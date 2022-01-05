 Эксперты о Казахстане: Транзит власти Назарбаева был ″фиктивным″ | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 05.01.2022

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Мир

Эксперты о Казахстане: Транзит власти Назарбаева был "фиктивным"

Массовые протесты в Казахстане некоторые наблюдатели уже называют "революцией". Что стало триггером волнений и какие уроки извлечет из них Кремль? Оценки экспертов из ФРГ и РФ.

Во время протестов в Алма-Ате, 5 января 2022 года

На улицах Алма-Аты, 5 января 2022 года

Повышение цен на газ в Казахстане стало лишь формальным поводом для начала массовых протестов, которые за короткое время охватили сразу несколько регионов страны и привели к отставке правительства в Нур-Султане. В этом солидарны большинство из опрошенных DW экспертов в России и Германии.

Истинная причина волнений - достигнувшее предельной отметки недовольство населения "старыми" политическими элитами, а также усилившееся на фоне пандемии социально-экономическое давление, полагают они. "Ситуация созрела, и тут полетел "черный лебедь", - резюмирует политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

Усталость от правления семьи Назарбаева

"Люди оскорблены неуважением их прав со стороны власти, - рассуждает он в беседе с DW. - Долгое время реакция руководства страны на недовольство народа была неудовлетворительной, она (власть. - Ред.) думала, что все рассосется при помощи простых решений, но и с ними в Казахстане запаздывали. В итоге началось то, что мы называем сегодня предтечей казахской революции".

Политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов

Аркадий Дубнов

По оценке эксперта, политический кризис, в который переросли протесты в Казахстане, обусловлен "усталостью людей от олигархического правления, правления семьи Назарбаева, отсутствия политических институтов, реального парламента, реальных выборов, реальной свободной прессы, реальной деятельности политических партий".

Аналогичное мнение высказывает в интервью DW и руководитель программы "Порядок и демократия" в Германском обществе внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister). Судя по тому, что протесты проходят сразу в нескольких частях страны, у людей накопилось недовольство, и повышение цен на газ стало лишь поводом для начала волнений, говорит он.

Недееспособность элит в Казахстане

При этом эксперт констатирует "определенную недееспособность" властных элит, которые, по всей видимости, оказались "застигнуты врасплох" протестом и поражены его масштабами и проявленным в его ходе насилием. "По сути, у них нет возможности реагировать на происходящее или хотя бы понять, что сейчас происходит", - говорит Майстер.

Эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер

Штефан Майстер

Как и российский политолог Аркадий Дубнов, он обращает внимание на социально-экономическую подоплеку протеста. "Социально-экономическое давление на население страны увеличивается: из-за пандемии растут цены на энергию, однако зарплаты не поднимаются, а условия труда остаются по-прежнему плохими. Потеря дохода и отсутствие перспектив перемен - думаю, на фоне растущих цен на газ это и стало последней каплей", -  подчеркивает Майстер.

Неудачный транзит власти Назарбаева

Другим важным аспектом, с точки зрения немецкого эксперта, является стремление народа Казахстана к обновлению политических элит.

"Передача власти от Нурсултана Назарбаева к Косым-Жомарту Токаеву описывалась многими как успешный транзит. Но был ли он на самом деле успешным? Ведь Назарбаев во многом сохранил власть, и назначения в госаппарате и аппарате безопасности по-прежнему во многом зависели от него, - рассуждает Штефан Майстер. - С этой точки зрения, это была половинчатая смена власти, которая, к тому же, состоялась без участия населения и внимания к его потребностям".

Желание перемен в Казахстане

По мнению эксперта, лозунг "Старик, уходи!", который выкрикивают многие протестующие, свидетельствуют о том, что казахи желают смены политических элит на новые, современные, не подверженные духу советского времени.

Поскольку проблема транзита власти сейчас является ключевой и для российского руководства, в Кремле пристально наблюдают за событиями в Казахстане, полагают опрошенные DW эксперты.

Российский политолог Аббас Галлямов

Аббас Галлямов

По словам российского политолога Аббаса Галлямова, конкретная реакция президента РФ Владимира Путина на протесты в Казахстане будет зависеть от того, какая из двух интерпретаций этих событий окажется в его глазах наиболее разумной. "Сейчас "ястребы" пытаются убедить Путина, что главная проблема в том, что Назарбаев начал этот транзит и породил завышенные ожидания, расшатал ситуацию. В итоге народ взбаламутили, и он восстал. Вывод из этого: не нужен никакой транзит, нужно вцепиться в трон и сидеть на нем так, чтобы никто не оторвал, - рассуждает эксперт. - Противоположная интерпретация будет предложена людьми более умными, более тонко чувствующими (ситуацию. - Ред.) - условными "голубями". Они будут говорить, что Назарбаев начал транзит, понимая, что в противном случае революция неизбежна. Однако, поскольку этот транзит был фиктивным, не способным обмануть общественность, предотвратить революцию он не смог".

"После протестов в Казахстане в РФ будут закручивать гайки"

По оценке Галлямова, вероятнее всего Путин примет первую из изложенных позиций, а это означает, что непосредственным следствием волнений в соседнем Казахстане для российского общества станет "очередной раунд закручивания гаек".

Протестующие у здания администрации в Алма-Ате, 5 января 2022 года

Протестующие у здания администрации в Алма-Ате

"В картине мира таких людей (как президент РФ Владимир Путин. - Ред.) нет такого понятия, как "народ восстал". Они считают, что народ сам по себе - не субъектен, народ всегда ведом. Поэтому, если народ  восстал, это значит, что  кто-то его взбаламутил - очевидно, американские агенты", - пытается он воспроизвести логику Кремля.

Вспоминая о белорусских протестах 2020 года, Галлямов отмечает: "Тот факт, что протестующим в прошлом году не удалось свергнуть Лукашенко, укрепил Путина во мнении, что с недовольными надо разговаривать только с позиции силы. Если сейчас и казахстанские власти не справятся с проблемой, он еще больше укрепится в своем понимании, что силовой вариант - единственно возможный".

"Ключевой вопрос о власти для Путина решается внутри страны. Его главный враг - не американцы, а собственное население и оппозиция", - констатирует эксперт.

У протеста в Казахстане нет лидеров

Со своей стороны, эксперт по СНГ Дубнов, комментируя общенародный характер волнений в Казахстане, обращает внимание на его "слабое место", а именно отсутствие лидеров протеста.  "На улицу вышла не оппозиция, на улицу вышла толпа - фактически, это люд, не руководимый никем. Это плохо, потому что артикулируемые при этом требования "не авторизованы". "С кем вести диалог? Власти это удобно. Значит, это хулиганы, мародеры, бандиты, и сними нужно расправляться", - комментирует он.

Протесты начала 2022 года, Алма-Ата

Протесты начала 2022 года - самые массовые за последние годы в Казахстане

По мнению эксперта, подавление волнений в Казахстане при помощи насилия не решит проблему. "Нужно срочно предпринимать политические реформы, возвращаться к созданию политических институтов",  - подчеркивает эксперт.

Между тем, реакцию Москвы на протесты в Казахстане, выразившуюся в заявлении пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что к РФ никто за помощью не обращался и Казахстан "сам в состоянии справиться с внутренними проблемами", политолог считает очень разумной. "Надо избегать любых демонстраций готовности оказать поддержку правящему режиму в Казахстане. Это обернется бумерангом против Кремля", - уверен он.

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    Автор: Григорий Аросев


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