгода тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Цены на "водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение" не будут повышаться до 1 июля 2022 года, заявили агентству РИА "Новости" в министерстве национальной экономики Казахстана.

++14.45++

В Алма-Ате вооруженные люди без опознавательных знаков обстреляли корреспондента телекомпании "Дождь" Василия Полонского и фотографа Василия Крестьянинова. Инцидент произошел у местного морга, когда журналисты снимали видео, на котором неизвестный мужчина пытался проникнуть внутрь, но был остановлен охранниками. Те, увидев камеру, начали кричать на журналистов и стрелять в их направлении, сначала - в воздух, а затем - в асфальт им под ноги. Сотрудники "Дождя" не пострадали.

++14.25++

Бывший руководитель казахстанского БТА Банка Мухтар Аблязов, живущий во Франции, рассказал итальянской газете Corriere della Sera, что обратился к лидерам США и европейских стран с призывом ввести санкции против руководства Казахстана. Аблязов, называющий себя лидером оппозиции и заочно приговоренный к длительному тюремному заключению в Казахстане и России за несколько правонарушений, включая мошенничество, заявил, что при определенных условиях готов вернуться в Казахстан и возглавить там "временное правительство".

++14.05++

Российская военно-транспортная авиация завершила переброску в Казахстан военнослужащих Армении, вошедших в состав миссии ОДКБ, сообщили ТАСС в министерстве обороны РФ. Всего в Казахстан отправлены 100 военнослужащих из Армении.

++13.50++

Во время столкновений протестующих с силовиками в Алма-Ате погиб 22-летний гражданин Израиля, который в последние годы жил в Казахстане. Об этом заявил МИД Израиля.

++13.25++

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Касымом-Жомартом Токаевым. Президент Казахстана проинформировал главу РФ обстановке в стране, "отметив, что она развивается в сторону стабилизации", сообщается на сайте Кремля. Токаев предложил в ближайшие дни провести видеоконференцию ОДКБ. Как пояснил ТАСС пресс-секретарь президента РФ, дата проведения такого саммита пока не определена.

В Алма-Ате 5 января погиб 11-летний ребенок

++13.00++

В Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб 11-летний подросток. Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на заявление уполномоченной по правам ребенка Аружан Саин. Ребенок был застрелен во время прогулки с родителями 5 января. Кроме того, в одну из больниц Алма-Аты в тяжелом состоянии был доставлен 15-летний подросток, который находился с отцом в автомобиле, попавшем под обстрел. Его отец с ранениями госпитализирован в другое лечебное учреждение.

++12.45++

Киноматериалам, хранившимся в здании филиала телерадиокорпорации "Казахстан" в Алма-Ате, нанесен ущерб, который еще предстоит оценить. При этом, как заявили в Минкультуры республики, значительная часть так называемого "Золотого кинофонда Казахстана", переданная на хранение в Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписи, находится в целости и сохранности. В фонде - 4698 документальных фильмов, в том числе около 1000 кинолент студии "Казахтелефильм" и 504 художественных фильма, сообщает интернет-издание Tengrinews.kz.

++12.30++

Комендант Кустанайской области решил фактически полностью запретить "передвижение всех видов транспортных средств на территории населенных пунктов и загородных автодорогах" в ночное время. Запрет не распространяется на автомобили аварийных бригад и специальных служб. Днем передвижение транспортных средств ограничено и полностью запрещены внутриобластные пассажирские перевозки. Как передает информационное агентство "Казинформ", комендант потребовал от родителей контролировать своих детей, поскольку несовершеннолетние якобы были замечены в числе участников протестных акций.

++12.05++

Для эвакуации граждан России из Алма-Аты будут использованы самолеты военно-транспортной авиации РФ. Об этом сообщило посольство России в Казахстане на своей странице в Facebook. Согласно этим данным, в воскресенье, 9 января, будут выполнены два рейса: Алма-Ата - Иваново и Алма-Ата - Оренбург. "Самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта пассажиров", - подчеркивается в документе.



