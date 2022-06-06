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Елбасы - лидер нации Нурсултан Назарбаев

В 2010 году президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев официально был объявлен лидером нации - елбасы. По результатам референдума, состоявшегося летом 2022 года, он был лишен этого статуса.

В июне 2010 года в Казахстане был принят закон "О лидере нации". Согласно этому документу, предполагающему внесение поправок в конституцию республики, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев стал пожизненным "лидером нации" - елбасы.

В июне 2022 года в Казахстане прошел референдум, участники которого подавляющим большинством голосов одобрили конституционные поправки. Нововведения среди прочего лишили Нурсултана Назарбаева конституционного статуса "елбасы".

В Казахстане участники референдума одобрили реформу Конституции

В Казахстане участники референдума одобрили реформу Конституции 06.06.2022

Казахстан преобразуется в президентскую республику с сильным парламентом. Бывший президент страны Назарбаев лишается конституционного статуса "елбасы".
Токаев назначил дату референдума по Конституции Казахстана

Токаев назначил дату референдума по Конституции Казахстана 05.05.2022

На всенародный опрос выносятся поправки, затрагивающие треть статей казахстанской Конституции. Из Основного закона предлагается исключить привилегированный статус Нурсултана Назарбаева.
Назарбаев официально лишен возможности влиять на политику Казахстана

Назарбаев официально лишен возможности влиять на политику Казахстана 07.02.2022

Власти Казахстана больше не обязаны согласовывать с первым президентом страны основные направления ее политики. Соответствующий закон подписал президент Токаев.

Почему транзит Назарбаева провалился, или Казахстан через месяц после массовых протестов (02.02.2022) 02.02.2022

Парламент Казахстана утвердил поправки, которые лишают Нурсултана Назарбаева возможности влиять на политику страны. Новый закон еще должен подписать президент Токаев, который до недавних пор считался ставленником Назарбаева. Почему транзит власти "елбасы" провалился?
Назарбаев лишится возможности влиять на политику Казахстана

Назарбаев лишится возможности влиять на политику Казахстана 02.02.2022

Парламент Казахстана утвердил поправки, отменяющие необходимость согласовывать с Нурсултаном Назарбаевым основные направления политики страны. Новый закон отправлен на подпись президенту Токаеву.
Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе

Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе 27.01.2022

Вслед за мажилисом Сенат утвердил отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совете безопасности и АНК. Кроме того, сенаторы предложили отменить необходимость согласовывать с елбасы государственные инициативы.

Что на Западе думают о Назарбаеве, атаке на его клан и культе личности елбасы в Казахстане (20.01.2022) 20.01.2022

В СМИ появляются все новые сообщения об активах, якобы подконтрольных Назарбаеву и его окружению. Ранее в эфире DW экс-премьер Казахстана Акежан Кажегельдин призвал ЕС помочь заморозить активы клана бывшего президента. Резкая критика в адрес Нурсултана Назарбаева и его клана не удивляет немецких экспертов. По их мнению, окружение экс-президента оказалось вытеснено из большой политики.
Назарбаев лишен пожизненного председательства в Совбезе Казахстана

Назарбаев лишен пожизненного председательства в Совбезе Казахстана 19.01.2022

Законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство елбасы, одобрены депутатами мажилиса. Назарбаев передал свой пост президенту Казахстана Токаеву на фоне массовых протестов и беспорядков в январе.

Куда пропал Назарбаев и почему в Казахстане исчезают упоминания имени елбасы? (17.01.2022) 17.01.2022

Нурсултану Назарбаеву в Казахстане установлены памятники, его именем названы улицы, школы, университет и аэропорт. В 2019 году в честь елбасы переименовали столицу страны: Астана стала Нур-Султаном. Но после протестов отношение к упоминанию имени экс-президента стало меняться. Кроме того, мужья дочерей Назарбаева, а также его племянник оставили ключевые посты, которые занимали прежде.

Удар США по Путину: остановят ли персональные санкции вторжение в Украину? "DW Новости" (13.01.2022) 13.01.2022

Сенат США обнародовал законопроект о пока самых радикальных штрафных мерах, направленных персонально против Владимира Путина и его окружения, которые должны быть задействованы в случае вторжения России в Украину. Удалось ли дипломатии предотвратить грозящий конфликт и что подействует быстрее на Кремль - дипломатические договоренности или санкции?
Пресс-секретарь Назарбаева: Елбасы находится в Казахстане

Пресс-секретарь Назарбаева: Елбасы находится в Казахстане 08.01.2022

Нурсултан Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане и проводит ряд консультативных встреч, утверждает его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Как протесты в Казахстане стали политическими

Как протесты в Казахстане стали политическими 05.01.2022

Вспыхнувшие на западе Казахстана волнения быстро переросли в массовые акции по всей стране и получили политический подтекст. Несмотря на уступки правительства, протесты не прекращаются. Подробности у DW.

Нурсултан Назарбаев сложит с себя полномочия главы партии Нур Отан

Нурсултан Назарбаев сложит с себя полномочия главы партии "Нур Отан" 23.11.2021

Председательство в правящей Казахстане партии перейдет к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Пост главы влиятельного Совета безопасности останется за Назарбаевым.
Выборы в парламент Казахстана: ребрендинг, бюджеты, интриги

Выборы в парламент Казахстана: ребрендинг, бюджеты, интриги 10.01.2021

Жители Казахстана 10 января выбирают новый состав нижней палаты парламента. При внешнем спокойствии избирательной кампании политологи отмечают новые тенденции в поведении претендентов на депутатские кресла.
Послание Токаева: какой курс будет проводить президент Казахстана

Послание Токаева: какой курс будет проводить президент Казахстана 02.09.2020

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева обнародовал семь принципов своей новой политики. DW выяснила у экспертов, насколько они помогут выйти стране из социально-экономического кризиса.
Нурсултан Назарбаев инфицирован коронавирусом

Нурсултан Назарбаев инфицирован коронавирусом 18.06.2020

У первого президента Казахстана выявлена коронавирусная инфекция. Назарбаев находится на самоизоляции, работает дистанционно.
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