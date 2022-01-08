Пресс-секретарь Назарбаева: Елбасы находится в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республики, в городе Нур-Султане, и поддерживает прямую связь с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай в субботу, 8 января.

В другом сообщении Укибай написал, что Назарбаев провел несколько телефонных разговоров с "главами дружественных Казахстану государств". Пресс-секретарь отметил, что бывший глава государства "призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности" страны.

Политолог Дубнов: Назарбаев в Китае

Между тем известный российский политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов утверждает, что Назарбаев находится в Китае. "Нурсултан Абишевич пребывает нынче на китайском острове Хайнань, его излюбленном месте отдыха и лечения", - написал он на своей странице в Facebook.

На вопрос подписчиков, где появилась эта информация, Дубнов ответил: "У меня". Кроме того, политолог сообщает, что в Дубае арестовали племянника экс-главы Казахстана Кайрата Сатыбалды. Также, по словам Дубнова, есть сведения о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша, бывшего первого заместителя главы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в международном аэропорту Бишкека были замечены два частных самолета, принадлежащих членам семьи Назарбаева.

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