++11.50++

Доступ к интернету в Казахстане ограничен, поскольку террористические группировки используют его для координации и планирования действий, сообщил изданию "Vласть" министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. По данным Global Check, почти все операторы в Казахстане 8 января не предоставляют услуги интернета - сеть включают локально только для небольшой части пользователей. Накануне президент Касым-Жомарт Токаев распорядился временно включить интернет в "отдельных регионах", пообещав наказывать за распространение "подстрекательского" контента.

++11.25++

Число задержанных в Казахстане растет. По данным Telegram-каналов, сегодня в Актау на площади Ынтымак были задержаны несколько протестующих. Согласно последней информации МВД Казахстана, в отделения полиции по всей стране доставлены уже 4404 человека.

В Казахстане 10 января объявлено днем общенационального траура

++11.05++

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января по всей стране днем общенационального траура. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали. Он пояснил, что решение было принято "в связи с многочисленными человеческими жертвами".

++10.55++

В городе Жанаозене на площади остаются 1000 человек. Они заявили корреспонденту интернет-издания Orda.kz, что продолжат мирные протесты "до тех пор, пока все правительственные чиновники и члены парламента, кроме президента Токаева, не уйдут в отставку".

++10.40++

Нурсултан Назарбаев находится в Астане и проводит ряд консультативных встреч. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter пресс-секретарь политика Айдос Укибай. В другом сообщении он написал, что Назарбаев "призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности" страны.



В Алма-Ате опять стреляют

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В Алма-Ате снова начались боевые действия, слышны автоматные очереди. Об этом сообщает корреспондент Telegram-канала Shot с места событий.

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Некоторые российские политологи считают, что события в Казахстане означают уход первого президента республики Нурсултана Назарбаева из политики. "Думаю, что те, кто утвердится у власти в городе Астана (я уверен, что город Нур-Султан скоро будет переименован)… дадут Назарбаеву уйти красиво, уехать и что-то даже сохранить", - заявил в интервью YouTube-каналу "Редакция" эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. В свою очередь Дмитрий Орешкин считает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил максимально возможные шансы укрепить вертикаль своей власти с помощью России или ОДКБ. "Назарбаев, похоже, сдулся как политическое явление", - приводит мнение Орешкина агентство Ura.ru.

++09.55++

Аэропорт Алма-Аты не будет работать как минимум до 9 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщило интернет-издание Tengrinews.kz. "В зависимости от ситуации в городе, дата и время открытия гавани могут быть изменены… Мы не можем подвергать опасности жизнь пассажиров. Сейчас мы еще подсчитываем ущерб и готовимся к открытию", - рассказала пресс-секретарь аэропорта.

++09.40++

Здания, в которых расположены местные филиалы правящей в Казахстане партии "Нур-Отан", разгромлены и подожжены в Шымкенте, Таразе, Кызылорде, Талдыкоргане. Об этом сообщает интернет-издание Inbusiness.kz.

Россия продолжает перебрасывать войска

++09.20++

Россия продолжает перебрасывать войска в Казахстан."Самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 самолето-рейсов", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что созданная воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно совершает вылеты в Казахстан с военнослужащими и военной техникой российского контингента миссии ОДКБ.



++08.50++

Задержан бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов. По сообщению пресс-службы ведомства, его и ряд других лиц подозревают в государственной измене. Масимов возглавлял КНБ с сентября 2016 года, снят с должности 6 января 2022 года. Ранее он дважды занимал пост премьер-министра Казахстана.



Карим Масимов, фото из архива

"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временнного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в пресс-релизе КНБ.

++08.35++

Активными участниками погромов в городах южного Казахстана, в частности Алма-Ате, могли стать амнистированные заключенные. Такое мнение высказали корреспонденту Ura.ru местные жители. "Есть вероятность, что участие в грабежах и дебошах приняли бывшие заключенные, освобожденные по амнистии в честь 30-летия независимости Казахстана в аккурат к новогодним праздникам 16 декабря. Из тюрем вышло около 1000 человек", - приводит агентство слова местной жительницы. Аналогичное мнение сообщил в своем Facebook основатель правозащитного портала Gulagu.net Владимир Осечкин.

