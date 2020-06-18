Казахстан: как партия власти в народ пошла

В Казахстане правящая партия "Нур Отан" ("Свет Отечества"), во главе которой стоит первый президент страны 80-летний Нурсултан Назарбаев, объявила о старте очередного этапа поиска "новых лидеров страны". Зарегистрировавшиеся для участия в партийных праймериз граждане Казахстана получают право на проведение своей агитационной кампании. Главная цель участников - попасть в партийные списки будущих кандидатов в депутаты парламента и местных представительных органов. Цель же партии, по словам ее руководства - "перезагрузка" и обновление "Нур Отан".

В надежде на кресло депутата Мажилиса

По данным "Нур Отан" на 1 сентября, к агитационной кампании допущены 10 990 кандидатов. Из них 7900 самовыдвиженцев, которые ради возможности оказаться в числе кандидатов в депутаты парламента от правящей партии специально вступили в ее ряды. В опубликованных списках допущенных к праймериз можно увидеть немало известных в стране спортсменов, актеров, музыкантов и общественных деятелей.

Решившая попытать свои силы в праймериз активист экологических движений города Алма-Аты Жанна Исингарина в беседе с DW заметила, что видит в партии "Нур Отан" желание изменяться. "Я ранее в политических партиях не состояла. И мне жаль, что в этот переломный год в стране не появилось ни одной новой партии или движения. Зато "Нур Отан" продемонстрировал стремление к переменам. Надеюсь, что по итогам внутрипартийной борьбы мне удастся стать кандидатом от партии на предстоящих выборах", - поделилась своими планами на будущее Исингарина.

Первый заместитель Назарбаева в "Нур Отан" Бауыржан Байбек

Вместе с тем активно участвующая в различных экологических акциях бизнесвумен рассказала, что не смогла разобраться, как именно будут определяться сильнейшие участники праймериз. "Сказали, что выборы пройдут электронным путем, но у них пока нет ни правил, ни механизма. Не понятна и роль политсовета партии в части его влияния на итоги голосования. Намерена этот вопрос поднимать", - заметила Исингарина, вступившая ради праймериз в ряды партии.

Прозрачности на праймериз пока нет

По мнению руководителя правозащитной организации "Ар. Рух. Хак" (Совесть. Дух. Истина) Бахытжан Торегожиной, именно особая роль политсовета и вызывает подозрения в обществе о нежелании партии Нурсултана Назарбаева начать реальные перемены в стране.

"По идее все задумано для улучшения имиджа правящей партии. Но на самом деле правила праймериз "Нур Отана" лишь подтверждают, что в этой партии ничего не происходит честно и прозрачно. Даже если кто-то по итогам онлайн-голосования сумеет попасть партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса, окончательное решение об участии в парламентских выборах будет принимать политсовет на основании списков поданных акимами областей, которые одновременно являются руководителями партийных филиалов. В итоге весь смысл праймериз о справедливом выборе кандидатов сводится на "нет", - заметила в беседе с DW Торегожина, обратив внимание на отсутствие в опубликованных списках участников праймериз действующих депутатов Мажилиса от партии "Нур Отан", которые в настоящий момент занимают 84 из 107 парламентских места.

Попытка обновить имидж "Нур Отан"?

Как и Бахытжан Торегожина, политолог Димаш Альжанов не верит в желание доминирующей в Казахстане партии первого президента начать какие-либо политические реформы внутри страны. Связано это с тем, считает он, что в Казахстане нет ни реальной политической конкуренции, ни работающего механизма выборов. "Сегодня в стране отсутствуют возможности для формирования партий как независимых субъектов политического процесса. На этом фоне инициатива "Нур Отан" провести праймериз является пустой попыткой обновить свой имидж, сохранив существующее положение вещей, в целом, практически не меняя правила игры", - подчеркнул в своем комментарии DW Димаш Альжанов.

Политолог Димаш Альжанов

При этом получивший образование в Великобритании казахстанский политолог заметил, что по идее любые праймериз предусматривают частичное или полное обновление партийной политики в соответствии с текущей ситуацией. "Но в Казахстане это сделать пока невозможно, поскольку действует жесткая система контроля депутатов через императивный мандат. Даже попав в парламент, депутат не сможет отойти от партийной линии. Его сразу же лишат мандата. Поэтому он вынужден принимать решения, которые спускает ему партийное руководство", - заметил политолог Альжанов, напомнив, что "Нур Отан" является персоналистской партией, политика которой выстроена вокруг одного человека и не предусматривает каких-либо серьезных изменений.

Точку зрения Димаша Альжанова фактически подтвердил первый заместитель Нурсултана Назарбаева в партии "Нур Отан" Бауыржан Байбек. В социальной сети Facebook он, рассказав о подведении итогов регистрации кандидатов на партийные праймериз, заметил, что внутрипартийный отбор проходит исключению по поручению Елбасы. "Как сказал Лидер нашей партии Нурсултан Назарбаев, "важно обеспечить открытый диалог для совместного решения проблем страны. Участники праймериз должны открыто поднимать острые проблемы на местах, выявлять недостатки и предлагать конкретные решения", - описал задачи кандидатов Бауыржан Байбек.

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