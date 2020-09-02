Послание Токаева: какой курс будет проводить президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева обнародовал семь принципов своей новой политики. DW выяснила у экспертов, насколько они помогут выйти стране из социально-экономического кризиса.
Во вторник, 1 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании двух палат парламента выступил с обращением к народу. Его речь перед депутатами, сидевшими в медицинских масках из-за карантинных мер, длилась полтора часа. Обозреватели отметили ее эмоциональность, широкий перечень затронутых проблем и ряд анонсированных перемен.
Из-за глубокого экономического кризиса в стране, вызванного двумя волнами коронавируса и резким падением цены на нефть, президентское послание население ждало с особым вниманием, надеясь услышать ответ на вопрос, как страна будет выходить из кризиса. При этом ряд наблюдателей указали на следующий аспект: 28 августа, после пребывания в политической тени в период весенне-летнего карантина, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел заседание политсовета правящей партии "Нур Отан".
Касым-Жомарт Токаев, как член этой партии, выдвинутый ею в 2019 году кандидатом в президенты, присутствовал на политсовете. Но не выступал, и, как отметили инсайдеры, был на заседании отнюдь не на первых ролях. Это дало повод заговорить о том, что Назарбаев намерен уменьшить те властные полномочия, которые получил Токаев.
В том, что заседание политсовета правящей партии не случайно прошло именно перед выступлением президента, уверен и бывший экс-премьер Казахстана Акежан Кажегельдин. Живущий в ЕС опальный политик считает, что Токаев "сидел на приступке на политсовете" не просто так.
"Это был сигнал верхушке правящего класса от Назарбаева о том, что он еще при деле. И в тот момент, когда нынешний президент находится в очень сложном положении. Если он так ничего и не сделает с текущим социально-экономическим кризисом и продолжит показывать абсолютную недееспособность в борьбе с пандемией, мы очень скоро окажемся перед досрочными президентскими выборами. И, вполне возможно, Токаев даже не сможет в них участвовать", - заявил Кажегельдин в интервью DW.
Оправдал ли президент Токаев своим посланием ожидания, связанные с его готовностью предложить самостоятельный курс на прорывные реформы? Выступая перед депутатами, он обнародовал семь принципов новой экономической политики. Это справедливое распределение благ, ведущая роль частного предпринимательства, честная конкуренция, рост технологичности экономики, инвестирование в образование нового типа, ставка на экологию и ответственность государства перед обществом за обоснованность его решений.
Айдос Сарым
Политолог Айдос Сарым к плюсам речи президента относит "подчеркнутую адекватность восприятия ситуации, которая содержала признание ошибок и суровой реальности - окончания нефтяной эры в Казахстане". Собеседник DW указывает, что президент предложил меры по развитию местного самоуправления - речь идет о выборах акимов (глав местных администраций). "Очень серьезный шаг - сокращение числа госслужащих. У нас 100 тысяч чиновников, и из них в этом году предполагается сократить 10 тысяч, а в следующем их должно остаться 60-65 тысяч. Кроме того, речь шла об экономии и сокращении расходов на имиджевые проекты, на спортивные команды и все то, что символизировало прелести былого нефтяного благополучия", - добавил Сарым.
И перечислил ряд предложений, озвученных в послании президента и необходимых для проведения реформ, которые будут осуществляться на условиях власти: "Заявлено о четырех новых организациях. Это кредитно-денежный комитет, который создается при Нацбанке; агентство и высший совет по реформам при президенте; отдельное агентство по статистике и агентство по защите конкуренции - оба тоже при президенте. Раньше статистика была в ведении правительства, и губернаторы с министрами могли произвольно играть цифрами. Антимонопольный орган и орган, занимающийся конкуренцией, тоже изымаются у правительства, которое не смогло само себя реформировать".
В свою очередь, политолог Петр Своик констатирует, что в ходе выступления президента прямо было сказано, что рынки республики монополизированы олигархами. По словам политолога, Токаев привел перечень таких рынков, например, рынок электроэнергетики.
"Я подтверждаю, что этот перечень правильный. Так что обоснование создания нового агентства по конкуренции было сделано вполне солидно. Однако заявления, что этой монополизации покровительствовал Нурсултан Назарбаев, а теперь этому пришел конец, не прозвучало", - подчеркнул Своик. По его выражению, послание президента было хотя и развернутым и эмоциональным, но при этом очень аккуратным - ни в одном пассаже не прозвучали выпады против прежнего курса Назарбаева: "Поставлено много задач, но ни одна из них не тянет на то, чтобы говорить о новом повороте".
Между тем Акежан Кажегельдин дает еще более жесткую оценку посланию. "У президента Казахстана достаточно полномочий, чтобы начать реальные реформы. А он собирается начать избирать акимов сел, причем в следующем году! Это профанация власти", - убежден оппозиционный политик. По его словам, пандемия выявила полный крах системы Нурсултана Назарбаева, когда власть работала в ручном режиме, с помощью телефонных звонков, окриков и бесконечной замены чиновников.
"Экономику надо перестраивать немедленно, но конкретика в послании не прозвучала - за исключением того, что создаются некие агентства по конкуренции и по стратегическому планированию", - продолжает Кажегельдин. Он уверен, что проблема заключается не в стратегическом планировании, а в необходимости немедленной трансформации.
"Для этого надо собрать все ресурсы в одном месте, нужен работающий орган. Он должен рассматривать вопрос кредитов, заниматься инвестициями, финансированием здравоохранения, объяснять, сколько и когда будет куплено вакцин и аппаратов ИВЛ, и так далее. А правительство будет заниматься добычей угля, сбором урожая, готовить школы, ремонтировать водопроводы и теплотрассы и так далее - то есть текущей работой", - полагает бывший премьер-министр Казахстана.
"Поручать справиться с кризисом правительству, которое само за десятки лет его породило, - это не просто системная ошибка, а самоубийство. Протестные настроения в стране растут не по дням, а по часам. Я не ошибусь, если скажу, что 85 процентов населения сегодня против исполнительной власти", - продолжает оппозиционный политик. С тем, что в стране очень сильны антиэлитные настроения, согласен и политолог Айдос Сарым.
Но, по оценке его коллеги Петра Своика, при Касым-Жомарте Токаеве, судя по посланию, глубоких изменений не будет: "Я могу предположить, что это послание - серьезный компромисс между ним и елбасы (лидером нации Нурсултаном Назарбаевым. - Ред.). Сейчас задача Токаева - вообще не совершать резких движений и принимать лишь те решения, которые необходимы для недопущения серьезных провалов. Токаеву надо пересидеть и коронавирус, и Назарбаева. Возможно, после этого он и пойдет на какие-то решительные шаги, хотя по складу его характера это маловероятно", - заключил собеседник DW.
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