++07.55++

В Казахстане среди задержанных после протестов есть иностранцы, сообщили в МВД. "В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства", - цитирует представителя ведомства агентство "Интерфакс-Казахстан". Какого именно государства, не указано.

На выезде из Кокшетау установлены семь блокпостов

++07.50++

На выезде из Кокшетау, административном центре Акмолинской области, установлены семь блокпостов, сообщил в Telegram информационно-аналитический портал ORDA Kazakhstan. В целом в области обеспечено автомобильное патрулирование на 120 маршрутах. Областной центр разделен на 10 патрульных участков, в каждом из них есть наряды как автомобильного, так и пешего патрулирования.

++07.40++

Экс-депутат парламента Казахстана, председатель незарегистрированной партии El Tiregi ("Поддержка нации") Нуржан Альтаев и его заместитель, председатель союза таджикско-афганских ветеранов, Мурат Мухамеджанов арестованы на 15 суток, передало передало информагентство KazTAG.

++07.33++

Заправки в Казахстане (фото из архива)

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана начало расследование в отношении 180 предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщили в АЗРК. Наибольшее число подобных предпринимателей (85) работают в Мангистауской области. Во всех регионах антимонопольные расследования инициированы по признакам сговора для поддержания завышенных цен на газ.

ФРГ прекращает экспорт военного оборудования в Казахстан

++07.12++

Правительство Германии прекращает экспорт военного оборудования в Казахстан в связи с недавней эскалацией ситуации там, сообщило агентство dpa. По его данным, необходимые меры уже приняты. В 2021 году на экспорт военного оборудования в Казахстан было выдано 25 лицензий на общую сумму около 2,2 млн евро, напомнило агентство.

++06.45++

США на фоне напряженной обстановки в Казахстане одобрили добровольный отъезд из американского генконсульства в Алма-Ате американских госслужащих, работа которых не требуется в экстренных ситуациях, а также членов их семей. "Граждане Соединенных Штатов, находящиеся в Казахстане, должны знать, что сопровождающиеся насилием протесты могут серьезно повлиять на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь американским гражданам, выезжающим из Казахстана", - указали при этом в Госдепартаменте.

В Казахстане на утро 8 января задержаны 4000 человек

++06.20++

Задержания в Алма-Ате (фото из архива)

В Казахстане на утро 8 января задержаны 4000 человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД. "Всего по стране задержано около 4000 человек, 100 из них - в Алма-Ате", - указали в ведомстве.

++06.02++

Власти Байконура в Казахстане закупят дополнительное продовольствие для спецхранилищ. Об этом заявил глава администрации города Константин Бусыгин на заседании общественного совета. При этом он добавил, что в городе "как минимум на две недели" достаточно продовольствия. "Никаких перебоев не ожидается", - считает глава администрации. В Байконуре до 19 января действует повышенный ("синий") уровень террористической опасности.

Аэропорт в Нур-Султане работает с усиленной охраной

++05.30++

Международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" в столице Казахстана возобновил работу, его охрана усилена. Представители национального авиаперевозчика Air Astana сообщили, что воздушная гавань открылась в 14.00 по местному времени (11.00 мск) 7 января. При подъезде к аэропорту установлен военный блокпост, но въезжающие автомобили не досматривают. Жителей просят предъявить билеты или служебные удостоверения, дающие основания на вход. Провожающих не пропускают, уточняет ТАСС.

++04.55++

Специализированный административный суд Уральска на выездном заседании в управлении криминальной полиции присудил казахстанскому журналисту Лукпану Ахмедьярову десять суток ареста. Об этом в Facebook сообщил журналист "Уральской недели" Талгат Умаров. Ахмедьярова сочли виновным "в нарушении правил проведения митингов" (часть 3 статьи 488 КоАП). Ранее журналист высказывался против ввода контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан.

