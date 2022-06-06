Елбасы - лидер нации Нурсултан Назарбаев

В 2010 году президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев официально был объявлен лидером нации - елбасы. По результатам референдума, состоявшегося летом 2022 года, он был лишен этого статуса.

В июне 2010 года в Казахстане был принят закон "О лидере нации". Согласно этому документу, предполагающему внесение поправок в конституцию республики, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев стал пожизненным "лидером нации" - елбасы.



В июне 2022 года в Казахстане прошел референдум, участники которого подавляющим большинством голосов одобрили конституционные поправки. Нововведения среди прочего лишили Нурсултана Назарбаева конституционного статуса "елбасы".