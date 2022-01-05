 Как протесты в Казахстане стали политическими | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 05.01.2022

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Мир

Как протесты в Казахстане стали политическими

Вспыхнувшие на западе Казахстана волнения быстро переросли в массовые акции по всей стране и получили политический подтекст. Несмотря на уступки правительства, протесты не прекращаются. Подробности у DW.

Протестующие штурмуют здание мэрии Алма-Аты

Протестующие штурмуют здание мэрии Алма-Аты

В Алма-Ате в среду, 5 января, уже второй день идут ожесточенные столкновения в основном молодых людей с городских окраин и близлежащих населенных пунктов с подразделениями полиции и национальной гвардии. Ни одна из сторон любезностью не отличается. Первые переворачивают и поджигают машины, громят витрины магазинов и банкоматы. В ответ силовики активно применяют слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. Кроме того, не особо задумываясь, используют резиновые дубинки в отношении задержанных участников массовых акций протеста.

По информации департамента полиции Алма-Аты, "в результате столкновений подожжены и разграблены 120 магазинов, 180 предприятий общепита, а также здания местного акимата (мэрии), прокуратуры, городского филиала правящей партии "Нур-Отан" и нескольких бизнес-центров в центральной части города. Во второй половине дня появились сообщения о захвате протестующими аэропорта. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и пожилых людей". По данным МВД, пострадали более 95 полицейских. Некоторые из них поступили в больницы города с огнестрельными ранениями.

Повышение цен на автогаз вызвало протесты на западе страны

Беспорядки в Алма-Ате: неизвестные жгут автомобили

Беспорядки в Алма-Ате 5 января

Оружие в руках людей, выступивших против властей, вероятнее всего появилось после перехода на их сторону отдельных подразделений полиции и национальной гвардии. Такие случаи зафиксированы не только в Алма-Ате, но и в городах Актау и Жанаозен, где 2 января и начались массовые акции с требованиями вернуть прежние цены на автомобильный газ в 50 тенге (10 евроцентов) за литр, выросшие сразу на 100% после 1 января.

Вплоть до 3 января правительство Казахстана не желало идти на уступки митингующим жителям этих городов, объясняя это отказом от государственного регулирования цен на ГСМ в пользу биржевых торгов. Особо подчеркивалось, что по новым правилам, как и во всем мире, именно рынок будет определять конечную стоимость автогаза, бензина и дизеля, отчего цены могут как повышаться, так и понижаться в зависимости от спроса.

Однако после того как акции протеста стали охватывать и другие города на западе Казахстана, где 90% всех автомобилей работают на сжиженном газе, правительственные чиновники - после ночного твита президента Токаева, в котором он потребовал немедленно разобраться в ситуации, - вдруг свое решение резко изменили. На встрече с представителями митингующих в Актау глава специальной правительственной комиссии вице-премьер Ералы Тугжанов объявил, что правительство согласно пойти навстречу требованиям жителей Актау, Жанаозена и других населенных пунктов Мангистауской области, восстановив стоимость автомобильного газа на уровне 50 тенге за литр, вместо установленных биржей в 90-120 тенге (18-24 евроцентов).

"На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности компании "Казмунайгаз". Также были даны гарантии о непривлечении к ответственности участников протеста", - говорилось в сообщении правительственной комиссии.

Обещание снизить цены привело к протестам в других регионах

Митинг а Актау на западе Казахстана, 4 января 2021 года

Митинг а Актау на западе Казахстана, 4 января 2021 года

Это решение сразу же вызвало негативную реакцию в других регионах Казахстана, где автомобильный сжиженный газ еще в середине лета 2021 года перевалил за отметку в 100 тенге (20 евроцентов) и к концу года достиг 130 тенге (26 евроцентов) за литр. В социальных сетях и в независимых СМИ звучали мнения, что власти страны понимают только язык массовых акций протеста на которых люди могут потребовать и отмены самого высокого на постсоветском пространстве утилизационного сбора на ввоз в страну автомобилей, и снижения цен на коммунальные услуги, продукты питания, лекарства и ГСМ, и пересмотра кредитной политики казахстанских банков.

Под лозунгами солидарности с митингующими в Актау и Жанаозене на улицы стали выходить жители других городов страны. К вечеру 4 января митинги охватили все регионы, включая города с населением более миллиона человек - Алма-Ату, Нур-Султан и Чимкент.

От социальных к политическим требованиям

Резко сменился и характер выступлений, которые получили явно политическую окраску. Помимо лозунгов с призывами к властям снизить цены на ГСМ, лекарства и продовольственные товары, появились требования отставки правительства и ухода Касым-Жомарта Токаева с поста президента страны. Главным же требованием многочисленных митингующих стало немедленное отстранение экс-президента Нурсултана Назарбаева от руководства самым влиятельным органом страны - Советом безопасности, которому подчинены все силовые структуры страны и подотчетны правительство и даже президент.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

При этом под популярным лозунгом "Шал, кет!" (старик, вон!) нередко подразумевается еще и лишение Назарбаева статуса Елбасы (главы народа), вместе с отменой закона "О первом президенте". Закон гарантирует неприкосновенность членам его большой семьи, которая, согласно распространенному среди рядовых казахстанцев мнению, контролирует практически всю экономику страны, включая ее нефтегазовый сектор.

К вечеру 4 января ситуация вышла из-под контроля

Реакция правоохранительных органов на несанкционированные акции протеста с непозволительными, по мнению властей, лозунгами последовала незамедлительно. Силовики попытались вытеснить митингующих с центральных площадей городов. Но число присоединившихся к акциям протеста людей к вечеру 4 января стало очень большим. К примеру, в Алма-Ате на площадь Республики вышло свыше 10 тысяч человек.

"Очевидно, что среди них оказались и провокаторы, которые начали вступать в стычки с полицейскими и военнослужащими национальной гвардии. Это привело к резкой эскалации напряженности", - заметил в беседе с DW не представившийся капитан полиции из Алма-Аты. По его информации, которую из-за полного отключения интернета и проблем с мобильной связью проверить практически невозможно, случаи применения огнестрельного оружия и бутылок с зажигательными смесью зафиксированы не только в крупнейшем городе Казахстана, но и в Уральске, Кызылорде и Усть-Каменогорске. Относительно спокойно пока лишь в городах северных областей Казахстана, которые граничат с Россией.

Горящие автомобили в Алма-Ате в ночь на 5 января

На всей территории Казахстана введен режим ЧП

Вечером в среду президент Токаев ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны с 5 по 19 января с комендантским часом с 23.00 до 7 часов утра. Ранее ЧП было объявлено в отдельных регионах, где ситуация вышла из-под контроля местных властей: Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях, а также в столице Нур-Султане.

Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совбеза

Ранее президент Токаев пошел навстречу отдельным требованиям протестующих. Было объявлено об отставке всех членов правительства во главе с Аскаром Маминым, дано поручение пересмотреть деятельность нефтегазового сектора экономики Казахстана с доминирующим положением компании "Казмунайгаз".

Выступая вечером 5 января со вторым за последние два дня обращением к жителям страны, Токаев сообщил, что государство взяло под полный контроль вопрос о ценах на основные продукты питания, лекарственные препараты, ГСМ и заморозило их на ближайшие полгода.

Наконец, Токаев сместил Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и объявил, что с 5 января официально возглавляет этот орган, пообещав жестко действовать в отношении демонстрантов. Однако протесты пока не идут на спад.

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    Автор: Григорий Аросев


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