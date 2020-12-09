Выборы в парламент Казахстана: ребрендинг, бюджеты, интриги

На предвыборную агитацию Центральная избирательная комиссия Казахстана, во главе которой стоит тесть внука Нурсултана Назарбаева - Берик Имашев – в этот раз выделила лишь один календарный месяц. За это время 5 политических партий, которые были допущены к выборам в нижнюю палату парламента, должны были познакомить избирателей со своими программами и депутатскими списками. Ради достижения этой цели одни партии сделали упор на выпуск наглядной агитации, другие - на поездки в регионы.

"Нур Отан" и предвыборная агитация

Партия Елбасы - лидера нации - Нурсултана Назарбаева "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членами которой являются и нынешний президент Касым-Жомарт Токаев, и весь кабинет министров страны во главе с премьером Аскаром Маминым, к концу ушедшего года потратила на предвыборную агитацию 565,3 млн тенге (1,1 млн евро). Правда, и в списке кандидатов от правящей партии "значатся 126 человек. При стечении определенных обстоятельств, о вероятности чего уже намекнул в эфире казахстанских телеканалов экс-советник Елбасы по политическим вопросам Ермухамет Ертысбаев, партия "Нур Отан" способна легко забрать 98 из 107 депутатских портфелей, как это уже было на выборах 2007 года. При этом нельзя исключать, что и все 9 депутатов от Ассамблеи народа Казахстана, которые хоть и выбираются на заседании этой консультативно-совещательной организации, но утверждаются президентом страны, также могут быть членами все той же партии "Нур Отан".

Нурсултан Назарбаев

Второй по количеству кандидатов в партийном списке - 113 человек - значится Народная партия Казахстана, которая, по наблюдениям казахстанского политолога Максима Казначеева, контролируется силовыми структурами во страны. До 11 ноября 2020 года эта партия называлась Коммунистическая Народная, но неожиданно отказалась от коммунистической идеологии, заодно сменив и свой символ. Отныне вместо известного на постсоветском пространстве сочетания звезды с серпом и молотом у "народников" - три поднятых вверх кулака в духе испанского no pasaran. Заодно, вместо слов об интернациональной солидарности, в партии заявили о значимости роста национального самосознания в стране и необходимости процесса декоммунизации и десоветизации общества.

По информации Центризбиркома, Народная партия Казахстана особо тратиться на наглядную агитацию не стала, сделав упор на поездки своих кандидатов по регионам страны. При этом каких-либо пожертвований "народники" не получили. Вся предвыборная кампания была проведена ими за 200 млн тенге (39 тысяч евро) "партийных средств".

Ребрендинг накануне выборов в Казахстане

Еще одно политическое объединение, которое накануне выборов провело свой ребрендинг - партия "Бирлик" ("Единство"). С ноября 2020 года она называется "Адал" ("Честность") и считается одной из самых богатых политических партий страны. Как рассказали DW казахстанские политологи, вместе с переименованием "Адал" стал больше защищать интересы Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" ("Родина"), негласно поддерживаемой бизнесменом Тимуром Кулибаевым, который женат на средней дочери Елбасы - Динаре Назарбаевой. Показательно, что у партии "Адал" - второй по величине предвыборный бюджет, 310,5 млн тенге (около 600 тысяч евро). При этом в депутатском списке числятся всего 16 человек, что делает кандидатов от партии "Адал" самыми состоятельными из претендентов.

На выборах-2021 уличной агитации крайне мало - даже в центре Алма-Аты (на фото)

Явно не готовы забирать все места в нижней палате парламента и еще две партии - "Ак жол" ("Светлый путь") и "Ауыл" ("Село"). В партийном списке "Ак жола", которую, по информации политолога Максима Казначеева, прочат в официально зарегистрированную парламентскую оппозицию - 38 человек. У сельской партии, которая ранее была социал-демократической, а стала патриотической - 19 кандидатов. Судя по выступлениям представителей обеих партий, в случае их появления в составе нового созыва Мажилиса они, как и экс-коммунисты, намерены поднять вопросы все той же декоммунизации и десоветизации, а также способствовать переименованию ряда населенных пунктов на севере и востоке Казахстана, все еще имеющих названия времен "колонизации Российской Империей".

Результаты выборов в Мажилис предсказать несложно

Впрочем, по мнению опрошенных DW экспертов, даже если все участвующие в выборах партии страны сумеют провести в новый состав Мажилиса своих кандидатов, какой-либо интриги в новом парламенте ожидать не стоит.

"Очевидно, что доминирующей партией вновь станет "Нур Отан", остальные в лучшем случае получат "утешительные призы" по 7-8 депутатских мест. Интереснее не столько результаты выборов, сколько проведение заседаний партийных бюро, на которых будут утверждаться окончательные списки депутатов, - считает политолог Максим Казначеев. - Если взять, например, партию "Нур Отан", которая почти наверняка будет формировать конституционное большинство, то у них 70 человек попали в список по праймериз, а 50 - по предложению политсовета, где главное слово за Нурсултаном Назарбаевым. Велика вероятность, что при формировании парламентской фракции кандидаты, вошедшие в список по праймериз, окажутся паровозами - людьми, которые нужны лишь для привлечения внимания".

Касым-Жомарт Токаев

Казначеев также полагает, что наиболее важным является так называемый "список первого уровня партии "Нур Отан". Из этого списка, куда могут попасть такие политические тяжеловесы как старшая дочь Елбасы Дарига Назарбаева или его племянник Ахметжан Есимов станет понятен расклад сил и сфер влияния в элите страны на текущий момент. "Вообще, нынешняя предвыборная кампания напоминает мне некую фотографию, которая может показать градацию административно-бюрократических возможностей различных внутриэлитных групп", - поделился с DW своими наблюдениями политолог, который ранее был ведущим экспертом отдела внутренней политики Администрации президента РК.

Токаев с Назарбаевым не спорит

Несколько иначе рассматривает завершающуюся предвыборную кампанию в Мажилис руководитель базирующегося в Алма-Ате Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев. По его мнению, основной интригой наблюдаемых процессов станет явка избирателей, низкий уровень которой способен обеспечить партии "Нур Отан" оглушительную победу на выборах.

Второй важный момент - отсутствие открытого противостояния верхних эшелонов власти между Национальной библиотекой, где находится штаб-квартира структур Елбасы Нурсултана Назарбаева, и "Ак Ордой" - официальной резиденцией президента Касым-Жомарта Токаева. "Мы видим, что "Ак Орда" и непосредственно президент Токаев дистанцируются от хода избирательной кампании. Главным бенефициаром вероятной победы партии "Нур Отан" на выборах является Нурсултан Назарбаев и его ближайшее окружение. Хотя, на мой взгляд, Токаев и "Ак Орда" больше заинтересована в многопартийном парламенте", - подчеркнул Андрей Чеботарев.

Смотрите также: