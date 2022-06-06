Елбасы - лидер нации Нурсултан Назарбаев

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В 2010 году президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев официально был объявлен лидером нации - елбасы. По результатам референдума, состоявшегося летом 2022 года, он был лишен этого статуса.
В июне 2010 года в Казахстане был принят закон "О лидере нации". Согласно этому документу, предполагающему внесение поправок в конституцию республики, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев стал пожизненным "лидером нации" - елбасы.
В июне 2022 года в Казахстане прошел референдум, участники которого подавляющим большинством голосов одобрили конституционные поправки. Нововведения среди прочего лишили Нурсултана Назарбаева конституционного статуса "елбасы".
Парламент Казахстана утвердил поправки, которые лишают Нурсултана Назарбаева возможности влиять на политику страны. Новый закон еще должен подписать президент Токаев, который до недавних пор считался ставленником Назарбаева. Почему транзит власти "елбасы" провалился?
Вслед за мажилисом Сенат утвердил отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совете безопасности и АНК. Кроме того, сенаторы предложили отменить необходимость согласовывать с елбасы государственные инициативы.
В СМИ появляются все новые сообщения об активах, якобы подконтрольных Назарбаеву и его окружению. Ранее в эфире DW экс-премьер Казахстана Акежан Кажегельдин призвал ЕС помочь заморозить активы клана бывшего президента. Резкая критика в адрес Нурсултана Назарбаева и его клана не удивляет немецких экспертов. По их мнению, окружение экс-президента оказалось вытеснено из большой политики.
Нурсултану Назарбаеву в Казахстане установлены памятники, его именем названы улицы, школы, университет и аэропорт. В 2019 году в честь елбасы переименовали столицу страны: Астана стала Нур-Султаном. Но после протестов отношение к упоминанию имени экс-президента стало меняться. Кроме того, мужья дочерей Назарбаева, а также его племянник оставили ключевые посты, которые занимали прежде.
Сенат США обнародовал законопроект о пока самых радикальных штрафных мерах, направленных персонально против Владимира Путина и его окружения, которые должны быть задействованы в случае вторжения России в Украину. Удалось ли дипломатии предотвратить грозящий конфликт и что подействует быстрее на Кремль - дипломатические договоренности или санкции?