СМИ сообщили о стрельбе в Алма-Ате

++04.25++

На улицах Алма-Аты в период между 05.30 (02.30 мск) и 05.45 (02.45 мск) 8 января звучали выстрелы, сообщил в Telegram информационно-аналитический портал ORDA Kazakhstan.

++04.00++

Белый дом

США обеспокоены заявлением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, что военные получили приказ вести огонь на поражение. Соответствующее заявление сделала на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Вашингтон "призывает правительственные силы проявлять сдержанность при восстановлении стабильности", указала она.

Между тем в МИД РФ отреагировали на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявив, что тот в "хамской манере" высказался по поводу событий в Казахстане. Комментируя ввод на территорию страны контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Блинкен ранее отметил: "Новейшая история уже преподала нам урок - если русские находятся у вас дома, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли".

Ущерб после протестов в Казахстане мог составить около 78 млрд тенге

++03.40++

Ущерб после протестов в Казахстане мог составить около 78 млрд тенге (157 млн евро). Об этом сообщило казахстанское деловое издание Atameken Business. В своей публикации оно опиралось на оценки, представленные Внешнеторговой палатой Казахстана - "Атамекен".

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Хью Уильямсон

Хью Уильямсон, директор отдела Human Rights Watch (HRW) по Европе и Центральной Азии, в беседе с DW прокомментировал ситуацию в Казахстане. "Приказ "стрелять на поражение" - это худшее, что может произойти в данный момент", - уверен эксперт. "Войска и полиция должны попытаться деэскалировать ситуацию, а не провоцировать дальнейшую эскалацию", - отметил Уильямсон. Он также подчеркнул, что не удивлен протестам, поскольку в стране "с начала 1990-х годов не было свободных выборов", фиксировались "серьезные нарушения прав человека". Глава отдела HRW полагает, что "правительство должно прислушаться к протестующим". Кроме того, Хью Уильямсон обратил внимание на то, что в стране в последние дни "имело место значительное насилие, и мы не знаем, кто за ним стоял, особенно - в Алма-Ате". "Эти люди, очевидно, должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул он.

В Казахстане полностью возобновлено движение пассажирских поездов

++02.45++

Движение пассажирских поездов полностью возобновлено в Казахстане. Открыта платформа по продаже железнодорожных билетов без доступа к интернету, сообщил национальный перевозчик. Приобрести их можно, в частности, через приложение kaspi.kz. "Этот факт благоприятно отразился на очередях около билетных касс на вокзалах", - отметили в пресс-службе "Казахстанских железных дорог" ("КТЖ").

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Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разместил несколько записей в Twitter на английском языке. Так, он выразил уверенность, что "не может быть никаких переговоров" с теми, кого он назвал "террористами". По его версии, "последние избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные владения и магазины, убивали мирных жителей, насиловали молодых женщин". "Считаю, не может быть никаких переговоров с террористами, мы должны уничтожать их", - заявил Токаев. Он также коснулся экономических вопросов, подчеркнув, что политика открытых дверей для прямых иностранных инвестиций останется основной стратегией Казахстана.

Международный аэропорт Актау возобновит полеты с 8 января

++02.00++

Международный аэропорт Актау (в Мангистауской области Казахстана) возобновит полеты уже в ближайшее время. Об этом сообщила комендатура области. "С 8 января в Актау планируется возобновление воздушных полетов", - указали там. Авиакомпании планируют начать выполнять рейсы с 10.00 по местному времени (07.00 мск).

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Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал положить конец насилию в Казахстане, где свыше пяти дней не утихают протесты. "Разумеется, речь идет и о том, что не должно быть насилия в отношении граждан", - подчеркнул Шольц. По его словам, Германия наряду с ЕС и другими странами просит Казахстан "вернуться к мирному развитию". Берлин неуклонно выступает в защиту верховенства закона, подчеркнул Олаф Шольц.

Хроника протестов в Казахстане 7 января >>>

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