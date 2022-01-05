Комментарий: Протесты в Казахстане снизили опасность войны в Украине

Неожиданно мощные массовые протесты в Казахстане (или уже пора говорить о революции?) в одночасье задвинули на задний план главную геополитическую тему последних недель и дней: будет ли война России против Украины?

Это, конечно, лишь временное изменение новостной повестки, и вскоре тема вернется, но при этом, берусь предположить, существенно утратит недавнюю остроту. Как бы ни развивались в дальнейшем казахстанские события, они уже снизили опасность крупной российской военной операции на украинской территории.

Война и санкции могут стать спусковым крючком массовых волнений в РФ

Ведь внезапный взрыв народного недовольства в казавшейся надежно управляемой и вполне стабильной соседней центральноазиатской стране должен был как минимум насторожить российскую власть, которая у себя дома, как мы знаем, весьма нервно реагирует даже на мирные одиночные пикеты. А тут из разных концов Казахстана сплошным потоком идут сообщения и видеокадры, наглядно показывающие, к какому пожару приводит долго накапливающееся народное недовольство верхами.

Андрей Гурков

Казахстан-2022 после Беларуси-2020 не может не навести российское руководство на очевидную мысль, что лучше избегать любых телодвижений, способных спровоцировать нечто подобное на родных просторах. Тем более, что вспыхнувшие полтора года назад после ареста губернатора на удивление упорные протесты в Хабаровске показали, что спичкой могут оказаться самые разные события.

А крупная военная операция с непонятными целями и большим количеством погибших солдат уж точно способна сыграть роль спускового крючка массовых волнений. Особенно если она повлечет за собой жесткие международные санкции, которые еще больше подхлестнут и так уже стремительный рост цен в стране, а то и вовсе приведут к серьезным перебоям в снабжении. И все это на фоне не ослабевающей пандемии и сильно загруженной системы здравоохранения.

Кремлю придется теперь серьезно задуматься о внутриполитических рисках

Иными словами: если до сих пор в российских верхах, взвешивая плюсы и минусы той военной операции, которой Кремль решил попугать и пошантажировать США и НАТО, сосредотачивались на внешнеполитических и внешнеэкономических аспектах, то после внезапного восстания казахстанского народа Москве придется серьезно задуматься и о внутриполитических рисках. Неизбежные теперь сомнения в надежности собственных тылов должны, по идее, заметно охладить пыл желающих покорить Украину и проучить Запад.

Хотя, конечно, у кого-то может возникнуть и иной ход мысли: давайте отвлечем народ от дурного казахстанского примера маленькой победоносной войной на украинском направлении.

Москве надо сейчас выстраивать отношения с Казахстаном в новой реальности

И все же почему-то кажется, что инстинкт политического самосохранения подскажет сейчас большинству представителей российских верхов другой сценарий: продолжаем на словах кошмарить Запад агрессивностью России (авось удастся что-то выторговать на начинающихся переговорах), но отказываемся от самой идеи военных действий против Украины, чтобы не нарваться на большие внешнеполитические проблемы и не спровоцировать серьезную внутриполитическую турбулентность, а вместо этого срочно сосредотачиваемся на выстраивании отношений с Казахстаном в той новой, пока еще неведомой действительности, которая после нынешних потрясений неминуемо там возникнет.

А то ведь всемерное увлечение абсолютно призрачной идеей "вернуть Украину" может обернуться вполне реальной "потерей Казахстана" - одного из немногих оставшихся союзников и интеграционных партнеров России на постсоветском пространстве и вообще на международной арене. И это - вторая причина, наряду с возросшими в Москве опасениями внутрироссийской нестабильности, почему нынешние протесты в Казахстане существенно снизили опасность большой военной операции РФ против Украины.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

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