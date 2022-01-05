Как протесты в Казахстане стали политическими

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Вспыхнувшие на западе Казахстана волнения быстро переросли в массовые акции по всей стране и получили политический подтекст. Несмотря на уступки правительства, протесты не прекращаются. Подробности у DW.
В Алма-Ате в среду, 5 января, уже второй день идут ожесточенные столкновения в основном молодых людей с городских окраин и близлежащих населенных пунктов с подразделениями полиции и национальной гвардии. Ни одна из сторон любезностью не отличается. Первые переворачивают и поджигают машины, громят витрины магазинов и банкоматы. В ответ силовики активно применяют слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. Кроме того, не особо задумываясь, используют резиновые дубинки в отношении задержанных участников массовых акций протеста.
По информации департамента полиции Алма-Аты, "в результате столкновений подожжены и разграблены 120 магазинов, 180 предприятий общепита, а также здания местного акимата (мэрии), прокуратуры, городского филиала правящей партии "Нур-Отан" и нескольких бизнес-центров в центральной части города. Во второй половине дня появились сообщения о захвате протестующими аэропорта. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и пожилых людей". По данным МВД, пострадали более 95 полицейских. Некоторые из них поступили в больницы города с огнестрельными ранениями.
Оружие в руках людей, выступивших против властей, вероятнее всего появилось после перехода на их сторону отдельных подразделений полиции и национальной гвардии. Такие случаи зафиксированы не только в Алма-Ате, но и в городах Актау и Жанаозен, где 2 января и начались массовые акции с требованиями вернуть прежние цены на автомобильный газ в 50 тенге (10 евроцентов) за литр, выросшие сразу на 100% после 1 января.
Вплоть до 3 января правительство Казахстана не желало идти на уступки митингующим жителям этих городов, объясняя это отказом от государственного регулирования цен на ГСМ в пользу биржевых торгов. Особо подчеркивалось, что по новым правилам, как и во всем мире, именно рынок будет определять конечную стоимость автогаза, бензина и дизеля, отчего цены могут как повышаться, так и понижаться в зависимости от спроса.
Однако после того как акции протеста стали охватывать и другие города на западе Казахстана, где 90% всех автомобилей работают на сжиженном газе, правительственные чиновники - после ночного твита президента Токаева, в котором он потребовал немедленно разобраться в ситуации, - вдруг свое решение резко изменили. На встрече с представителями митингующих в Актау глава специальной правительственной комиссии вице-премьер Ералы Тугжанов объявил, что правительство согласно пойти навстречу требованиям жителей Актау, Жанаозена и других населенных пунктов Мангистауской области, восстановив стоимость автомобильного газа на уровне 50 тенге за литр, вместо установленных биржей в 90-120 тенге (18-24 евроцентов).
"На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности компании "Казмунайгаз". Также были даны гарантии о непривлечении к ответственности участников протеста", - говорилось в сообщении правительственной комиссии.
Это решение сразу же вызвало негативную реакцию в других регионах Казахстана, где автомобильный сжиженный газ еще в середине лета 2021 года перевалил за отметку в 100 тенге (20 евроцентов) и к концу года достиг 130 тенге (26 евроцентов) за литр. В социальных сетях и в независимых СМИ звучали мнения, что власти страны понимают только язык массовых акций протеста на которых люди могут потребовать и отмены самого высокого на постсоветском пространстве утилизационного сбора на ввоз в страну автомобилей, и снижения цен на коммунальные услуги, продукты питания, лекарства и ГСМ, и пересмотра кредитной политики казахстанских банков.
Под лозунгами солидарности с митингующими в Актау и Жанаозене на улицы стали выходить жители других городов страны. К вечеру 4 января митинги охватили все регионы, включая города с населением более миллиона человек - Алма-Ату, Нур-Султан и Чимкент.
Резко сменился и характер выступлений, которые получили явно политическую окраску. Помимо лозунгов с призывами к властям снизить цены на ГСМ, лекарства и продовольственные товары, появились требования отставки правительства и ухода Касым-Жомарта Токаева с поста президента страны. Главным же требованием многочисленных митингующих стало немедленное отстранение экс-президента Нурсултана Назарбаева от руководства самым влиятельным органом страны - Советом безопасности, которому подчинены все силовые структуры страны и подотчетны правительство и даже президент.
При этом под популярным лозунгом "Шал, кет!" (старик, вон!) нередко подразумевается еще и лишение Назарбаева статуса Елбасы (главы народа), вместе с отменой закона "О первом президенте". Закон гарантирует неприкосновенность членам его большой семьи, которая, согласно распространенному среди рядовых казахстанцев мнению, контролирует практически всю экономику страны, включая ее нефтегазовый сектор.
Реакция правоохранительных органов на несанкционированные акции протеста с непозволительными, по мнению властей, лозунгами последовала незамедлительно. Силовики попытались вытеснить митингующих с центральных площадей городов. Но число присоединившихся к акциям протеста людей к вечеру 4 января стало очень большим. К примеру, в Алма-Ате на площадь Республики вышло свыше 10 тысяч человек.
"Очевидно, что среди них оказались и провокаторы, которые начали вступать в стычки с полицейскими и военнослужащими национальной гвардии. Это привело к резкой эскалации напряженности", - заметил в беседе с DW не представившийся капитан полиции из Алма-Аты. По его информации, которую из-за полного отключения интернета и проблем с мобильной связью проверить практически невозможно, случаи применения огнестрельного оружия и бутылок с зажигательными смесью зафиксированы не только в крупнейшем городе Казахстана, но и в Уральске, Кызылорде и Усть-Каменогорске. Относительно спокойно пока лишь в городах северных областей Казахстана, которые граничат с Россией.
Вечером в среду президент Токаев ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны с 5 по 19 января с комендантским часом с 23.00 до 7 часов утра. Ранее ЧП было объявлено в отдельных регионах, где ситуация вышла из-под контроля местных властей: Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях, а также в столице Нур-Султане.
Ранее президент Токаев пошел навстречу отдельным требованиям протестующих. Было объявлено об отставке всех членов правительства во главе с Аскаром Маминым, дано поручение пересмотреть деятельность нефтегазового сектора экономики Казахстана с доминирующим положением компании "Казмунайгаз".
Выступая вечером 5 января со вторым за последние два дня обращением к жителям страны, Токаев сообщил, что государство взяло под полный контроль вопрос о ценах на основные продукты питания, лекарственные препараты, ГСМ и заморозило их на ближайшие полгода.
Наконец, Токаев сместил Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и объявил, что с 5 января официально возглавляет этот орган, пообещав жестко действовать в отношении демонстрантов. Однако протесты пока не идут на спад.
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